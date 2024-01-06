Ивлеева опровергла свой отъезд из РФ роликом из Петербурга

Настя Ивлеева выложила видео в своем телеграм-канале, записанное в Петербурге, после сообщений об ее отъезде из РФ. Она рекомендовала подписчикам в праздники больше времени проводить с близкими и «меньше сидеть в интернете».
«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими», — сказала Ивлеева.
Ранее об отъезде Ивлеевой из РФ сообщила телеведущая Ксения Собчак. Якобы блогерка «опасается последствий» на фоне второго ареста рэпера Vacio, который присутствовал на ее «почти голой вечеринке». Позже Собчак уточнила, что информация об отъезде за границу у нее появилась от адвокатов по делу Vacio.
Vacio арестовали еще на 10 суток вслед за другим административным арестом, по которому он провел под стражей 15 дней. Лефортовский суд признал Николая Васильева (настоящее имя рэпера) виновным по административной статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.