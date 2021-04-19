Кемекс — девайс для заваривания кофе капельным методом. Его придумали в 1941 году, объединив лабораторную колбу и стеклянную воронку. У героев фильмов из 60-х обязательно на кухне стоит кемекс. Но нужен ли он вам? Антон Каратаев, владелец кофейни Gotcha, не рекомендует покупать кемекс как первый в вашей жизни кофейный девайс, и вот почему.

Антон Каратаев Владелец brew-бара Gotcha (Санкт-Петербург)

Три главные причины отказаться от кемекса Кемекс очень красивый, невероятно эстетичный, но у него есть три главных недостатка. Цена. Это довольно дорогой девайс — цена начинается от 5000 рублей. Пластиковая воронка в 10 раз дешевле. Фильтры к кемексу тоже почти в два раза дороже, чем аналогичные для V60. Хрупкость. Кемекс — это стеклянный кувшин, и однажды он обязательно разобьется. Полностью стеклянный корпус — всегда риск. Мыть со средством его страшно: все время норовит выскользнуть. Сейчас уже появились воронки-кувшины от других компаний и кемексы не из стекла, но если говорить про классику — стекло есть стекло, и оно любит биться. Специфика самого метода приготовления. Фильтр из плотной бумаги в процессе заваривания прилипает к стенкам воронки, из‑за чего экстракция происходит с меньшим участием кислорода. Кислород помогает кофе «раскрыться» — то есть в кемексе вкус может получиться менее насыщенным, чем в Hario V60, у которого кислород поступает благодаря бороздкам на внутренней стенке конуса. В капельных кофеварках кофе контактирует с кислородом с помощью тех же бороздок или фильтра в форме юбочки. Кофейная таблетка часто любит «заболачиваться»: из‑за сочетания плотности фильтров, небольшой площади пролива в нижней части конуса и неравномерного помола экстракция может происходить дольше или менее равномерно. Это значит, что во вкусе будет горечь и зольные оттенки, и проявится кислотность. Стоит заметить, что если мы берем домашнее заваривание с бюджетным сегментом кофемолок, помол чаще всего будет иметь большой разброс частиц — это неизбежно. Но это лучше, чем молоть кофе в ножевой кофемолке, или использовать кофе, смолотый пару месяцев назад.

Какие бывают фильтры для кемекса и что за проблемы с ними Фильтры для кемекса бывают тканевые, металлические и бумажные. Металлический удерживает крупные частицы кофе, но не удерживает масла и слабо задерживает мелкие частицы кофе. Напиток становится более плотным и тельным, чем‑то похожим на френч-пресс или же американо. С металлическим фильтром уже заваренный кофе продолжает экстрагироваться из‑за наличия взвеси в жидкости, и от этого при остывании может появляться горечь или посторонний вкус. Можно покупать металлический фильтр с целью экономии, но на вкус это сильно повлияет в первую очередь. Ткань лучше задерживает частицы и пропускает немного масел. Чашка тоже получается тельной, но результат чище, чем с металлом. Тканевый фильтр многоразовый, но его нужно правильно хранить и правильно мыть. Мало кто любит этим заниматься, так что тканевые фильтры редко используют. Бумага задерживает полностью масла и частицы, кофе получается максимально чистым и ярким. С бумагой никаких проблем не возникает. Из всего перечисленного я рекомендую использовать оригинальные бумажные отбелённые фильтры . Они могут быть разных размеров для разных кемексов, на упаковке об этом напишут.

Кемексы фирмы Bodum поставляются с металлическим фильтром. Это экологично: никакой бумаги и пластика, после приготовления кофе остается только кофейная гуща. Но металлический фильтр не задерживает масла, из‑за чего напиток может получиться мутным

Сложности с помолом Традиционно под кемекс делают средний помол — как под капельную кофеварку, или чуть крупнее, чем на воронку. Еще говорят — чуть крупнее, чем тростниковый сахар. В идеале стоит немного увеличить помол, если вы собираетесь сделать сразу много кофе, и уменьшить, если хотите получить только одну чашку. Но гораздо проще попросить помолоть кофе там же, где вы его купили. Сопротивление у кофейной таблетки весом в 15 и 30 грамм разное, и помол приходится регулировать, чтобы обеспечить оптимальную скорость пролива. Если помол будет слишком крупным, вода пройдёт быстрее чем нужно и кофе недоэкстрагируется: будет травянистым, едким и кислотным. Если слишком мелким — вода будет застаиваться, кофе в итоге переэкстрагируется и в чашке может появится таблеточная горечь.

Заморочки с приготовлением В кемексе почти все как в воронке — обязательно нужно смочить фильтр и вливать воду постепенно. При приготовлении я рекомендовал бы использовать пропорцию 60–65 грамм кофе на литр фильтрованной воды температурой 93–96 градусов. Вливать воду можно импульсным методом по спирали от центра — допустим, 50, 100 и 100 грамм через каждые 30 секунд, — а можно и все одним вливанием, но в таком случае вам нужно вливать максимально медленно и аккуратно. Время пролива очень разное — все зависит и от количества вливаний, и от количества воды, и от количества кофе: нужно рассматривать конкретный рецепт. Если говорить в общем, то можно отталкиваться от классического приготовления V60, они практически идентичны. Я рекомендую всегда русскоязычный блог Tasty Coffee — там очень хорошие и теоретическая, и практическая база, плюс много гидов и инструкций.

Плюсы кемекса С кемексом вы получаете возможность рассказывать красивую историю о создании этого устройства своим друзьям, смотреть «Друзей» или «Теорию большого взрыва», где ребята пьют кофе из кемекса, и ещё долго обсуждать, как классно теперь можно готовить кофе. В нём можно заварить как одну чашку, так и все четыре, и не нужно будет искать ещё одну ёмкость для кофе — большой кемекс отлично вмещает в себя до 600 гр кофе и вписывается в любой интерьер. Благодаря форме, похожей на декантер, кофе отлично насыщается кислородом, и к тому же его можно дополнительно аэрировать. Тогда кофе быстрее остынет, и его сразу можно будет пить. Контакт с кислородом помогает лучше высвобождаться летучим веществам, а от этого аромат и вкус становятся ярче. Если все-таки приноровиться заваривать, учитывая все нюансы, то есть все шансы получить сочную, очень чистую и яркую чашку . Но будьте уверены, что к кемексу точно потребуется чайник с тонким носиком и точной регулировкой температуры, хорошая кофемолка и много терпения и вдумчивого анализа.

Джеймс Хоффман, автор книги «Всемирный атлас кофе», рассказывает о кемексе и рецепте, которым он пользуется

Что лучше всего готовить в кемексе В кемексе интереснее раскрывается кофе мытой обработки с яркой кислотностью — кофе из Кении и Эфиопии, Колумбии. Но это на мой вкус. Сочетание легкого тела и чистой чашки с яркой, комплексной кислотностью для меня приятнее, чем такое же легкое тело с тяжелыми дескрипторами вроде темного шоколада или пралине. У вас может быть иначе.

Что купить домой, чтобы не мучаться Мой выбор для дома — френч-пресс, а затем уже капельная кофеварка или воронка. Все это научиться заваривать гораздо легче, расходов меньше, а вкус получается не хуже, хотя и другой. Кто‑то еще отнесет к списку доступных домашних способов заваривания дрип-пакеты. Это очень удобно в путешествиях или когда у тебя нет совсем ничего дома. Заварить кофе в дрипе просто, и даже иногда получается вкусно. Но все же для дома это не очень подходит: слишком много упаковки на одну чашку, дороговато для такого вкуса. И сложно варьировать объем: если хочется выпить 300 мл кофе, приходится заваривать сразу два дрипа.