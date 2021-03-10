В рамках масленичной недели «Афиша Daily» поговорила с шеф-поварами и разузнала их любимые рецепты необычных блинов: от панкейков с кокосом до шпинатных блинов. Хватит на две Масленицы!

Алена Солодовиченко Шеф-повар ресторана «Dr. Живаго» и автор книг «Мисс вареничная» и «Вареники и не только»

Маковые блины на топленом молоке

«Эти необычные блины я люблю за деликатное сочетание вкусов мака и топленого молока и приятное похрустывание мака. Кстати, его можно предварительно не замачивать перед приготовлением и просто добавить в тесто». Ингредиенты на 15–20 блинов:

— Молоко топленое — 600 мл

— Пшеничная мука — 220 г

— Яйца — 2 шт.

— Растительное масло — 3 ст. л.

— Сахар — 2 ст. л.

— Соль — ¼ ч. л.

— Мак сухой — 2 ст. л.

Как готовить: 01 Яйца постепенно смешать с просеянной мукой и молоком, довести венчиком или миксером на небольшой скорости до однородности. 02 Добавить масло, сахар, мак и соль, перемешать. Оставить тесто «отдохнуть» на 15–20 минут при комнатной температуре. 03 Жарить на умеренном огне с обеих сторон до готовности. 04 Подавать со сметаной и ягодами или вареньем.

Кокосовые панкейки без глютена

«Я очень люблю вкус кокоса, поэтому эти панкейки мои любимые. Чем больше кокосовых ингредиентов вы используете — муку, масло, сахар, кокосовую сгущенку, — тем более насыщенный вкус получите. Панкейки получаются пышными и воздушными, если дать тесту настояться около 20 минут и жарить под крышкой. В качестве подсластителя можно использовать кокосовый сахар: он придаст панкейкам еще и золотистый цвет. Но вы также можете взять обычный белый сахар, темный тростниковый или другой подсластитель». Ингредиенты на 5 панкейков:

— Яйца — 2 шт.

— Молоко кокосовое жидкое — 70 мл

— Мука рисовая — 40 г

— Мука кокосовая — 30 г

— Разрыхлитель — щепотка

— Сахар или другой подсластитель — по вкусу

— Кокосовое или другое растительное масло — для жарки

Как готовить: 01 Все ингредиенты взбить блендером или миксером до однородной массы без комочков. Обязательно дать тесту постоять 15 минут: кокосовая мука впитывает много влаги, и тесто станет намного гуще. 02 Жарить на минимальном огне под крышкой на кокосовом или другом растительном масле. 03 Сверху можно полить кокосовой сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой, по желанию украсить ягодами, кокосовыми чипсами или шоколадом.

Бонус: кокосовая сгущенка Ингредиенты:

Кокосовое молоко из жестяной банки — 300 мл

Кокосовый сахар — 50 г

01 Уварить до загустения на медленном огне. Перелить в банку и хранить в холодильнике. 03 Сгущенка после охлаждения загустеет, так что важно не переварить. Пусть будет немного жидкая.

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Полбяные блины

«В полбе много белка, полезных пищевых волокон и меньше глютена по сравнению с обычной пшеничной мукой. Она дольше переваривается, так что эти блины на долгое время обеспечат ощущением сытости». Ингредиенты на 15–20 блинов:

— Молоко — 400 мл

— Яйцо куриное — 4 шт.

— Сахар — 60 г

— Соль — щепотка

— Масло растительное — 60 мл

— Мука полбяная — 150 г

Как готовить: 01 Смешать яйца, сахар, соль и масло. Взбить до получения однородной массы. 02 В получившуюся смесь добавить небольшими порциями просеянную муку, чтобы готовая основа для теста получилась без комочков. Добавить молоко и взбить венчиком до получения однородной массы. 03 Залить на раскаленную сковороду. Обжаривать с двух сторон по несколько минут. 04 Подавать эти блины можно со слабосоленым лососем, брусникой, свежим огурцом и сливочным творожным сыром.

Артем Чудненко Шеф-повар ресторана Alice

Гречневые блины со взбитой сметаной, хурмой и сбитнем

«Мне нравятся эти блины тем, что они не сладкие, а потому универсальные: будут хороши и со сладкой, и с несладкой начинкой. Они получаются достаточно толстыми и сытными по сравнению с классическими. Сбитень здесь — кленовый сироп на славянский манер». Ингредиенты на 10 блинов:

— Гречневая мука — 105 г

— Молоко — 340 мл

— Соль — ½ ч. л.

— Яйцо — 2 шт.

— Оливковое масло — 1 ст. л.

Как готовить: 01 Смешать все ингредиенты и пробить в блендере или миксером до гладкой однородной консистенции. 02 Закрыть крышкой или пленкой и поставить на 1–2 часа «отдохнуть». 03 Достать тесто из холодильника и проверить консистенцию: если оно сильно загустело, разбавить молоком до консистенции густого кефира. 04 Сковороду нагреть, смазать растительным маслом. Вылить порцию теста на сковороду и разровнять. Очень важно жарить с первой стороны до полной готовности, то есть чтобы верхняя, необжаренная сторона не была жидкой. Только после этого перевернуть на другую сторону и жарить до румяности.

Взбитая сметана и сервировка Ингредиенты:

— Сметана 20%-ная — 225 г

— Сливки 33%-ные — 80 г

— Сахарная пудра — 30 г

— Хурма спелая мягкая — 1 шт.

— Сбитень — по вкусу Как готовить:

Взбить все ингредиенты венчиком до воздушной текстуры.

Выложить сметану на блины и свернуть в трубочки или подать рядом.

Хурму мелко нарезать, выложить сверху и сбрызнуть сбитнем.

Руслан Поляков Шеф-повар Gentle, Remy Kitchen Bakery и Pino Restaurant Bar

Панкейки банан-шпинат

«Эти панкейки с ярким банановым вкусом — в меру сладкая альтернатива классическим блинам и оладьям». Ингредиенты на 20 панкейков:

— Бананы — 200 г

— Шпинат — 70 г

— Мука — 200 г

— Яйца — 2 шт.

— Мед — 35 г

— Сироп кленовый — 25 г

— Разрыхлитель — 8 г

— Корица молотая — 2 г

— Соль морская — 3 г

— Молоко коровье — 150 мл

— Молоко кокосовое — 65 мл

Как готовить: 01 Бананы очистить, шпинат промыть и просушить. 02 Шпинат и бананы пробить в блендере до состояния пюре, смешать с остальными ингредиентами до полной однородности. 03 Жарить по 30 секунд на растительном масле с каждой стороны. 04 Соус можно приготовить, пробив блендером банан, шпинат и немного рикотты (или другого мягкого сыра).

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Василий Зайцев Шеф-повар ресторана Koji

Сырные блины

«Эти блины получились, когда я решил поэкспериментировать с рецептом мамы. Как‑то решил приготовить завтрак на французский манер, под рукой был сыр бри, и я подумал: „Почему же не добавить его прямо в тесто?“ Но блины — все же наше, русское блюдо, поэтому я добавил и гречневую муку. Мне нравится делать их тонкими, поэтому выливаю немного теста на сковороду, но вы можете поэкспериментировать». Ингредиенты на 15 блинов

— Яйцо куриное — 6 шт

— Молоко 3,2%-ное — 400 мл

— Сыр бри — 100 г

— Зелень (укроп, петрушка) — 15 г

— Рисовая мука — 60 г

— Гречневая мука (мелкий помол) — 60 г

— Соль мелкая — щепотка Для сервировки:

Сметана

Щучья икра

Как готовить: 01 Немного подморозить сыр бри, чтобы его было легко натереть на терке. 02 Разбить яйца и добавить к ним натертый на мелкой терке сыр бри, мелко нарубленную зелень, молоко, щепотку соли. 03 Постепенно ввести муку. 04 Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде, предварительно смазанной сливочным маслом. 05 Подавать со сметаной и щучьей икрой.

Максим Голосов Бренд-шеф сети кулинарий и магазинов полезных продуктов «Город-сад»

Кето-оладьи

«Низкоуглеводные пышные оладьи на основе сливочного масла и ореховой муки — отличный вариант блинов на Масленицу для приверженцев кето-питания». Ингредиенты на 20 оладий:

— Масло сливочное — 130 г

— Яйцо — 5 шт

— Подсластитель (заменитель сахара) — 35 г

— Соль — 3 г

— Мука арахисовая, миндальная или кокосовая — 200 г

Как готовить: 01 Смешать растопленное сливочное масло с яйцами. Добавить соль, подсластитель и взбить блендером. 02 Добавить муку и тщательно перемешать, довести до однородной консистенции. 03 Дать постоять 20–30 минут. 04 Нагреть сковороду и смазать маслом. 05 Жарить с обеих сторон до готовности.

Егор Рудольский Шеф-повар Touch of Matcha

Зеленые блины с чаем матча

«Эти веганские зеленые блинчики можно подавать и как основное блюдо — с копченым тофу, и как десерт — со сладким ягодным соусом». Ингредиенты:

— Овсяное молоко — 100 г

— Растительное масло — 4 г

— Пшеничная мука — 40 г

— Тростниковый сахар — 6 г

— «Льняное яйцо» — 10 г (семена льна + вода)

— Соль — 1 г

— Чай матча (порошок) — 2 г Начинка из копченого тофу (1 порция)

— Кокосовые сливки — 40 мл

— Вегетарианский соус терияки — 10 мл

— Сухие водоросли — 10 г

— Копченый тофу — 20 г

— Кокосовое молоко — 10 мл

— Соевый соус — 5 мл

— Растительное масло — 3 мл

— Красная капуста — 50 г Ягодный соус (1 порция)

— Клубника — 15 г

— Облепиха — 6 г

— Смородина красная — 10 г

— Черника — 8 г

— Сахар тростниковый — 4 г

— Сок лимона — 0,5 мл

— Вода — 40 мл

Блины 01 Приготовить «льняное яйцо». Лен поместить в сотейник, залить водой и варить на среднем огне полтора часа, получится густая масса. Процедить получившийся продукт через марлю. 02 Все ингредиенты для теста поместить в миску, перемешать венчиком, дать отстояться в тепле 20 минут. 03 Блины обжарить с обеих сторон на разогретой сковороде, смазанной маслом.

Начинка из копченого тофу 01 Тофу нарезать кубиком, обжарить на масле, добавить соевый соус, кокосовое молоко и водоросли. Готовить 5 минут до загустения. 02 Из капусты выжать сок. В кокосовые сливки добавить терияки, добавить сок красной капусты и варить на среднем огне 5 минут, помешивая. Соус готов. 03 В готовый блин положить ложку начинки из тофу, свернуть блин треугольником. 04 Блины выложить на тарелку и полить соусом из кокосовых сливок и капусты.

Ягодный соус 01 Ягоды поместить в сотейник, добавить сахар и лимонный сок. 02 Поставить на средний огонь и готовить, пока вода не выпарится наполовину. 03 Готовые блины выложить на тарелку, полить соусом.

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Андрей Грязев Шеф-повар ресторана «Баран-рапан» (Сочи)

Грибные блины на ржаной муке

Ингредиенты на 12 блинов:

— Молоко — 300 г

— Мука ржаная — 110 г

— Грибной бульон — 100 г

— Яйцо — 2 шт.

— Лук репчатый — 60 г

— Масло сливочное — 30 г

— Масло растительное — 15 г

— Сухие грибы — 10 г

— Сахар — 10 г

— Соль — 3 г

Как готовить: 01 Лук обжарить на сливочном масле до золотого цвета. 02 Сухие грибы пробить в кофемолке до состояния порошка. 03 Добавить в молоко жареный лук, сухие грибы, грибной бульон, соль, сахар, яйца и пробить все это блендером до однородности. 04 Добавить муку, еще раз пробить до однородной массы блендером и влить тонкой струйкой растительное масло. Оставить тесто постоять на 30 минут в холодильнике. 05 Тщательно перемешать тесто и жарить блины на блинной сковороде до готовности.

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Даниеле Бенедетти Шеф-повар Trattoria fettuccine, Сочи

Тыквенные блины

Ингредиенты на 12 блинов:

— Тыква запеченная — 250 г

— Яйцо — 2 шт.

— Крахмал кукурузный — 37 г

— Масло сливочное — 37 г

— Молоко — 37 г

— Сахарный сироп (сироп топинамбура) — 25 г

— Корица — 1 г

Как готовить: 01 Смешать все ингредиенты и пробить блендером до однородной массы. 02 Дать тесту «отдохнуть» в холодильнике 2 часа. 03 Жарить тонкие блины на разогретой сковороде на любом растительном масле. 04 Подавать можно со шпинатом, томатами и гуакамоле или другой начинкой на ваш вкус.

Денис Заволокин Шеф-повар ресторана «Посейдон», Сочи

Шпинатные блины со страчателлой, малосольным огурцом и красной икрой

Блины Ингредиенты на 12 блинов:

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 330 мл

Мука — 130 г

Масло растительное — 30 мл

Сода — 1 г

Соль — 3 г

Сахар — 20 г

Шпинат (свежий) — 50 г Начинка и сервировка Ингредиенты на 12 порций:

Лосось слабосоленый — 240 г

Сыр страчателла — 200 г

Огурец малосольный — 80 г

Укроп — 20 г

Красная икра — 40 г

Как готовить: 01 Взбить яйца, постепенно добавляя соду, соль, сахар и молоко. 02 Небольшими порциями подсыпать просеянную муку и снова тщательно перемешать. 03 Отдельно взбивать блендером шпинат и растительное масло, добавить к блинному тесту. Перемешать до однородности цвета и консистенции. 04 Жарить на разогретой блинной сковороде без добавления масла. 05 При подаче выложить на тарелку по три блина, на каждый слоями уложить начинку — слабосоленый лосось, страчателлу и нарезанный мелким кубиком огурец без кожи и семян. 06 Украсить красной икрой и мелко нарезанным укропом.

Алена Гера Концепт-шеф кафе «Без рецепта»

Оладьи из рикотты

Ингредиенты на 2 порции:

— Рикотта — 450 г

— Яйцо — 1 шт.

— Апельсиновый или лимонный сок — 1 ст. л.

— Рисовая мука — 3–4 ст. л.

— Кленовый сироп — 2 ст. л.

— Топленое или кокосовое масло для жарки Для подачи:

— Медовые соты

— Греческий йогурт