Один из самых доступных и быстрых завтраков, как ни крути, — каша. Разузнали у шеф-поваров московских ресторанов, как разнообразить привычную овсянку и сделать из нее питательный десерт.
Овсянка с черничным вареньем и сгущенкой
От бренд-шефов All Day Виталия Истомина и Артема Лосева
Ингредиенты на 2 порции
— Овсяные хлопья крупного помола — 100 г
— Молоко — 150 мл
— Сливочное масло — 15 г
— Сахар — 50 г
— Вареное сгущенное молоко — 30 г
— Свежая или замороженная черника — 100 г
— Голубика — 15 г
— Кедровые орехи — 5 г
Как готовить
Чтобы сделать варенье, залейте чернику водой, добавьте 50 грамм сахара и выпаривайте на медленном огне до загустения.
Промойте овсяные хлопья, залейте молоком и варите 5–10 минут до готовности. Затем добавьте сливочное масло, сахар и щепотку соли и хорошо перемешайте.
Готовую кашу выложите в тарелку, сверху — варенье, сгущенное молоко, свежую голубику и кедровые орехи.
Овсянка с бурбоном и грецкими орехами
От гастрожурналиста Светланы Кесоян для бара Noor
Ингредиенты на 1 порцию
— Овсяные хлопья — 50 г
— Вода — 70 мл
— Молоко — 220 мл
— Корица — щепотка
— Сахар — 15 г
— Сливочное масло — 10 г
— Бурбон — 10 мл
— Грецкие орехи — 15 г
— Мед — 10 мл
Как готовить
Залейте хлопья крутым кипятком и дайте им заварится в течение нескольких минут.
В сотейник с кипящим молоком добавьте корицу, сливочное масло, сахар, соль и настоявшиеся овсяные хлопья. Доведите до нужной вам густоты и влейте бурбон. Дополнить кашу можно грецкими орехами и медом.
Овсяная каша с маття, бананом и арахисовой пастой
От шеф-повара Touch of Matcha Егора Рудольского
Ингредиенты на 2 порции
— Овсяные хлопья Bob’s Red Mill или те, время приготовления которых не меньше 20 минут, — 120 г
— Кокосовое молоко — 500 мл
— Чай маття — 2 г
— Ванильный экстракт — 2 г
— Банан — ½ шт.
— Арахисовая паста — 30 г
— Ягоды годжи или любые другие — 10–20 г
Как готовить
Влейте в сотейник молоко, поставьте на огонь. В теплую — не горячую — жидкость положите овсяные хлопья и тщательно перемешайте. Доведите до кипения и убавьте огонь.
Положите в кашу арахисовую пасту, хорошо размешайте и варите на слабом огне до загустения — около 10–15 минут. Когда овсянка будет готова, выключите плиту и добавьте чай маття. На порцию достаточно одного грамма.
Очистите и нарежьте тонкими кольцами банан. Выложите его вместе с ягодами сверху.
Овсянка без глютена с голубым сыром
От концепт-шефа кафе «Без рецепта» Алены Геры
Ингредиенты на 2 порции
— Овсянка без глютена Elovena — 100 г
— 70%-ное кокосовое молоко — 170 мл
— Голубой сыр — 30 г
— Ежевика или любые сезонные ягоды — 150 г
— Фисташки — 20 г
Как готовить
Прежде чем готовить овсяные хлопья, замочите их в воде на 10–15 минут — так они сварятся быстрее. Варите кашу на густом кокосовом молоке, постоянно помешивая. Добавьте соль по вкусу.
Выложите кашу в глубокую тарелку и добавьте голубой сыр, сезонные ягоды и мелкорубленные фисташки.
Кокосовая овсянка с вишневым вареньем и миндалем
От шефа кофейни Oll Андрея Зеленкова
Ингредиенты на 1 порцию:
— Геркулес Nordic — 70 г
— 70%-ное кокосовое молоко — 250 мл
— Кокосовая стружка — щепотка
— Миндальные хлопья — щепотка
— Свежая или замороженная вишня — 400 г
— Кукурузный крахмал — 20 г
— Сахар — 70г
— Эстрагон — веточка
— Лист лайма — 2 шт.
— Лемонграсс — 2 шт.
Как готовить
Чтобы сделать варенье, разомните свежую или размороженную вишню в пюре, смешайте с сахаром и доведите до кипения, добавив кукурузный крахмал. К готовому джему добавьте листы лайма и рубленый лемонграсс и прогрейте в сотейнике еще пару минут, чтобы травы дали вкус. После процедите.
Подогрейте кокосовое молоко, добавьте соль, сахар, затем геркулес и варите до полной готовности.
Выложите кашу и варенье в тарелку, посыпьте кокосовой стружкой, лепестками миндаля и свежим эстрагоном.
Овсяная каша с жареным бананом и джемом из абрикоса
От владелицы кафе Lilu Kitchen Виктории Марголиной
Ингредиенты на 1 порцию
— Овсяные хлопья — 70 г
— Молоко кокосовое или любое привычное — 150 мл
— Банан — ½ шт.
— Абрикосовый джем — 20 г
— Жареные фисташки — 10 г
— Сливочное масло — 30 г
Как готовить
Засыпьте в кастрюлю овсянку и залейте молоком. Поставьте на средний огонь. После закипания добавьте сливочное масло и соль с сахаром по вкусу. Варите 3–5 минут.
Банан обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Выложите кашу в тарелку, сверху положите две четвертинки банана и джем.
Овсянка на топленом молоке с цукатами, орехами и сухофруктами
От шеф-повара ресторана «Жеральдин» Мишеля Эвана
Ингредиенты на 1 порцию
— Овсяные хлопья — 50 г
— Сливочное масло — 30 г
— Сахар — 10 г
— 33%-ные сливки — 30 мл
— Топленое молоко — 200 мл
— Апельсиновые цукаты — 10 г
— Жареные орехи кешью — 10 г
— Лепестки миндаля — 10 г
— Курага — 10 г
— Финики — 10 г
Как готовить
Залейте в кастрюлю топленое молоко. Добавьте сливочное масло, соль и сахар по вкусу, затем овсяные хлопья и сливки — доведите все до готовности, периодически помешивая. Снимите кашу с огня и замешайте курагу и финики.
Украсьте цукатами, орехами кешью и миндальными лепестками.