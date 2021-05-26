25 мая в издательстве «Бомбора» выходит книга шеф-повара Виталия Истомина «Нескучные завтраки». В книге собран 51 рецепт завтраков: от простейших бутербродов с колбасой до шоколадного торта с авокадо. Публикуем отрывок — рецепт творожной запеканки. Приготовление займет не больше часа вместе с подготовкой, а съедается она мгновенно.
Творожная запеканка со сгущенкой
Как известно, каждому человеку с утра нужна чашка кофе и запеканка со сгущенкой. Поэтому я уволил своего фитнес-тренера, ведь плохо выглядеть я могу и без посторонней помощи, и часто ем по утрам запеканочку.
Представляю вашему вниманию мой любимый рецепт запеканки, как ее делаю я.
Ингредиенты
— Творог — 350 г
— Сыр творожный — 350 г
— Яичные желтки — 3 шт.
— Яйца — 3 шт.
— Сливки 33% — 100 мл
— Мука пшеничная — 40 г
— Масло сливочное — для смазывания формы
— Молоко сгущенное — для подачи
Творог протираем через мелкое сито, соединяем с остальными продуктами. Чтобы избавиться от комочков и добиться гладкой структуры, пробиваем массу блендером.
Полученную массу заливаем в форму для запекания, предварительно смазав ее маслом. Выпекаем при температуре 165 градусов около 40 минут.
На тарелку выкладываем остывшую запеканку и подаем со сгущенкой.