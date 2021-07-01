ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Кофе покрепче, рецепт покороче: 6 напитков на основе эспрессо, которые легко готовить дома
Кофе можно пить с молоком, сиропом, просто черный или в составе алкогольных коктейлей. Летом в меню кофеен появляется много вариантов айс-кофе, а в барах круглый год готовят «Белого русского». Вместе с брендом кофемашин Delonghi мы узнали у московских бариста и бартендера рецепты кофейных напитков и коктейлей на основе эспрессо, которые легко можно приготовить дома.
Текст: Павел Коломоец
Продюсер: Александра Залесская
Фотограф: Ксения Колесникова
Рамиль Рзаев
Шеф-бариста кофеен «Сойка напела» и Floo
Рамиль Рзаев
Шеф-бариста кофеен
«Сойка напела» и Floo
Эспрессо — идеальный ингредиент в составе кофейных напитков. Он насыщенный и небольшого объема. При этом эспрессо в сравнении, например, с кофе из турки — чистый продукт с минимумом гущи. Обычно двойной порции эспрессо хватает, чтобы приготовить насыщенный кофейный напиток типа бамбла (напиток на основе эспрессо, апельсинового сока, карамельного сиропа и льда) или какой-нибудь алкогольный коктейль.
При этом технология приготовления совсем несложная: сварить эспрессо в кофемашине, смешать в стакане с другими ингредиентами, добавить льда и слегка украсить. Но есть нюанс: перед тем как смешивать эспрессо с газированными напитками, его нужно процедить, например через одноразовое кухонное полотенце. Иначе из-за пенки на поверхности кофе — крема — напиток будет сильно шипеть и пениться.
1
Эспрессо-тоник
Напиток, навеянный классическим коктейлем — джин-тоником, который когда-то придумали британцы в колониальной Индии. Хинин в составе тоника спасал от симптомов малярии и в то же время делал его невыносимо горьким. Чтобы как-то это компенсировать, к нему добавляли джин.
Сейчас у тоников более щадящий вкус, и они отлично работают в составе холодных кофейных напитков. Например, эспрессо-тоник есть почти в каждом летнем меню. Он получается освежающим, с долгим, продолжительным послевкусием пряностей.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Двойной эспрессо
Тоник — 150 мл
Лед — 5–6 кубиков
Сок лайма — 5 мл
Лайм — 2 слайса для украшения
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Приготовить двойную порцию эспрессо и немного охладить.
2. Процедить через одноразовое кухонное полотенце.
3. В высокий стакан выложить лед, налить тоник и сок лайма.
4. Влить эспрессо.
5. Сверху выложить слайсы лайма.
2
Аффогато
По сути это кофейный десерт. Шарик мороженого, растопленный струей эспрессо прямо из кофемашины. Потрясающее сочетание, в которое можно добавить шоколад, какао или кофейные ликеры.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Двойной эспрессо
Пломбир — 60 г
Какао-порошок — по вкусу
Мята — пара листиков для украшения
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Выложить в крупную кружку пломбир.
2. Приготовить эспрессо в этой же кружке, чтобы струя слегка растопила мороженое.
3. Посыпать какао-порошок.
4. Влить эспрессо.
5. Выложить листики мяты.
3
Кофейный лимонад с цитрусом и розмарином
Это мой авторский рецепт. Я люблю сочетать кофе с пряностями. К тому же кофе хорошо раскрывается в связке с цитрусами. Подойдет все, что можно найти на кухне: лимоны, апельсины, мандарины. Для этого рецепта я предлагаю использовать грейпфрут.
Основу лимонада приготовим на сиропе топинамбура, его можно легко найти в магазине у дома. Топинамбур классно поддерживает «кофейность» лимонада и придает ему интересную медовую сладость. Граммовка для этого лимонада неокончательная, ее можно менять на свой вкус. Например, взять больше цитрусового сока или меньше сиропа топинамбура, чтобы напиток получился менее сладким.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Сок грейпфрута — 150 г
Сироп топинамбура — 50 г
Свежий розмарин — 4 г
Газированная вода — 160 мл
Двойной эспрессо
Лед — 2–3 кубика
Цедра грейпфрута — для украшения
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Пробить в блендере сок грейпфрута и розмарин.
2. Перелить получившийся микс в сотейник, добавить сироп топинамбура и томить на среднем огне 5 минут.
3. Процедить получившийся сироп в стакан типа рокс.
4. Приготовить двойной эспрессо.
5. Процедить его через одноразовое кухонное полотенце.
6. Добавить эспрессо к сиропу, затем добавить газированную воду и лед.
7. Сверху выложить цедру грейпфрута.
В начале прошлого века бариста все делали вручную: нужно было учитывать помол кофейного зерна, температуру воды, степень давления и время, за которое вода пройдет через кофе. К счастью, в 2021 году процесс приготовления автоматизирован, и сваренный по всем канонам эспрессо мы можем получить буквально в одно касание и прямо на своей кухне. Например, с помощью кофемашины Delonghi PrimaDonna Elite (ее, к слову, собирают в Италии — на родине кофемашин!).
Delonghi PrimaDonna Elite готовит все — от эспрессо и американо до капучино и флэт-уайта. В списке напитков есть и холодный кофе: машина смешивает лед, формы для которого идут в комплекте, с эспрессо. А в капучинаторе можно не только взбить молоко, но и приготовить холодную молочную пенку и добавить ее к десерту или сезонным ягодам. Помимо кофе в меню горячий шоколад, какао, а еще — возможность под правильной температурой заварить разные виды чая. Весь функционал Delonghi PrimaDonna Elite доступен через мобильное приложение, в котором пользователи могут менять встроенные рецепты или даже создавать свои.
Никита Доровских
Шеф-бармен бильярдного дома «Круглый шар»
Никита Доровских
Шеф-бармен бильярдного дома «Круглый шар»
Я предлагаю приготовить коктейли, которые есть почти в каждой барной карте. Но рецепты будут немного отличаться от классических прежде всего тем, что кофейный ликер и сиропы мы приготовим сами. И в целом ингредиенты можно менять, не трогая основу-эспрессо. Например, в приготовлении ликера можно менять пропорции алкоголя и карамельного сиропа, добавить любимые специи. Главное — проявить фантазию.
4
«Белый русский»
Первое упоминание коктейля было в 1965 году. Тогда «Белый русский» стал более мягким вариантом коктейля «Черный русский» из-за добавления сливок. Но его настоящий бум случился после фильма «Большой Лебовски», в котором главный герой Чувак постоянно ходил со стаканчиком именно этого коктейля.
Традиционно «Белый русский» готовят на основе водки, кофейного ликера и молочных сливок. Но есть и другие варианты: можно добавить ром, виски и другой крепкий алкоголь или использовать сливки из альтернативного молока. Я предлагаю немного разнообразить классический рецепт и приготовить для нашего варианта «Белого русского» соленые карамельные сливки.
ИНГРЕДИЕНТЫ
КОФЕЙНЫЙ ЛИКЕР
Эспрессо — 150 мл (5 порций)
Сахар демерара (коричневый сахар) — 200 г
Водка — 100 мл
СОЛЕНЫЕ КАРАМЕЛЬНЫЕ СЛИВКИ
Карамельный сироп — 30 мл
Соль — 1 чайная ложка
Кипяток — 10 мл
Сливки 22%-ные — 50 мл
КОКТЕЙЛЬ
Водка — 30 мл
Кофейный ликер — 40 мл
Соленые карамельные сливки
Лед — 2–3 кубика
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Для ликера нужно приготовить пять порций эспрессо.
2. Залить эспрессо в сотейник, добавить сахар и довести до кипения.
3. Остудить сироп и затем смешать с водкой.
4. Для соленых карамельных сливок нужно растворить соль в готовом кипятке, смешать с карамельным сиропом и затем добавить сливки.
5. Выложить в бокал рокс лед, налить водку и кофейный ликер.
6. Сверху аккуратно положить слой соленых карамельных сливок.
5
Ирландский кофе
История этого коктейля связана с небольшим аэропортом в Ирландии, в прибрежной деревне Фойнс. В 30–40-х годах здесь делали остановку гидросамолеты, летевшие через Атлантику. Погода у берегов часто была ветреная и дождливая, а пассажиры вынуждены были добираться до берега на обычной лодке. Тогда шеф-повар местного ресторана Джо Шеридан придумал напиток, чтобы их согреть и взбодрить: он приготовил кофе со сливками и парой капель виски. По легенде, один из пассажиров спросил Джо: «Это бразильский кофе?» — на что тот ответил: «Нет, ирландский!»
В приготовлении коктейля нет ничего сложного. Здесь также можно использовать разный крепкий алкоголь, растительную замену сливок и домашний кофейный ликер из предыдущего рецепта. Ирландский кофе можно сделать насыщенней, например с помощью пряного сахарного сиропа.
ИНГРЕДИЕНТЫ
ПРЯНЫЙ СИРОП ИЗ СПЕЦИЙ И ДЕМЕРАРЫ
Сахар демерара — 100 г
Вода — 100 мл
Гвоздика — 3 шт.
Корица — 1 стручок
Душистый перец — 3 шт.
КОКТЕЙЛЬ
Ирландский виски — 40 мл
Пряный сироп из специй и демерары — 20 мл
Кофейный ликер — 20 мл
Эспрессо — 30 мл
Кипяток — 100 мл
Лед — 1 кубик
Холодные сливки 33%-ные — 20 мл
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Для сиропа поместить специи в сотейник и нагреть на малом огне до появления сильного аромата.
2. Добавить воду и сахар, довести до кипения и отфильтровать от специй через ситечко.
3. Для коктейля налить виски, ликер, сироп из специй и демерары, эспрессо и кипяток в сотейник и разогреть, не доводя до кипения.
4. Перелить в кружку с ручкой.
5. Взбить в шейкере или блендере сливки с кубиком льда.
6. Аккуратно выложить взбитые сливки на коктейль.
6
Эспрессо-мартини
Это легкий, бодрящий коктейль, который придумал известный бартендер Дик Брэдселл в 1984 году. Сначала он назывался водкой-эспрессо, но позже в честь бокала, в котором подают коктейль, стал эспрессо-мартини. Вопреки ожиданиям, в классическом рецепте нет вермута — только водка. Но можно включить фантазию и приготовить коктейль на роме или, например, на ежевичном джине. Его можно найти в розничной продаже в каком-нибудь гипермаркете.
ИНГРЕДИЕНТЫ
КОКТЕЙЛЬ
Водка — 40 мл
Домашний ванильный сироп — 10 мл
Кофейный ликер — 20 мл
Эспрессо — 30 мл
Лед — 2–3 кубика
Кофейные зерна — для украшения
ДОМАШНИЙ ВАНИЛЬНЫЙ СИРОП
Ваниль — 1 стручок
Белый сахар — 200 г
Вода — 150 мл
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Сначала нужно приготовить ванильный сироп. Для этого разрезать ванильный стручок пополам и кончиком ножа удалить его внутреннюю часть.
2. Поместить ваниль, сахар и воду в сотейник, довести до кипения и отфильтровать через ситечко.
3. Для коктейля налить все ингредиенты в шейкер или блендер, добавить лед и взбить.
4. Отфильтровать коктейль в бокал и украсить кофейным зерном.