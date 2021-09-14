В издательстве «Хлебсоль» недавно вышла книга «Запечь за 30 минут. От быстрых обедов до простых десертов» Рукмини Айер. На подготовку блюда понадобится не больше 15 минут, а остальное сделает духовка. Публикуем рецепт яблочного крамбла: его можно съесть на завтрак или подать как праздничный пирог. Простая и универсальная выпечка.

Яблочный пирог с крамблом

Кусочек такого пирога подойдет для любой трапезы. Можно съесть его теплым, достав из духовки, а можно подать холодным в качестве десерта во время осеннего ужина, дополнив миской жирных сливок или крем-фреша.

Порций: 8

Подготовка: 10 минут

Приготовление: 30 минут

Ингредиенты

Для основы:

— 2 яблока, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками

— 1⁄2 лимона (только сок)

— 225 г размягченного сливочного масла + для смазывания

— 225 г мягкого светло-­коричневого сахара

— 4 яйца

— 225 г самоподнимающейся муки

— 1⁄2 чайной ложки разрыхлителя теста

— 1 чайная ложка молотого душистого перца

— 1 чайная ложка с горкой молотой корицы

Для топинга:

— 25 г тростникового сахара

— 25 г размягченного сливочного масла

— 25 г пшеничной муки

— 25 г овсяных хлопьев

В составе самоподнимающейся муки есть разрыхлитель и соль. Если у вас есть только обычная мука, добавьте в нее половину чайной ложки соли и увеличьте количество разрыхлителя теста до двух чайных ложек.