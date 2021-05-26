25 мая в издательстве «Бомбора» выходит книга шеф-повара Виталия Истомина «Нескучные завтраки». В книге собран 51 рецепт завтраков: от простейших бутербродов с колбасой до шоколадного торта с авокадо. Публикуем отрывок — рецепт творожной запеканки. Приготовление займет не больше часа вместе с подготовкой, а съедается она мгновенно.

Творожная запеканка со сгущенкой

Как известно, каждому человеку с утра нужна чашка кофе и запеканка со сгущенкой. Поэтому я уволил своего фитнес-тренера, ведь плохо выглядеть я могу и без посторонней помощи, и часто ем по утрам запеканочку.

Представляю вашему вниманию мой любимый рецепт запеканки, как ее делаю я.

Ингредиенты

— Творог — 350 г

— Сыр творожный — 350 г

— Яичные желтки — 3 шт.

— Яйца — 3 шт.

— Сливки 33% — 100 мл

— Мука пшеничная — 40 г

— Масло сливочное — для смазывания формы

— Молоко сгущенное — для подачи