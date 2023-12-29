Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки

По мнению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что в ходе вечеринки ее участники находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде», а также «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения» и нецензурно выражались.