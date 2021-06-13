Среди многочисленных десертов с мороженным выбрали сытный финиковый кекс с тягучим джелато и карамелью, который хочется съесть в любое время суток. Поговорили с шеф-поваром ресторана «Рихтер» Степаном Бурмистровым и узнали, как приготовить сочный кекс дома.

Многие блюда из меню ассоциируются у меня с определенными вещами или моментами жизни. Идея сделать десерт с фиником возникла после беседы с гостем из Марокко о дальних странствиях и восточных сказаниях, которая случилась в нашем баре при отеле.

Десерт получился очень сытным и напитанным. Внутри много домашней карамели, сверху — шарик итальянского джелато и щедрая горсть орехов пекан.