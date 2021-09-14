В издательстве «Хлебсоль» недавно вышла книга «Запечь за 30 минут. От быстрых обедов до простых десертов» Рукмини Айер. На подготовку блюда понадобится не больше 15 минут, а остальное сделает духовка. Публикуем рецепт яблочного крамбла: его можно съесть на завтрак или подать как праздничный пирог. Простая и универсальная выпечка.
Яблочный пирог с крамблом
Кусочек такого пирога подойдет для любой трапезы. Можно съесть его теплым, достав из духовки, а можно подать холодным в качестве десерта во время осеннего ужина, дополнив миской жирных сливок или крем-фреша.
Порций: 8
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 30 минут
Ингредиенты
Для основы:
— 2 яблока, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками
— 1⁄2 лимона (только сок)
— 225 г размягченного сливочного масла + для смазывания
— 225 г мягкого светло-коричневого сахара
— 4 яйца
— 225 г самоподнимающейся муки
— 1⁄2 чайной ложки разрыхлителя теста
— 1 чайная ложка молотого душистого перца
— 1 чайная ложка с горкой молотой корицы
Для топинга:
— 25 г тростникового сахара
— 25 г размягченного сливочного масла
— 25 г пшеничной муки
— 25 г овсяных хлопьев
В составе самоподнимающейся муки есть разрыхлитель и соль. Если у вас есть только обычная мука, добавьте в нее половину чайной ложки соли и увеличьте количество разрыхлителя теста до двух чайных ложек.
Как готовить
Разогрейте духовку до 180 градусов (до 160 градусов с конвекцией). Выстелите пергаментом с силиконовым покрытием форму для выпечки размером 30×37 см. Нарежьте яблоки и перемешайте с лимонным соком, чтобы ломтики не потемнели.
Взбейте сливочное масло с сахаром до однородности, затем вмешайте яйца по одному. Аккуратно вмешайте муку, разрыхлитель и специи, не вымешивая слишком долго и активно.
Выложите тесто в подготовленную форму, сверху уложите ломтики яблок. Мне нравится выкладывать их слегка внахлест, как на фотографии.
Для топинга взбейте сахар с маслом, затем добавьте муку и овсяные хлопья, разотрите смесь руками, чтобы получилась крупная крошка. Посыпьте яблоки этой крошкой. Поместите форму в духовку и выпекайте 30 минут, до золотистого цвета топинга. Шпажка должна выходить из центра готового пирога сухой.
Остудите пирог в форме 5 минут, затем переложите вместе с пергаментом на решетку для остывания. Подавайте теплым с крем-фрешем или комнатной температуры.