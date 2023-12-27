Продюсер Максим Фадеев решил возродить проект «Глюкоза» без участия Натальи Ионовой. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Как пишет Фадеев, к возвращению к проекту его толкнуло известие о том, что Ионова была одной из гостей на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Он подчеркнул, что на самом деле «Глюкоза» — это группа, а не псевдоним певицы.
«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — считает Фадеев.
Он добавил, что в 2002 году создавал проект «Глюкоза» специально для детей, а Иононва уже выросла из этого образа.
«Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — отметил продюсер и написал, что в его видении в проект вписывались только два первых альбома.
Также Фадеев прикрепил сниппет новой песни «Мыши» с кадром из мультипликационного клипа «Невеста». В ней девичий голос поет про «мышей, живущих в стеклянном доме». «У вас, конечно, круто, но у меня мечта: чтобы по вашей опе ремнями а-та-та», — исполняет певица.
Фадеев был создателем персонажа Глюкозы и автором ее песен. Как рассказывал журналист Михаил Козырев* в книге «Мой рок-н-ролл», вокальные партии первых песен исполнительницы «Невеста» и «Шуга» были записаны женой продюсера, Натальей в 2002 году. Тогда же появились мультипликационные клипы со ставшим культовым образом блондинки в темных очках и с ручным доберманом.
Ионова появилась в проекте позже; по ее словам в интервью «Афише», Фадеев заметил ее в фильме, для которого сочинял музыку. Дебют певицы на сцене состоялся лишь в 2003 году, в финале «Фабрики звезд».
В 2021 году Фадеев признался в интервью Борису Корчевникову, что продал права «на музыку, образы, креатив» певицы Глюкозы, а также групп Serebro и Total неизвестному владельцу.
*Михаил Козырев внесен Минюстом в список иностранных агентов.