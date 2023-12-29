Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки

Александр Голиков
Сегодня в 19:08

Лефортовский суд оштрафовал Настю Ивлееву за «голую вечеринку» на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канал Московских судов общей юрисдикции.

Блогерку признали виновной в совершении административного правонарушения ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

По мнению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что в ходе вечеринки ее участники находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде», а также «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения» и нецензурно выражались.

Ранее Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой. От блогерки потребовали выплатить компенсацию морального вреда после вечеринки в «Мутаборе» в размере 1 млрд рублей, которые она должна перечислить в фонд поддержки участников боевых действий на территории Украины «Защитники Отечества».

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+