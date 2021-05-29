Овсяную, пшенную, рисовую или гречневую каши не трудно найти практически в любом утреннем меню ресторанов города. Кукурузная крупа встречается реже — на наш взгляд незаслуженно. Мы поговорили с совладельцем кафе «Скворец!» на Патриках и узнали, как приготовить сливочную кукурузную кашу с ягодами и соленой карамелью на домашней кухне.

Кирилл Рюриков

Совладелец кафе «Скворец!»

Раньше в нашем меню завтраков была одна каша — овсянка с арахисовой пастой, смородиновым соусом и гранатом. Отзывы были разные: некоторым гостям она казалась удачной, кому‑то наоборот — скучной и пресной. Тогда мы решили заменить ее двумя новыми позициями: овсянкой на кокосовом молоке и сладкой кукурузной кашей на сливках с домашней карамелью.

Мой личный фаворит — вторая. Мне нравится зернистая структура кукурузной крупы и хрусткость лепестков миндаля, которыми мы посыпаем готовое блюдо. Карамель придает каше сладость, а свежесть голубики и кислотность сублимированной клубники уравновешивают ее.

Ингредиенты для каши:

— Полента (кукурузная крупа) — 80 г
— Сливки 10% — 180 г
— Сливочное масло — 20 г
— Соленая карамель — по вкусу
— Голубика — 5-10 ягод
— Лепестки миндаля — 5 г
— Сублимированная клубника — щепотка
— Кориандр — щепотка

Ингредиенты для карамели:

— Крупная морская соль — 4 г
— Сахар — 150 г
— Сливки 33% — 260 мл
— Сливочное масло — 10 г

При желании голубику и сублимированную клубнику можно заменить любыми любимыми ягодами или фруктами, например, малиной или черникой.

Как готовить:

01

Сначала необходимо сварить соленую карамель. Для этого растопите в сотейнике сахар с двумя ложками воды до карамельного цвета, добавьте 10 грамм сливочного масло и варите 2-3 минуты до загустения. Затем посыпьте крупной солью.

02

Теперь можно приступать к каше. Варите крупу до состояния аль денте 40 минут — для удобства советуем покупать порционную поленту в пакетиках.

03

Достаньте из пакета сваренную крупу, влейте сливки и добавьте щепотку кориандра, соли и сахара по вкусу. Варите кашу еще 8-10 минут. За минуту до готовности добавьте 20 грамм сливочного масла.

04

Выложите готовую массу в глубокую тарелку, добавьте соленую карамель, голубику, сублимированную клубнику и миндальные лепестки. Готово!

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