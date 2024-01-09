На «Мутабор» составили протокол из‑за отравления посетителя пивом

На компанию «Арт Центр», владеющую московским клубом «Мутабор», составили протокол из‑за отравления посетителя пивом (статья 6.6 КоАП), сообщает ТАСС. Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
По информации корреспондента ТАСС, обвинения связаны с тем, что на вечеринке Насти Ивлеевой присутствовал больной инфекционным заболеванием. Издание «Медиазона»* уточняет, что в числе документов, на основе которых составлен протокол, перечислены карта инфекционного больного и кассовый чек о покупке пива.
Лефортовский районный суд Москвы должен был рассмотреть протокол 9 января, однако заседание отложили на сутки по просьбе представительницы защиты. Она заявила, что материалы дела поступили к ней в последний рабочий день прошлого года и она не успела с ними ознакомиться.
Скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в «Мутаборе» 20 декабря. О том, какими последствиями для ее участников и клуба обернулось это событие, читайте в нашей хронике.
* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.