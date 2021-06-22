Самый быстрый способ охладиться и взбодриться летом — выпить эспрессо-тоник. В классической версии он состоит из двух ингредиентов — кофе и тоника, их можно смешивать в любой пропорции. Мы нашли еще 4 рецепта, которые нетрудно повторить дома, — если у вас нет кофемашины, вместо эспрессо заварите черный кофе привычным способом.
Лавандовый эспрессо-тоник
Шеф-бариста кофейни Cosmic Latte
В одном из сочинских баров мне полюбился коктейль Water Lily на основе лавандового кордиала, джина, тоника и пары капель настоя клитории для цвета. Приехав в Москву, я попросил наших партнеров по холодным напиткам Space сварить тоник с лавандой и фиалкой. Получился освежающий напиток с цветочным вкусом, еловой терпкостью хинина, розмарином и лаймом.
Ингредиенты
— Лавандовый тоник Space Violletta Tonic — 250 мл
— Крепкий черный кофе — 60 мл
— Лайм — 2 дольки
— Розмарин — веточка
— Лед
Как готовить
Немного разомните веточку розмарина и натрите ей стакан изнутри. Добавьте 3 круглые дольки лайма, засыпьте стакан льдом на две трети и влейте лавандовый тоник и кофе.
Холодный кофе с комбучей
Обжарщик Camera Obscura и совладелец кофейни «Человек и пароход»
Мы хотели приготовить напиток на замену классическому эспрессо-тонику, не используя промышленные газировки. Остановились на лучшей, на наш взгляд, комбуче от «Чайной высоты» — у нее яркий живой вкус, который придает кофе фруктовость и свежесть. Для нас холодный кофе с комбучей — отличный летний вариант на каждый день.
Ингредиенты
— Комбуча — 50 мл
— Черный кофе — 150 мл
— Лед — 200 г
Как готовить
Заварите кофе покрепче, например, в пропорции 75 грамм на 1 литр воды. Затем остудите его в холодильнике. Если торопитесь, попробуйте приготовить кофе сразу на льду: для этого замените литр воды на 200 грамм льда.
Положите в стакан кубики льда и залейте холодным кофе и комбучей. При желании можно добавить 1–2 чайные ложки сахара для плотности.
Холодный кофе с молоком и тертым шоколадом
Шеф-миксолог Bloom-n-Brew
Молочный кофейный «Альфредо» стал нашим хитом прошлого лета, поэтому мы решили вернуть его в меню и в этом сезоне. Напиток достаточно сладкий, но при этом он легко пьется и хорошо охлаждает. Если хотите больше сладости, можно посыпать кофе тертым шоколадом, как мы делаем в Bloom-n-Brew.
Ингредиенты
— Тростниковый сахар — 50 г
— Вода — 50 мл
— Молоко — 50 мл
— Крепкий черный кофе — 35 мл
— Яйцо — 1 шт.
— Лед — 100 г
— Шоколад — 20 г
Как готовить
Сначала необходимо приготовить сироп. Для этого растопите сахар в сотейнике на медленном огне, добавьте воду и готовьте до однородности.
Смешайте в смесительном стакане или блендере лед, молоко, белок, кофе и 15 грамм сиропа и взбейте содержимое. Перелейте в бокал через сито и посыпьте тертым шоколадом.
Кофе с соком грейпфрута
Шеф-бариста кофейни «Розетка и кофе»
Мы хотели создать освежающий кофейный лимонад, который будет легким по вкусу, но при этом бодрящим. Вдохновившись коктейлем «Палома», решили добавить грейпфрутовый сок и не прогадали. Для приготовления используем батч-брю на зерне «Бразилия Мантикейра» — шоколадно-ореховое послевкусие отлично сочетается со свежестью и терпкостью грейпфрута. При желании вы можете выбрать другое зерно и метод заваривания, главное — чтобы конечный результат понравился именно вам.
Ингредиенты
— Батч-брю на зерне «Бразилия Мантикейра» или любой черный кофе — 150 мл
— Сок грейпфрута с мякотью — 80 мл
— Свежий грейпфрут — 1–2 дольки
— Сахар — щепотка
Как готовить
Сварите и охладите кофе. Затем добавьте 4–6 кубиков льда, дольки свежего грейпфрута с кожурой и щепотку сахара по вкусу.
Залейте все соком и фильтром.