Тренд на приготовление воздушных японских панкейков гуляет в сети уже давно, но не теряет соей актуальности. Более того, популярное японское блюдо стало появляться в меню московских заведений. Совладелица бистро J’Pan Лена Кожина рассказала нам, почему в Японии так любят блинчики и как приготовить те самые Fluffy-панкейки.

«Сами по себе модные Fluffy Pancakes (суфле-панкейки) японцы переняли от США. Дело в том, что в Японии очень любят панкейки — там можно встретить большое количество кафе, специализирующихся только на этом блюде в разных его вариациях, а народ лакомится блинчиками не только утром на завтрак, но и на обед и ужин тоже. У меня есть несколько версий того, откуда у японцев такая любовь к ним.

Первая связана с именем Сэн-но Рикю — человека, сыгравшего очень важную роль в создании традиции чайной церемонии. Он жил в далеком XVI-м веке. И однажды он приготовил такое блюдо: смешал воду с мукой, добавил стоявшее под рукой саке и запек все это в виде блина на раскаленном камне. Впоследствии получившееся блюдо превратилось в окономияки — он просто положил на этот блинчик капусту и другие доступные ему ингредиенты. Но сама идея того, что в основе блюда лежал блинчик, который можно было сделать из доступных воды и муки, очень понравилась простому народу, не имевшему денег на какие‑либо гастрономические излишества. Можно считать этот момент поворотным для появления панкейков в Японии.

Еще есть такая история: в XVIII-м веке, когда людям стал доступен ранее очень дорогой сахар, кто‑то впервые приготовил круглые и очень толстенькие блинчики — имагаваяки, они же обаняки. Они были похожи на золотые монеты, которые были в ходу в то время, — обаны, а яки — значит, жарить — отсюда и название. Имагаваяки получили огромную популярность: их готовят в Японии до сих пор на каждом шагу, традиционно с начинкой из бобовой пастой. Встречаются также дорояки — это два классических панкейка с начинкой между ними.

Соответственно, когда японцы увидели пышные Fluffy Pancakes, то сразу подхватили моду на них и довели их приготовление до совершенства: подают их с маття, разными сиропами, бобовой пастой внутри или без нее, украшают ягодами, сливками и так далее».