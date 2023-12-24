Настя Ивлеева записала обращение по поводу «почти голой» вечеринки

Блогерка и телеведущая Настя Ивлеева, организовавшая «почти голую» вечеринку в «Мутаборе», записала видеообращение. Она рассказала о создании «Almost Naked Party» и принесла извинения.
По словам Ивлеевой, первая часть вечеринки, которая прошла 20 декабря, была организована как закрытая презентация для звезд. Гостям показывали снимки «100 женщин, не боящихся показать красоту своих тел». Фотографии должны были попасть на первую обложку журнала Playboy, главным редактором которого Ивлеева стала в 2022 году, а после ухода издателя из РФ блогерка стремилась вернуть «уникальный арт-проект» — и у нее получилось.
Вечеринку 21 декабря, куда можно было попасть по билетам, повестили 1,5 тыс. человек, поделилась Ивлеева. «Красивые, молодые, прекрасные люди разделили с нами этот праздник. Вечеринка второго дня по билетам была реализована по всем правилам и законам», — отметила она. Телеведущая подтвердила, что в тот день в «Мутабор» присутствовала полиция, которая давала «комментарии», а организаторы их учли.
Дресс-кодом вечеринки был «почти голый»-стиль, каждый гость получил «весьма спокойные» референсы и сами их интерпретировали, пояснила она. Следом Ивлеева перешла к рэперу Vacio: «Молодой артист, талантливый музыкант, импульсивный как в своем творчестве, так и поступках. И как молодая горячая голова, не всегда дает им отчет».
По ее словам, Николая Васильева (настоящее имя рэпера) предупреждали, что «пройти в таком виде даже на закрытое мероприятие будет неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу, эпатировать публику». Ивлеева назвала неуместным распространение видео с Vacio, который пришел на вечеринку с одним только носком на половом органе, и выразила сожаления.
Суд в Москве арестовал Vacio на 15 суток, признав виновным в мелком хулиганстве. По административной статье о пропаганде ЛГБТ* ему назначили штраф в 200 тыс. рублей. Роскомнадзор усмотрел в некоторых фото и видео с вечеринки признаки пропаганды ЛГБТ и приступил к блокировке этих материалов. Позже в сети появился ролик, на котором рэпер извиняется и осуждает «сторонников ЛГБТ».
«Я приношу извинения перед обществом и перед гостями, которые стали невольными участниками всего происходящего в СМИ. Я полностью осознаю ответственность за произошедшее», — сказала Ивлеева. Она пообещала передать деньги, заработанные со второй части мероприятия, в благотворительные организации — «не в качестве акта добрых дел и ради оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».
«Почти голая» вечеринка и образ Vacio вызвали негодование среди «патриотов», православных активистов и некоторых депутатов. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ. Глава ФПБК Виталий Бородин предложил лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.