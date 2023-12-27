«Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — отметил продюсер и написал, что в его видении в проект вписывались только два первых альбома.