В рамках масленичной недели «Афиша Daily» поговорила с шеф-поварами и разузнала их любимые рецепты необычных блинов: от панкейков с кокосом до шпинатных блинов. Хватит на две Масленицы!
Шеф-повар ресторана «Dr. Живаго» и автор книг «Мисс вареничная» и «Вареники и не только»
Маковые блины на топленом молоке
«Эти необычные блины я люблю за деликатное сочетание вкусов мака и топленого молока и приятное похрустывание мака. Кстати, его можно предварительно не замачивать перед приготовлением и просто добавить в тесто».
Ингредиенты на 15–20 блинов:
— Молоко топленое — 600 мл
— Пшеничная мука — 220 г
— Яйца — 2 шт.
— Растительное масло — 3 ст. л.
— Сахар — 2 ст. л.
— Соль — ¼ ч. л.
— Мак сухой — 2 ст. л.
Как готовить:
Яйца постепенно смешать с просеянной мукой и молоком, довести венчиком или миксером на небольшой скорости до однородности.
Добавить масло, сахар, мак и соль, перемешать. Оставить тесто «отдохнуть» на 15–20 минут при комнатной температуре.
Жарить на умеренном огне с обеих сторон до готовности.
Подавать со сметаной и ягодами или вареньем.
Кокосовые панкейки без глютена
«Я очень люблю вкус кокоса, поэтому эти панкейки мои любимые. Чем больше кокосовых ингредиентов вы используете — муку, масло, сахар, кокосовую сгущенку, — тем более насыщенный вкус получите. Панкейки получаются пышными и воздушными, если дать тесту настояться около 20 минут и жарить под крышкой.
В качестве подсластителя можно использовать кокосовый сахар: он придаст панкейкам еще и золотистый цвет. Но вы также можете взять обычный белый сахар, темный тростниковый или другой подсластитель».
Ингредиенты на 5 панкейков:
— Яйца — 2 шт.
— Молоко кокосовое жидкое — 70 мл
— Мука рисовая — 40 г
— Мука кокосовая — 30 г
— Разрыхлитель — щепотка
— Сахар или другой подсластитель — по вкусу
— Кокосовое или другое растительное масло — для жарки
Как готовить:
Все ингредиенты взбить блендером или миксером до однородной массы без комочков. Обязательно дать тесту постоять 15 минут: кокосовая мука впитывает много влаги, и тесто станет намного гуще.
Жарить на минимальном огне под крышкой на кокосовом или другом растительном масле.
Сверху можно полить кокосовой сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой, по желанию украсить ягодами, кокосовыми чипсами или шоколадом.
Бонус: кокосовая сгущенка
Ингредиенты:
Кокосовое молоко из жестяной банки — 300 мл
Кокосовый сахар — 50 г
Уварить до загустения на медленном огне.
Перелить в банку и хранить в холодильнике.
Сгущенка после охлаждения загустеет, так что важно не переварить. Пусть будет немного жидкая.
Полбяные блины
«В полбе много белка, полезных пищевых волокон и меньше глютена по сравнению с обычной пшеничной мукой. Она дольше переваривается, так что эти блины на долгое время обеспечат ощущением сытости».
Ингредиенты на 15–20 блинов:
— Молоко — 400 мл
— Яйцо куриное — 4 шт.
— Сахар — 60 г
— Соль — щепотка
— Масло растительное — 60 мл
— Мука полбяная — 150 г
Как готовить:
Смешать яйца, сахар, соль и масло. Взбить до получения однородной массы.
В получившуюся смесь добавить небольшими порциями просеянную муку, чтобы готовая основа для теста получилась без комочков. Добавить молоко и взбить венчиком до получения однородной массы.
Залить на раскаленную сковороду. Обжаривать с двух сторон по несколько минут.
Подавать эти блины можно со слабосоленым лососем, брусникой, свежим огурцом и сливочным творожным сыром.
Шеф-повар ресторана Alice
Гречневые блины со взбитой сметаной, хурмой и сбитнем
«Мне нравятся эти блины тем, что они не сладкие, а потому универсальные: будут хороши и со сладкой, и с несладкой начинкой. Они получаются достаточно толстыми и сытными по сравнению с классическими. Сбитень здесь — кленовый сироп на славянский манер».
Ингредиенты на 10 блинов:
— Гречневая мука — 105 г
— Молоко — 340 мл
— Соль — ½ ч. л.
— Яйцо — 2 шт.
— Оливковое масло — 1 ст. л.
Как готовить:
Смешать все ингредиенты и пробить в блендере или миксером до гладкой однородной консистенции.
Закрыть крышкой или пленкой и поставить на 1–2 часа «отдохнуть».
Достать тесто из холодильника и проверить консистенцию: если оно сильно загустело, разбавить молоком до консистенции густого кефира.
Сковороду нагреть, смазать растительным маслом. Вылить порцию теста на сковороду и разровнять. Очень важно жарить с первой стороны до полной готовности, то есть чтобы верхняя, необжаренная сторона не была жидкой. Только после этого перевернуть на другую сторону и жарить до румяности.
Взбитая сметана и сервировка
Ингредиенты:
— Сметана 20%-ная — 225 г
— Сливки 33%-ные — 80 г
— Сахарная пудра — 30 г
— Хурма спелая мягкая — 1 шт.
— Сбитень — по вкусу
Как готовить:
Взбить все ингредиенты венчиком до воздушной текстуры.
Выложить сметану на блины и свернуть в трубочки или подать рядом.
Хурму мелко нарезать, выложить сверху и сбрызнуть сбитнем.
Шеф-повар Gentle, Remy Kitchen Bakery и Pino Restaurant Bar
Панкейки банан-шпинат
«Эти панкейки с ярким банановым вкусом — в меру сладкая альтернатива классическим блинам и оладьям».
Ингредиенты на 20 панкейков:
— Бананы — 200 г
— Шпинат — 70 г
— Мука — 200 г
— Яйца — 2 шт.
— Мед — 35 г
— Сироп кленовый — 25 г
— Разрыхлитель — 8 г
— Корица молотая — 2 г
— Соль морская — 3 г
— Молоко коровье — 150 мл
— Молоко кокосовое — 65 мл
Как готовить:
Бананы очистить, шпинат промыть и просушить.
Шпинат и бананы пробить в блендере до состояния пюре, смешать с остальными ингредиентами до полной однородности.
Жарить по 30 секунд на растительном масле с каждой стороны.
Соус можно приготовить, пробив блендером банан, шпинат и немного рикотты (или другого мягкого сыра).
Шеф-повар ресторана Koji
Сырные блины
«Эти блины получились, когда я решил поэкспериментировать с рецептом мамы. Как‑то решил приготовить завтрак на французский манер, под рукой был сыр бри, и я подумал: „Почему же не добавить его прямо в тесто?“ Но блины — все же наше, русское блюдо, поэтому я добавил и гречневую муку. Мне нравится делать их тонкими, поэтому выливаю немного теста на сковороду, но вы можете поэкспериментировать».
Ингредиенты на 15 блинов
— Яйцо куриное — 6 шт
— Молоко 3,2%-ное — 400 мл
— Сыр бри — 100 г
— Зелень (укроп, петрушка) — 15 г
— Рисовая мука — 60 г
— Гречневая мука (мелкий помол) — 60 г
— Соль мелкая — щепотка
Для сервировки:
Сметана
Щучья икра
Как готовить:
Немного подморозить сыр бри, чтобы его было легко натереть на терке.
Разбить яйца и добавить к ним натертый на мелкой терке сыр бри, мелко нарубленную зелень, молоко, щепотку соли.
Постепенно ввести муку.
Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, предварительно смазанной сливочным маслом.
Подавать со сметаной и щучьей икрой.
Бренд-шеф сети кулинарий и магазинов полезных продуктов «Город-сад»
Кето-оладьи
«Низкоуглеводные пышные оладьи на основе сливочного масла и ореховой муки — отличный вариант блинов на Масленицу для приверженцев кето-питания».
Ингредиенты на 20 оладий:
— Масло сливочное — 130 г
— Яйцо — 5 шт
— Подсластитель (заменитель сахара) — 35 г
— Соль — 3 г
— Мука арахисовая, миндальная или кокосовая — 200 г
Как готовить:
Смешать растопленное сливочное масло с яйцами. Добавить соль, подсластитель и взбить блендером.
Добавить муку и тщательно перемешать, довести до однородной консистенции.
Дать постоять 20–30 минут.
Нагреть сковороду и смазать маслом.
Жарить с обеих сторон до готовности.
Шеф-повар Touch of Matcha
Зеленые блины с чаем матча
«Эти веганские зеленые блинчики можно подавать и как основное блюдо — с копченым тофу, и как десерт — со сладким ягодным соусом».
Ингредиенты:
— Овсяное молоко — 100 г
— Растительное масло — 4 г
— Пшеничная мука — 40 г
— Тростниковый сахар — 6 г
— «Льняное яйцо» — 10 г (семена льна + вода)
— Соль — 1 г
— Чай матча (порошок) — 2 г
Начинка из копченого тофу (1 порция)
— Кокосовые сливки — 40 мл
— Вегетарианский соус терияки — 10 мл
— Сухие водоросли — 10 г
— Копченый тофу — 20 г
— Кокосовое молоко — 10 мл
— Соевый соус — 5 мл
— Растительное масло — 3 мл
— Красная капуста — 50 г
Ягодный соус (1 порция)
— Клубника — 15 г
— Облепиха — 6 г
— Смородина красная — 10 г
— Черника — 8 г
— Сахар тростниковый — 4 г
— Сок лимона — 0,5 мл
— Вода — 40 мл
Блины
Приготовить «льняное яйцо». Лен поместить в сотейник, залить водой и варить на среднем огне полтора часа, получится густая масса. Процедить получившийся продукт через марлю.
Все ингредиенты для теста поместить в миску, перемешать венчиком, дать отстояться в тепле 20 минут.
Блины обжарить с обеих сторон на разогретой сковороде, смазанной маслом.
Начинка из копченого тофу
Тофу нарезать кубиком, обжарить на масле, добавить соевый соус, кокосовое молоко и водоросли. Готовить 5 минут до загустения.
Из капусты выжать сок. В кокосовые сливки добавить терияки, добавить сок красной капусты и варить на среднем огне 5 минут, помешивая. Соус готов.
В готовый блин положить ложку начинки из тофу, свернуть блин треугольником.
Блины выложить на тарелку и полить соусом из кокосовых сливок и капусты.
Ягодный соус
Ягоды поместить в сотейник, добавить сахар и лимонный сок.
Поставить на средний огонь и готовить, пока вода не выпарится наполовину.
Готовые блины выложить на тарелку, полить соусом.
Шеф-повар ресторана «Баран-рапан» (Сочи)
Грибные блины на ржаной муке
Ингредиенты на 12 блинов:
— Молоко — 300 г
— Мука ржаная — 110 г
— Грибной бульон — 100 г
— Яйцо — 2 шт.
— Лук репчатый — 60 г
— Масло сливочное — 30 г
— Масло растительное — 15 г
— Сухие грибы — 10 г
— Сахар — 10 г
— Соль — 3 г
Как готовить:
Лук обжарить на сливочном масле до золотого цвета.
Сухие грибы пробить в кофемолке до состояния порошка.
Добавить в молоко жареный лук, сухие грибы, грибной бульон, соль, сахар, яйца и пробить все это блендером до однородности.
Добавить муку, еще раз пробить до однородной массы блендером и влить тонкой струйкой растительное масло. Оставить тесто постоять на 30 минут в холодильнике.
Тщательно перемешать тесто и жарить блины на блинной сковороде до готовности.
Шеф-повар Trattoria fettuccine, Сочи
Тыквенные блины
Ингредиенты на 12 блинов:
— Тыква запеченная — 250 г
— Яйцо — 2 шт.
— Крахмал кукурузный — 37 г
— Масло сливочное — 37 г
— Молоко — 37 г
— Сахарный сироп (сироп топинамбура) — 25 г
— Корица — 1 г
Как готовить:
Смешать все ингредиенты и пробить блендером до однородной массы.
Дать тесту «отдохнуть» в холодильнике 2 часа.
Жарить тонкие блины на разогретой сковороде на любом растительном масле.
Подавать можно со шпинатом, томатами и гуакамоле или другой начинкой на ваш вкус.
Шеф-повар ресторана «Посейдон», Сочи
Шпинатные блины со страчателлой, малосольным огурцом и красной икрой
Блины
Ингредиенты на 12 блинов:
Яйцо — 1 шт.
Молоко — 330 мл
Мука — 130 г
Масло растительное — 30 мл
Сода — 1 г
Соль — 3 г
Сахар — 20 г
Шпинат (свежий) — 50 г
Начинка и сервировка
Ингредиенты на 12 порций:
Лосось слабосоленый — 240 г
Сыр страчателла — 200 г
Огурец малосольный — 80 г
Укроп — 20 г
Красная икра — 40 г
Как готовить:
Взбить яйца, постепенно добавляя соду, соль, сахар и молоко.
Небольшими порциями подсыпать просеянную муку и снова тщательно перемешать.
Отдельно взбивать блендером шпинат и растительное масло, добавить к блинному тесту. Перемешать до однородности цвета и консистенции.
Жарить на разогретой блинной сковороде без добавления масла.
При подаче выложить на тарелку по три блина, на каждый слоями уложить начинку — слабосоленый лосось, страчателлу и нарезанный мелким кубиком огурец без кожи и семян.
Украсить красной икрой и мелко нарезанным укропом.
Концепт-шеф кафе «Без рецепта»
Оладьи из рикотты
Ингредиенты на 2 порции:
— Рикотта — 450 г
— Яйцо — 1 шт.
— Апельсиновый или лимонный сок — 1 ст. л.
— Рисовая мука — 3–4 ст. л.
— Кленовый сироп — 2 ст. л.
— Топленое или кокосовое масло для жарки
Для подачи:
— Медовые соты
— Греческий йогурт
Как готовить:
Смешать все ингредиенты, кроме медовых сот.
Выложить тесто для оладьев на хорошо разогретую сковородку и жарить с двух сторон до готовности.
Уложить оладьи стопкой на тарелку, рядом положить медовые соты и греческий йогурт.