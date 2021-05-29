Овсяную, пшенную, рисовую или гречневую каши не трудно найти практически в любом утреннем меню ресторанов города. Кукурузная крупа встречается реже — на наш взгляд незаслуженно. Мы поговорили с совладельцем кафе «Скворец!» на Патриках и узнали, как приготовить сливочную кукурузную кашу с ягодами и соленой карамелью на домашней кухне.

Раньше в нашем меню завтраков была одна каша — овсянка с арахисовой пастой, смородиновым соусом и гранатом. Отзывы были разные: некоторым гостям она казалась удачной, кому‑то наоборот — скучной и пресной. Тогда мы решили заменить ее двумя новыми позициями: овсянкой на кокосовом молоке и сладкой кукурузной кашей на сливках с домашней карамелью.

Мой личный фаворит — вторая. Мне нравится зернистая структура кукурузной крупы и хрусткость лепестков миндаля, которыми мы посыпаем готовое блюдо. Карамель придает каше сладость, а свежесть голубики и кислотность сублимированной клубники уравновешивают ее.