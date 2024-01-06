Ивлеева опровергла свой отъезд из РФ роликом из Петербурга

Ранее об отъезде Ивлеевой из РФ сообщила телеведущая Ксения Собчак. Якобы блогерка «опасается последствий» на фоне второго ареста рэпера Vacio, который присутствовал на ее «почти голой вечеринке». Позже Собчак уточнила, что информация об отъезде за границу у нее появилась от адвокатов по делу Vacio.