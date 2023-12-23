Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Ивлеевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста после его появления на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. С таким обращением общественник обратился в Минкульт, передает телеграм-канал Mash.
В ответ адвокат певца Александр Добровинский обвинил Бородина в попытке «прославиться» за счет артиста.
«Виталий Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru». Добровинский заявил, что идея отнять у Киркорова этот статус «смешна и невозможна юридически».
«Есть только одна возможность: если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что‑то произойти», — добавил он.
Скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в «Мутаборе». Помимо Киркорова, ее посетили Ксения Собчак, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.
Характер ивента оскорбил православных активистов, некоторых депутатов и аудиторию Z-пабликов. Ивлееву потребовали проверить на экстремизм и пропаганду ЛГБТ. Вечером 21 декабря в «Мутабор» пришли силовики с обысками. Однако вторая часть вечеринки, которая была открыта для всех желающих, все же состоялась.
Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а также назначили артисту штраф 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Позже появилось видео, в котором артист извиняется на свое поведение.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.