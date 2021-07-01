Кофе покрепче, рецепт покороче: 6 напитков на основе эспрессо, которые легко готовить дома

Эспрессо — идеальный ингредиент в составе кофейных напитков. Он насыщенный и небольшого объема. При этом эспрессо в сравнении, например, с кофе из турки — чистый продукт с минимумом гущи. Обычно двойной порции эспрессо хватает, чтобы приготовить насыщенный кофейный напиток типа бамбла (напиток на основе эспрессо, апельсинового сока, карамельного сиропа и льда) или какой-нибудь алкогольный коктейль.

При этом технология приготовления совсем несложная: сварить эспрессо в кофемашине, смешать в стакане с другими ингредиентами, добавить льда и слегка украсить. Но есть нюанс: перед тем как смешивать эспрессо с газированными напитками, его нужно процедить, например через одноразовое кухонное полотенце. Иначе из-за пенки на поверхности кофе — крема — напиток будет сильно шипеть и пениться.