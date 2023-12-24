Настя Ивлеева записала обращение по поводу «почти голой» вечеринки

Вечеринку 21 декабря, куда можно было попасть по билетам, повестили 1,5 тыс. человек, поделилась Ивлеева. «Красивые, молодые, прекрасные люди разделили с нами этот праздник. Вечеринка второго дня по билетам была реализована по всем правилам и законам», — отметила она. Телеведущая подтвердила, что в тот день в «Мутабор» присутствовала полиция, которая давала «комментарии», а организаторы их учли.