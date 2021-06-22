Самый быстрый способ охладиться и взбодриться летом — выпить эспрессо-тоник. В классической версии он состоит из двух ингредиентов — кофе и тоника, их можно смешивать в любой пропорции. Мы нашли еще 4 рецепта, которые нетрудно повторить дома, — если у вас нет кофемашины, вместо эспрессо заварите черный кофе привычным способом.

Лавандовый эспрессо-тоник

Николай Богославский Шеф-бариста кофейни Cosmic Latte

В одном из сочинских баров мне полюбился коктейль Water Lily на основе лавандового кордиала, джина, тоника и пары капель настоя клитории для цвета. Приехав в Москву, я попросил наших партнеров по холодным напиткам Space сварить тоник с лавандой и фиалкой. Получился освежающий напиток с цветочным вкусом, еловой терпкостью хинина, розмарином и лаймом. Ингредиенты — Лавандовый тоник Space Violletta Tonic — 250 мл

— Крепкий черный кофе — 60 мл

— Лайм — 2 дольки

— Розмарин — веточка

— Лед

Как готовить Немного разомните веточку розмарина и натрите ей стакан изнутри. Добавьте 3 круглые дольки лайма, засыпьте стакан льдом на две трети и влейте лавандовый тоник и кофе.

Холодный кофе с комбучей

Николай Чистяков Обжарщик Camera Obscura и совладелец кофейни «Человек и пароход»

Мы хотели приготовить напиток на замену классическому эспрессо-тонику, не используя промышленные газировки. Остановились на лучшей, на наш взгляд, комбуче от «Чайной высоты» — у нее яркий живой вкус, который придает кофе фруктовость и свежесть. Для нас холодный кофе с комбучей — отличный летний вариант на каждый день. Ингредиенты — Комбуча — 50 мл

— Черный кофе — 150 мл

— Лед — 200 г

Как готовить Заварите кофе покрепче, например, в пропорции 75 грамм на 1 литр воды. Затем остудите его в холодильнике. Если торопитесь, попробуйте приготовить кофе сразу на льду: для этого замените литр воды на 200 грамм льда. Положите в стакан кубики льда и залейте холодным кофе и комбучей. При желании можно добавить 1–2 чайные ложки сахара для плотности.

Холодный кофе с молоком и тертым шоколадом

Тимур Карпов Шеф-миксолог Bloom-n-Brew

Молочный кофейный «Альфредо» стал нашим хитом прошлого лета, поэтому мы решили вернуть его в меню и в этом сезоне. Напиток достаточно сладкий, но при этом он легко пьется и хорошо охлаждает. Если хотите больше сладости, можно посыпать кофе тертым шоколадом, как мы делаем в Bloom-n-Brew. Ингредиенты — Тростниковый сахар — 50 г

— Вода — 50 мл

— Молоко — 50 мл

— Крепкий черный кофе — 35 мл

— Яйцо — 1 шт.

— Лед — 100 г

— Шоколад — 20 г

Как готовить Сначала необходимо приготовить сироп. Для этого растопите сахар в сотейнике на медленном огне, добавьте воду и готовьте до однородности. Смешайте в смесительном стакане или блендере лед, молоко, белок, кофе и 15 грамм сиропа и взбейте содержимое. Перелейте в бокал через сито и посыпьте тертым шоколадом.

Кофе с соком грейпфрута

Ксения Склярова Шеф-бариста кофейни «Розетка и кофе»

Мы хотели создать освежающий кофейный лимонад, который будет легким по вкусу, но при этом бодрящим. Вдохновившись коктейлем «Палома», решили добавить грейпфрутовый сок и не прогадали. Для приготовления используем батч-брю на зерне «Бразилия Мантикейра» — шоколадно-ореховое послевкусие отлично сочетается со свежестью и терпкостью грейпфрута. При желании вы можете выбрать другое зерно и метод заваривания, главное — чтобы конечный результат понравился именно вам. Ингредиенты — Батч-брю на зерне «Бразилия Мантикейра» или любой черный кофе — 150 мл

— Сок грейпфрута с мякотью — 80 мл

— Свежий грейпфрут — 1–2 дольки

— Сахар — щепотка

Как готовить Сварите и охладите кофе. Затем добавьте 4–6 кубиков льда, дольки свежего грейпфрута с кожурой и щепотку сахара по вкусу. Залейте все соком и фильтром.