Киркорова не лишат звания народного артиста, заявили в Минкультуры

Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста после участия в «почти голой» вечеринке, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минкультуры. Согласно законодательству, певец ничего не нарушил.
«Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — отметили в ведомстве.
Лишить Киркорова звания предложил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В ответ адвокат певца обвинил Бородина в попытке «прославиться» за счет артиста и отметил, что идея отнять звание «смешна и невозможна юридически».
После участия в вечеринке в «Мутаборе» Киркорова убрали с постера комедийного фильма «Иван Васильевич меняет все!», который покажут в эфире ТНТ 31 декабря. Позже стало известно, что сцены с ним пересняли — вместо него пригласили актера, прославившегося в роли Кащея в сериале «Слово пацана», Никиту Кологривого.
Киркоров извинялся за свое появление в «Мутаборе» и назвал его моментом, «когда зашел не в ту дверь».