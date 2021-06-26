В американских оладьях от сети кулинарий «Город-Сад» нет рафинированного сахара или других подсластителей. Если вы не сторонник сладкого по утрам, блюдо станет хорошей альтернативой блинам, сырникам или запеканке. Приготовление займет 15-20 минут, главное — заранее разморозить креветки.
Бренд-шеф сети кулинарий «Город-Сад»
«Пышные панкейки с тигровыми креветками из нашего нового летнего меню уже стали хитом. В составе: нежное мясо креветок, кукуруза и зеленый лук. Традиционный американский завтрак понравится всем любителям морепродуктов и отлично подойдет для утреннего перекуса или семейного пикника на природе».
Ингредиенты на 10 штук
— Тигровые очищенные креветки — 130 г
— Куриное яйцо — 2 шт.
— Пшеничная мука — 130 г
— Разрыхлитель или пищевая сода — 5 г
— Соль — 4 г
— Свежий очищенный чеснок — 5 г
— Зеленый лук — 20 г
— Вода — 90 мл
— Оливковое масло или любое растительное для жарки — 20 мл
— Свежемороженая или консервированная кукуруза без жидкости — 150 г
Как готовить
Разморозьте креветки и порежьте их небольшими кусочками — примерно 5×5 мм.
Мелко нарубите чеснок и зеленый лук.
Соедините муку, разрыхлитель, соль, воду, и яйца в глубокой миске и перемешайте венчиком до однородности. Добавьте кукурузу и нарезанные ранее лук, чеснок и креветки и снова перемешайте.
На разогретую сковороду налейте масло и выложите готовую массу порциями по 50 граммов (1,5 столовые ложки). Выпекайте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Готово!