Декаф — кофе, прошедший процедуру очистки от кофеина. Отношение к нему разное: процесс может повлиять на вкус готового напитка. При этом декаф — отличная возможность почувствовать кофейный вкус и аромат без бодрящего действия. Рассказываем, как делают такой кофе и где его пить.

Существует несколько способов убрать кофеин из зерна. Часто используют растворители , например дихлорметан и этилацетат: после обработки паром и вымачивания в горячей воде, зерна оставляют в препарате, который вымывает кофеин, а затем выпаривают и сам растворитель. К сожалению, такой процесс может повлиять на вкус и аромат готового напитка. Есть другие, более дорогие и экологичные, способы убрать кофеин : с помощью диоксида углерода под сильным давлением или с помощью угольных фильтров. Последний называется Swiss Water — зерна обрабатывают горячей водой и пропускают через фильтр несколько раз. При использовании таких способов, лучше сохраняются вкусовые и ароматические качества продукта, но напиток на выходе получается дороже.

Tilda Food & Bar Сытные завтраки с декафом от питерских обжарщиков

© Tilda Food & Bar

В компактном ресторане около Патриарших прудов можно найти кофе без кофеина от питерских обжарщиков «Мануфактура кофе» — на таком зерне приготовят любой напиток на основе эспрессо. Если вы не представляете чашку кофе без неспешного плотного завтрака (их отдают до 16.00 ежедневно), берите сытный маффин с домашней колбасой, жареным яйцом и сыром чеддер (520 р.), молочные гренки с кокосовой сгущенкой (420 р.) или порцию безглютенового шоколадного пирога (450 р.).

Адрес Сытинский туп., 5 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Инстаграм @tilda.moscow

Fine Колумбийский декаф от первопроходцев рынка specialty-кофе в Москве

© Fine

Для тех, кто отказался от обычного кофе, всегда есть один лот без кофеина. Жарят декаф из Колумбии, декофеинизированный с помощью этилацетата. Кроме классических вариантов кофейных напитков, наливают сладкие: раф с арахисовой пастой (350 р.) и аффогато (200 р.) с шариком ванильного мороженого. Для полноценного завтрака есть сытный круассан с пастрами (380 р.) или сэндвич с курицей, печеной морковью и майонезом с васаби (300 р.).

Адрес Волхонка, 9, стр. 2 Время работы пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Инстаграм @fine_coffee_moscow

«Северяне» Кофе в паре с блюдами Георгия Трояна

© Северяне

В ресторане к завтраку можно заказать кофе без кофеина собственной обжарки из Колумбии. Напиток получается плотный и насыщенный, со стойкой пеной и послевкусием вяленого банана и какао. К слову, такую же обжарку можно найти в другом заведении владельца Ильи Тютенкова — бистро Pinch. Попробуйте эспрессо (200 р.) или американо (250 р.) с пухлыми сырниками из топленого творога (390 р.) или особенно популярный десерт «Черный хлеб и молоко» (470 р.).

Адрес Б.Никитская, 12 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Инстаграм @severyane.moscow

Lila Pastry Декофеинизированный кофе и изящные авторские десерты

© Lila Pastry

В Lila работают на декафе из Колумбии. Взять можно как классические капучино (280 р.) или латте (380 р.), так и интересные авторские сочетания, например тоники с дягилем и парфюмом из ладана (450 р.) или с лавандой и лакрицей (450 р.). Дополнить напитки предлагают фирменными десертами от шеф-кондитера Алексея Браташова и приглашенного бренд-шефа — французского кондитера Грегори Дуайена. Берите осенние новинки: десерт «Желудь» с бисквитом и ганашем с кедровыми орехами (490 р.), или нежный баскский чизкейк (450 р.), или уже ставшие хитами круассаны с густым кремом — фисташковым, малиновым или шоколадным.

Адрес Сретенка, 22/1 Время работы пн-вс 8.00–23.00 Инстаграм @lila.gtgroup

Sartoria Lamberti Итальянский декаф для завершения ужина

© Sartoria Lamberti

В Sartoria Lamberti можно найти несколько видов зерна с итальянской обжаркой от фирмы Lavazza. По словам владельцев, в итальянском ресторане кофе без кофеина составил серьезную конкуренцию обычному — сюда приходит много иностранных гостей, в первую очередь итальянцев, которые давно привыкли к декафу. Отказывать себе в десерте не советуем — необычная подача достойна попадания в ленту инстаграма. «Мону Лизу» (800 р.) с репродукцией картины сделают на съедобной вафле, а пирожное «Эспрессо» выглядит как бумажный стаканчик для кофе (900 р.) — предупреждаем, в нем уже не декаф.

Адрес Тверская, 3 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Инстаграм @sartoria_lamberti

Eleven Кофейня с отличной сосиской в тесте при кинотеатре

© Eleven

Если перед ночным сеансом в «Художественном» захочется кофе без бодрящего эффекта, ищите его в небольшой кофейне «Eleven» от Lucky Group прямо в здании кинотеатра. Для приготовления декафа во всех ресторанах холдинга используют зерна Colombia из региона Сьерра-Невада, обработанные натуральным способом Swiss Water. Можно заказать любой напиток на основе эспрессо. Отличным дополнением станет выпечка: пышная маковая булочка (180 р.) или сосиска в тесте (170 р.).

Адрес Арбатская пл., 14 Время работы пн-вс 8.00–23.00 Инстаграм @eleven___coffee

«Соль» Необычные тоники без кофеина в паназиатском ресторане

© «Соль»

Фирменный Crack Pie от Майи Клугман (350 р.), за которым охотятся все фуди города, или самодельные конфеты с солью (185 р.) идеальны в паре со свежезаваренным кофе. Зерна для декафа в ресторан привозят из Колумбии еще зелеными и обжаривают на месте. В первую очередь берите тоники — в «Соли» они разнообразные: от ревенного и оливкового до сезонного с цитрусами. За любой отдадите 300 рублей.

Адрес Солянка, ½, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Инстаграм @salt.restaurant.msk

Gentle Интересные десерты под декаф

© Gentle сafé

Любой кофейный напиток из меню обещают приготовить без кофеина на зернах из Эфиопии. Можно расположиться у панорамного окна или взять стаканчик (лучше — свою многоразовую тару) с собой для прогулки по Патриаршим прудам. Приятный бонус: здесь можно купить зерна декафа (600 р. за 250 г) от партнеров заведения Rockets Coffee. На витрине можно найти необычную выпечку: кронаты — смесь круассана и доната, пирожное «картошка» с маття или черный маковый круассан кубической формы.

Адрес Тверской б-р, 3 Время работы пн-вс 8.00–0.00 Инстаграм @cafe.gentle

Maestrello Пицца, декаф и тирамису без кофе

© Maestrello

Пока вы ждете классическую «Маргариту» (330 р.) или «Калветти» с моцареллой, рикоттой и прошутто (595 р.), можно выпить эспрессо (150 р.) или американо (150 р.) без кофеина. Для приготовления используют итальянский молотый кофе Illy в чалдах, зерна помола эспрессо средней обжарки. Если захочется десерт, закажите тирамису с ягодами по семейному рецепту мамы владелицы — Фаби Маэстрелло. В него не добавляют алкоголь и кофе, поэтому он также подойдет тем, кто выбирает декаф.

Подробности по теме Семейный рецепт тирамису без кофе и алкоголя от Джулии Маэстрелло Семейный рецепт тирамису без кофе и алкоголя от Джулии Маэстрелло

Адрес Покровка, 16 Время работы пн-вс 11.00–0.00 Инстаграм @p.maestrello

Flâner Кофе без кофеина в ресторане тель-авивской кухни с пластинками и секретным баром

© Flâner

С тех пор, как в меню добавили завтраки, заглянуть сюда стало интересно не только вечером на бокал вина, но и утром. Используют пряный Sanjuanero Decaf средней кислотности из колумбийского региона Уила. Среди утренних позиций: две шакшуки — зеленая со шпинатом, щавелем и белым вином (650 р.) и красная с острыми томатами и специями (560 р.), толченый картофель с жареным луком на тонком слоеном тесте (490 р.) и торт из фиников (620 р.).

Адрес Кривоколенный пер., 7 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Инстаграм @flaner.moscow

ABC Coffee Roasters Органический декаф собственной обжарки

© ABC Coffee Roasters

Сейчас в линейке ABC Coffee Roasters можно найти декаф из Центральной и Латинской Америки — обжаривают сами. На зерне могут заварить любую позицию: омни-обжарка (метод обжарки, подходящий любому способу приготовления). Обратите внимание на авторские напитки, например латте с розой и малиной или с бергамотом, раф с османтусом или ванилью — все по 320 рублей. Также можно купить пачку зерен для приготовления дома за 850 рублей.

Адрес Покровка, 7 Время работы пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Инстаграм @abc.roasters

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