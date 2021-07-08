В будни или в выходные, утром или в обед — съесть сытный завтрак может захотеться в любое время. Ниже рассказываем, где в Москве заказывать домой кашу со вкусом сникерса, яйца бенедикт на бородинском хлебе, копченую овсянку с сыром или пышные оладьи на кефире с кленовым сиропом.

Avocado Point Зеленый завтрак за 480 рублей

В Avocado Point суперфуд добавляют во все блюда: салаты, горячее, брускетты и напитки. Одна из самых популярных позиций — зеленый завтрак — не исключение. Он состоит из двух яиц, приготовленных на выбор как пашот, скрэмбл или глазунья, половины авокадо, песто из тыквенных семечек и зеленого салата из шпината, огурца и козьего сыра. Веганам яйца предлагают заменить на киноа или скрэмбл из тофу. Неважно, какой вариант вы выберете, к любой порции неизменно положат свежий хлеб из пекарни «Печорин». Доставку завтрака можно оформить бесплатно через «Яндекс.Еду» или написав в телеграм-бот проекта.

Адрес Усачевский рынок, Усачева, 26 Время доставки пн-вс 9.00–20.30 Заказать Telegram

Benedict Оладьи с ягодами и кленовым сиропом за 390 рублей

Половину меню отвели завтракам — тут каши, выпечка, блины и блюда из яиц: от пашота с окороком до белкового омлета с авокадо и муссом из козьего сыра. Из соленого предлагают сэндвичи с мясной или рыбной начинкой, из сладкого — творожные ньокки с вишней или рисовую кашу с белым изюмом. Из всего многообразия мы выбрали пышные оладьи с ягодами и кленовым сиропом, которые готовят на кефире и молоке одновременно: получаются воздушными и пористыми. Подают с классическими для панкейков добавками: кленовым сиропом, свежими ягодами малины и голубики и сахарной пудрой. У ресторана работает своя доставка до МКАД, стоимость назначают отдельно для каждого заказа. Из «Яндекс.Еды» привезут бесплатно.

Адрес ТРК «Атриум», Земляной вал, 33 Время доставки пн-вс 11.00–23.00 Заказать «Яндекс.Еда»

Lovers Копченая овсяная каша с томатным чатни, сыром и яйцом пашот за 350 рублей

В кафе завтраки отдают в течение всего дня. Один из самых популярных несладких вариантов — копченая овсяная каша с томатным чатни, сыром чеддер и яйцом пашот. Чтобы овсяные хлопья не потеряли текстуру и не слиплись, перед приготовлением их обжаривают на оливковом масле, как рис для ризотто. К каше делают пряный чатни из сладких томатов, который вываривают в течение двух часов. На готовое блюдо выкладывают яйцо пашот, много свежего шпината и жаренный с луком арахис для хруста. Скучным рецепт точно не назовешь — идеален для тех, кто устал от сладких завтраков.

Адрес 2-я Черногрязская, 6, стр. 3 Время доставки пн-вс 9.00–22.00 Заказать Delivery Club

«Сойка напела» Яйца бенедикт с пастрами на бородинском хлебе за 480 рублей

В меню светлого кафе в доме семьи Маяковских кроме сладкого и напитков есть два раздела: «Завтраки» и «Ужин» — первые подают весь день, с 9.00 до 23.00. Бенедикт тут готовят не на бриоши, а на толстом куске бородинского хлеба с сочной пастрами, яйцом пашот, карамелизованным луком, домашним майонезом и чеддером. В «Сойке» есть своя платная доставка, от 200 до 400 рублей в зависимости от удаленности, и бесплатная — от Яндекса.

Адрес Красная Пресня, 36, стр. 1 Время доставки пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Заказать сайт

Eggsellent Рисовая каша «Сникерс» за 390 рублей

В Eggsellent знают толк в яйцах и готовят их почти всеми существующими способами: пашот, скрэмбл, омлет или глазунью отдают в сладком или соленом виде с различными начинками. Можно заказать готовый вариант или собрать завтрак-конструктор — для этого выбирайте неограниченное количество начинок и способ приготовления яйца. Каждый месяц в меню добавляют специальные позиции, самая заманчивая в июле — каша «Сникерс». Рисовая крупа на молоке с доброй порцией арахисовой пасты, заварного крема, банана и нутеллы получается нежной и сливочной, а благодаря добавкам действительно напоминает сладкий батончик. Сверху кладут кокосовую карамель и украшают соленым попкорном и арахисом. Заказать можно из кафе на Маяковской, доставляют до МКАД, по зонам, — цена доставки стартует от 150 рублей в ближайшей до ресторана и достигает 500 в самой отдаленной.

Адрес Большая Садовая, 5, корп. 1 Время доставки пн-вс 8.00–18.00 Заказать сайт

Food Rec. by Kebab Masters Комбо с фалафелем за 540 рублей

Food Rec. объединил четыре раздела с разной едой — от индийского пряного карри до пасты и пиццы, кебабов с разными начинками и целого раздела с курицей. На денеры, дюрюмы и кебабы стоит обратить внимание в первую очередь — их можно заказывать по отдельности или выбрать набор. Отличным вариантом для плотного завтрака станет денер с фалафелем, бататом фри и каркаде с мятой. Основное блюдо готовят из нута, мяты, петрушки и шариков фалафеля. Начинку заворачивают в тонкую лепешку, добавляя майонез, восточные специи и лимон.

Адрес Страстной б-р, 6, стр. 1 Время доставки пн-вс 11.00–22.00 Заказать сайт

«Заря» Пшенная каша с бананом и клюквой за 280 рублей

Если хотите начать свое утро сытно, но не переедать, возьмите пшенную кашу с бананом и сушеной клюквой. Блюдо готовят на кокосовом молоке, поэтому оно подойдет веганам или тем, кто не употребляет лактозу. Сверху добавляют много тыквенных семечек и мед для сладости. У «Зари» есть своя доставка. Заказ до 1500 рублей привезут за дополнительные 350, от 1500 — бесплатно.

Адрес Петровка, 30/7 Время доставки пн-вс 11.00–20.00 Заказать сайт

Creative Green Concept Карри-боул за 480 рублей

Боулы можно собрать самим, выбирая понравившуюся основу и добавки или, если самим решать не хочется, выбрать из готовых позиций. Хорошим вариантом для завтрака станет карри-боул. Он достаточно калорийный, поэтому энергии точно хватит до обеда. В одной тарелке собрали маринованное куриное филе, бобы эдамамэ, киноа, авокадо и зелень: салат романо, брюссельскую капусту и кинзу. Отдельно положат пряный соус карри. Запить все можно смузи с перцем, медом, имбирем или петрушкой. Недавно у ресторана заработала своя доставка, ее можно оформить через приложение, минимальная сумма заказа — 500 рублей.

Адрес Спиридоновка, 12 Время доставки пн-вс 9.00–22.00 Заказать «Яндекс.Еда»

«Просвет» Завтрак по-маяковски за 530 рублей

В «Просвете» отличная подборка классических завтраков — от каш из разных круп до сырников, тостов и круассанов. Беспроигрышный вариант — «Завтрак по-маяковски». В нем три драника из цукини, щедрая порция слабосоленого лосося и яйцо пашот — все под нежным гуакамоле и брокколи со шпинатом. Завтрак украшают микрозеленью и подают со сливочным сыром, который хорошо намазать на хлеб, если хотите сытнее. Кроме того, есть два десерта: с лавандой и голубикой или с авокадо и лаймом — ими можно позавтракать отдельно или взять в дополнение к драникам. Стоимость доставки зависит от выбранных позиций — заказ до 700 рублей привезут за 229 рублей, от 700 до 2000 рублей — за 199 рублей, а от 2000 — бесплатно.

Адрес Манежная площадь, 1 Время доставки пн-вс 9.00–19.00 Заказать Delivery Club

«Сибирьсибирь» Сибирский завтрак с ростбифом за 680 рублей

Как и основные блюда ресторана, завтраки в «Сибири» довольно большие, поэтому достаточно выбрать что‑то одно, чтобы остаться сытым до обеда. Советуем остановиться на блюде, которое стало достойным ответом сибиряков классическому английскому завтраку. Сибирский вариант на одной тарелке собрал сваренное на пару деревенское яйцо со слоистым белком и текучим оранжевым желтком, домашний ростбиф, жареную грудинку, сезонные грибы, сейчас — лисички, помидор на гриле и шпинат. Если захотите сладкого, берите кашу с кедровыми орехами и сорбетом из брусники — после первой ложки остановиться уже невозможно, поэтому блюдо неминуемо будет съедено до конца.

Адрес гостиница Azimut Moscow Smolenskaya, Смоленская, 8 Время доставки пн-вс 12.30–22.30 Заказать сайт

«Печорин» Сэндвич с пастрами и руколой за 680 рублей

Главный продукт в пекарне — ремесленный хлеб. С самого утра на открытой кухне замешивают тесто и выпекают румяные буханки. Практически ни одно блюдо не обходится без фирменного хлеба, завтраки не стали исключением. Тосты, сэндвичи и круассаны готовят с начинками на выбор — заказать увесистые порции можно в течение всего дня. Один из самых сытных вариантов — сэндвич с пастрами, руколой и сыром грюйер. Поджаренный гречишный хлеб намазывают соусом из дижонской и зернистой горчицы, яичного желтка, подсолнечного масла и сока лимона. Для свежести и хруста добавляют малосольный огурец, моченое яблоко и руколу.

Адрес Шелепихинская наб., 34, корп. 2 Время доставки пн-вс 8.00–20.00 Заказать сайт