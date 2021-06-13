Среди многочисленных десертов с мороженным выбрали сытный финиковый кекс с тягучим джелато и карамелью, который хочется съесть в любое время суток. Поговорили с шеф-поваром ресторана «Рихтер» Степаном Бурмистровым и узнали, как приготовить сочный кекс дома.
Шеф-повар ресторана «Рихтер»
Многие блюда из меню ассоциируются у меня с определенными вещами или моментами жизни. Идея сделать десерт с фиником возникла после беседы с гостем из Марокко о дальних странствиях и восточных сказаниях, которая случилась в нашем баре при отеле.
Десерт получился очень сытным и напитанным. Внутри много домашней карамели, сверху — шарик итальянского джелато и щедрая горсть орехов пекан.
Ингредиенты для теста:
— Вода — 825 мл
— Яйцо — 4 шт
— Финики 550 — г
— Сода — 9 г
— Соль — 13 г
— Сливочное масло —180 г
— Сахар — 180 г
Ингредиенты для карамели:
— Тростниковый нерафинированный (коричневый) сахар — 225 г
— Сливки 33% — 100 мл
— Сливочное масло — 30 г
— Виски — 25 мл
— Мука — 270 г
Сверху положите шарик джелато или вашего любимого ванильного мороженого и посыпьте орехами. Мы используем пекан, при желании можно добавить любые имеющиеся.
Как готовить:
Доведите воду до кипения, затем добавьте соду и финики без косточек. Дайте покипеть 15 секунд и выключите. Затем взбейте получившуюся массу в блендере до однородности и дайте остыть в течение 15 минут.
Разомните сливочное масло с сахаром и солью. Влейте к маслу остывшую финиковую массу и замешивайте, постепенно добавляя муку.
Перед выпеканием смажьте форму сливочным маслом и немного присыпьте мукой. Залейте тесто в форму и готовьте в духовке 40 минут при 180 градусах.
Пока финиковый кекс запекается, можно приготовить карамель. Для этого растопите в сотейнике коричневый сахар до однородности и добавьте сливки и сливочное масло. Затем влейте виски и снимите с огня.
После выпекания достаньте десерт из духовки и сделайте в тесте много мелких отверстий вилкой или зубочисткой и полейте карамелью. Подавайте кекс горячим, предварительно выложив сверху мороженое и посыпав орехами.