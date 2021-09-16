Один из самых доступных и быстрых завтраков, как ни крути, — каша. Разузнали у шеф-поваров московских ресторанов, как разнообразить привычную овсянку и сделать из нее питательный десерт.

Овсянка с черничным вареньем и сгущенкой От бренд-шефов All Day Виталия Истомина и Артема Лосева

Ингредиенты на 2 порции — Овсяные хлопья крупного помола — 100 г

— Молоко — 150 мл

— Сливочное масло — 15 г

— Сахар — 50 г

— Вареное сгущенное молоко — 30 г

— Свежая или замороженная черника — 100 г

— Голубика — 15 г

— Кедровые орехи — 5 г

Как готовить 01 Чтобы сделать варенье, залейте чернику водой, добавьте 50 грамм сахара и выпаривайте на медленном огне до загустения. 02 Промойте овсяные хлопья, залейте молоком и варите 5–10 минут до готовности. Затем добавьте сливочное масло, сахар и щепотку соли и хорошо перемешайте. 03 Готовую кашу выложите в тарелку, сверху — варенье, сгущенное молоко, свежую голубику и кедровые орехи.

Овсянка с бурбоном и грецкими орехами От гастрожурналиста Светланы Кесоян для бара Noor

Ингредиенты на 1 порцию — Овсяные хлопья — 50 г

— Вода — 70 мл

— Молоко — 220 мл

— Корица — щепотка

— Сахар — 15 г

— Сливочное масло — 10 г

— Бурбон — 10 мл

— Грецкие орехи — 15 г

— Мед — 10 мл

Как готовить 01 Залейте хлопья крутым кипятком и дайте им заварится в течение нескольких минут. 02 В сотейник с кипящим молоком добавьте корицу, сливочное масло, сахар, соль и настоявшиеся овсяные хлопья. Доведите до нужной вам густоты и влейте бурбон. Дополнить кашу можно грецкими орехами и медом.

Овсяная каша с маття, бананом и арахисовой пастой От шеф-повара Touch of Matcha Егора Рудольского

Ингредиенты на 2 порции — Овсяные хлопья Bob’s Red Mill или те, время приготовления которых не меньше 20 минут, — 120 г

— Кокосовое молоко — 500 мл

— Чай маття — 2 г

— Ванильный экстракт — 2 г

— Банан — ½ шт.

— Арахисовая паста — 30 г

— Ягоды годжи или любые другие — 10–20 г

Как готовить 01 Влейте в сотейник молоко, поставьте на огонь. В теплую — не горячую — жидкость положите овсяные хлопья и тщательно перемешайте. Доведите до кипения и убавьте огонь. 02 Положите в кашу арахисовую пасту, хорошо размешайте и варите на слабом огне до загустения — около 10–15 минут. Когда овсянка будет готова, выключите плиту и добавьте чай маття. На порцию достаточно одного грамма. 03 Очистите и нарежьте тонкими кольцами банан. Выложите его вместе с ягодами сверху.

Овсянка без глютена с голубым сыром От концепт-шефа кафе «Без рецепта» Алены Геры

Ингредиенты на 2 порции — Овсянка без глютена Elovena — 100 г

— 70%-ное кокосовое молоко — 170 мл

— Голубой сыр — 30 г

— Ежевика или любые сезонные ягоды — 150 г

— Фисташки — 20 г

Как готовить 01 Прежде чем готовить овсяные хлопья, замочите их в воде на 10–15 минут — так они сварятся быстрее. Варите кашу на густом кокосовом молоке, постоянно помешивая. Добавьте соль по вкусу. 02 Выложите кашу в глубокую тарелку и добавьте голубой сыр, сезонные ягоды и мелкорубленные фисташки.

Кокосовая овсянка с вишневым вареньем и миндалем От шефа кофейни Oll Андрея Зеленкова

Ингредиенты на 1 порцию: — Геркулес Nordic — 70 г

— 70%-ное кокосовое молоко — 250 мл

— Кокосовая стружка — щепотка

— Миндальные хлопья — щепотка

— Свежая или замороженная вишня — 400 г

— Кукурузный крахмал — 20 г

— Сахар — 70г

— Эстрагон — веточка

— Лист лайма — 2 шт.

— Лемонграсс — 2 шт.

Как готовить 01 Чтобы сделать варенье, разомните свежую или размороженную вишню в пюре, смешайте с сахаром и доведите до кипения, добавив кукурузный крахмал. К готовому джему добавьте листы лайма и рубленый лемонграсс и прогрейте в сотейнике еще пару минут, чтобы травы дали вкус. После процедите. 02 Подогрейте кокосовое молоко, добавьте соль, сахар, затем геркулес и варите до полной готовности. 03 Выложите кашу и варенье в тарелку, посыпьте кокосовой стружкой, лепестками миндаля и свежим эстрагоном.

Овсяная каша с жареным бананом и джемом из абрикоса От владелицы кафе Lilu Kitchen Виктории Марголиной

Ингредиенты на 1 порцию — Овсяные хлопья — 70 г

— Молоко кокосовое или любое привычное — 150 мл

— Банан — ½ шт.

— Абрикосовый джем — 20 г

— Жареные фисташки — 10 г

— Сливочное масло — 30 г

Как готовить 01 Засыпьте в кастрюлю овсянку и залейте молоком. Поставьте на средний огонь. После закипания добавьте сливочное масло и соль с сахаром по вкусу. Варите 3–5 минут. 02 Банан обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Выложите кашу в тарелку, сверху положите две четвертинки банана и джем.

Овсянка на топленом молоке с цукатами, орехами и сухофруктами От шеф-повара ресторана «Жеральдин» Мишеля Эвана

Ингредиенты на 1 порцию — Овсяные хлопья — 50 г

— Сливочное масло — 30 г

— Сахар — 10 г

— 33%-ные сливки — 30 мл

— Топленое молоко — 200 мл

— Апельсиновые цукаты — 10 г

— Жареные орехи кешью — 10 г

— Лепестки миндаля — 10 г

— Курага — 10 г

— Финики — 10 г

Как готовить 01 Залейте в кастрюлю топленое молоко. Добавьте сливочное масло, соль и сахар по вкусу, затем овсяные хлопья и сливки — доведите все до готовности, периодически помешивая. Снимите кашу с огня и замешайте курагу и финики. 02 Украсьте цукатами, орехами кешью и миндальными лепестками.