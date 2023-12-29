Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки

Лефортовский суд оштрафовал Настю Ивлееву за «голую вечеринку» на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канал Московских судов общей юрисдикции.
Блогерку признали виновной в совершении административного правонарушения ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
По мнению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что в ходе вечеринки ее участники находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде», а также «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения» и нецензурно выражались.
Ранее Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой. От блогерки потребовали выплатить компенсацию морального вреда после вечеринки в «Мутаборе» в размере 1 млрд рублей, которые она должна перечислить в фонд поддержки участников боевых действий на территории Украины «Защитники Отечества».