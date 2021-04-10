Есть множество различных рецептов сырников: от классических из творога и муки до вариаций из рикотты или веганских из тофу. Мы узнали действительно простой рецепт с интересным соусом из сливочного сыра и японского чая из небольшого кафе Lilu Kitchen в Мытищах. Приготовление блюда займет не больше 10 минут.
Владелица кафе Lilu Kitchen
Дополнить сырники соусом с маття мы решили, когда обсуждали летнее обновление меню. Хотелось не убирать из раздела завтраков классические позиции, но добавить к ним сезонные или просто интересные ингредиенты. Сырники получились с тонкой золотистой корочкой и выраженным творожным вкусом — муки в составе совсем немного. Блюдо украшаем свежими ягодами и съедобными цветами.
Ингредиенты для сырников:
— Творог 9% — 120 г
— Одно яйцо
— Сахар — одна столовая ложка
— Мука пшеничная — две столовые ложки
Ингредиенты для соуса:
— Сыр маскарпоне — 60 г
— Маття — 5 г
— Сливки 33% — 10 г
— Свежая клубника — 30 г
Как готовить:
Протрите творог через сито. Полученную массу смешайте с яйцом, сахаром и мукой до однородной консистенции.
Придайте форму сырникам и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Выключите огонь, накройте сковороду крышкой и подержите блюдо в тепле в течение трех минут.
Для соуса смешайте маскарпоне, маття и сливки до однородной массы.
Выложите на тарелку готовый крем, сверху сырники и нарезанную клубнику. Готово!
Вместо клубники можно добавить любые свежие ягоды с кислотой во вкусе или варенье. Второе лучше выбирать с минимальным количеством сахара, чтобы не перебить творожный вкус сырников. Если все-таки хочется слаще, посыпьте блюдо щепоткой сахарной пудры. Маскарпоне при желании можно заменить менее жирной рикоттой.