В американских оладьях от сети кулинарий «Город-Сад» нет рафинированного сахара или других подсластителей. Если вы не сторонник сладкого по утрам, блюдо станет хорошей альтернативой блинам, сырникам или запеканке. Приготовление займет 15-20 минут, главное — заранее разморозить креветки.

Максим Голосов Бренд-шеф сети кулинарий «Город-Сад»

«Пышные панкейки с тигровыми креветками из нашего нового летнего меню уже стали хитом. В составе: нежное мясо креветок, кукуруза и зеленый лук. Традиционный американский завтрак понравится всем любителям морепродуктов и отлично подойдет для утреннего перекуса или семейного пикника на природе».

Ингредиенты на 10 штук — Тигровые очищенные креветки — 130 г

— Куриное яйцо — 2 шт.

— Пшеничная мука — 130 г

— Разрыхлитель или пищевая сода — 5 г

— Соль — 4 г

— Свежий очищенный чеснок — 5 г

— Зеленый лук — 20 г

— Вода — 90 мл

— Оливковое масло или любое растительное для жарки — 20 мл

— Свежемороженая или консервированная кукуруза без жидкости — 150 г

Как готовить 01 Разморозьте креветки и порежьте их небольшими кусочками — примерно 5×5 мм. 02 Мелко нарубите чеснок и зеленый лук. 03 Соедините муку, разрыхлитель, соль, воду, и яйца в глубокой миске и перемешайте венчиком до однородности. Добавьте кукурузу и нарезанные ранее лук, чеснок и креветки и снова перемешайте. 04 На разогретую сковороду налейте масло и выложите готовую массу порциями по 50 граммов (1,5 столовые ложки). Выпекайте на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Готово!