Есть множество различных рецептов сырников: от классических из творога и муки до вариаций из рикотты или веганских из тофу. Мы узнали действительно простой рецепт с интересным соусом из сливочного сыра и японского чая из небольшого кафе Lilu Kitchen в Мытищах. Приготовление блюда займет не больше 10 минут.

Виктория Марголина Владелица кафе Lilu Kitchen

Дополнить сырники соусом с маття мы решили, когда обсуждали летнее обновление меню. Хотелось не убирать из раздела завтраков классические позиции, но добавить к ним сезонные или просто интересные ингредиенты. Сырники получились с тонкой золотистой корочкой и выраженным творожным вкусом — муки в составе совсем немного. Блюдо украшаем свежими ягодами и съедобными цветами.

Ингредиенты для сырников: — Творог 9% — 120 г

— Одно яйцо

— Сахар — одна столовая ложка

— Мука пшеничная — две столовые ложки Ингредиенты для соуса: — Сыр маскарпоне — 60 г

— Маття — 5 г

— Сливки 33% — 10 г

— Свежая клубника — 30 г

Как готовить:

01 Протрите творог через сито. Полученную массу смешайте с яйцом, сахаром и мукой до однородной консистенции. 02 Придайте форму сырникам и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и подержите блюдо в тепле в течение трех минут. 03 Для соуса смешайте маскарпоне, маття и сливки до однородной массы. 04 Выложите на тарелку готовый крем, сверху сырники и нарезанную клубнику. Готово!

Вместо клубники можно добавить любые свежие ягоды с кислотой во вкусе или варенье. Второе лучше выбирать с минимальным количеством сахара, чтобы не перебить творожный вкус сырников. Если все-таки хочется слаще, посыпьте блюдо щепоткой сахарной пудры. Маскарпоне при желании можно заменить менее жирной рикоттой.