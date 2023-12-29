Киркорова не лишат звания народного артиста, заявили в Минкультуры

После участия в вечеринке в «Мутаборе» Киркорова убрали с постера комедийного фильма «Иван Васильевич меняет все!», который покажут в эфире ТНТ 31 декабря. Позже стало известно, что сцены с ним пересняли — вместо него пригласили актера, прославившегося в роли Кащея в сериале «Слово пацана», Никиту Кологривого.