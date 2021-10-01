Завтрак — заряд бодрости на целый день, но это не точно. Но первый прием пищи в выходной день обязан быть замечательным, иначе зачем вообще вставать? Собрали все наши знания о завтраках, от идеального омлета до суфле-панкейков.
Каши
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Хлопья летят наверх: 7 рецептов овсянки от московских шефов
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Как приготовить четыре каши, которые разнообразят ваши завтраки
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Закупились гречкой? Тогда приготовьте легендарную кашу из ресторана «Северяне»
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Простой рецепт пшенной каши, которая спасет от похмелья
Блины и панкейки
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Ешь, пеки, люби: все, что нужно знать про блины
Масленица
Как приготовить блины с китайским, итальянским и американским акцентом
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Кокосовые, маковые, кето, с бананом и шпинатом — 12 рецептов необычных блинов
Масленица
Масленица по-королевски: Елизавета II раскрыла секрет приготовления ее любимых блинов
Поваренная книга
Американские панкейки на завтрак — рассказываем, как их приготовить
Поваренная книга
Рассказываем, как приготовить популярные на ютьюбе и в инстаграме японские суфле-панкейки
Поваренная книга
Несладкий завтрак: панкейки с креветками и кукурузой за 20 минут
Все хотят быть Бейонсе
Дуэйн Джонсон рассказал, как приготовить его любимые блинчики для еженедельного читмила
Завтраки в духовки
Книги про еду
Как приготовить творожную запеканку: рецепт из книги «Нескучные завтраки»
Поваренная книга
Своими руками: три простых десерта, чтобы приготовить дома
Поваренная книга
Рецепт на выходные: финиковый кекс с карамелью
Поваренная книга
Как приготовить яблочный пирог: рецепт бренд-шефа Strelka Bar & Food
Поваренная книга
Как приготовить яблочный крамбл за 30 минут
Поваренная книга
Как приготовить банановый кекс в три простых этапа
Сырники
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Идеальные сырники — это как? Рассказывает шеф-повар Антон Ковальков
Поваренная книга
Сырники, запеканки и не только: что приготовить из творога на завтрак
Поваренная книга
Рецепт на выходные: сырники с соусом из маскарпоне и маття
Блюда из яиц
Состояние еды
Правильный омлет — это как? Правила и секреты приготовления популярного завтрака
Тайноядение Светланы Кесоян
Цесарке цесариное: чем разнообразить омлет или пашот
Состояние еды
Яйца бенедикт: из чего состоит всеми любимое блюдо для завтрака
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Быстрый рецепт: как сварить яйцо пашот без уксуса и воронки?
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Рецепт яйца по-шотландски с бататом. Без блендера!
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Не пашот и не всмятку: японский способ приготовить яйцо с упругим белком и мягким центром
Кофе
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10 стыдных вопросов о кофе
Как пить
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Кофе покрепче, рецепт покороче: 6 напитков на основе эспрессо, которые легко готовить дома
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Дополнительная литература
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Все, что ты знаешь, — ложь
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