На «Мутабор» составили протокол из‑за отравления посетителя пивом

Лефортовский районный суд Москвы должен был рассмотреть протокол 9 января, однако заседание отложили на сутки по просьбе представительницы защиты. Она заявила, что материалы дела поступили к ней в последний рабочий день прошлого года и она не успела с ними ознакомиться.