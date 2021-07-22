QR-коды наконец отменили, и теперь в любимые заведения можно ходить без ограничений. Правда, пандемию никто не отменял, так что «Афиша Daily» предлагает не выходить из комнаты и заказывать еду на дом — или собирать корзины для пикников и наслаждаться прохладой в парках. Выбрали для вас хорошие рестораны, которые могут прийти к вам сами.
Фуд-холл «Гастрономическая улица Streat»
Фуд-холл «Гастрономическая улица Streat» в прошлом году запустил сайт, на котором можно заказать сборную доставку из разных корнеров (а их 30). Причем доставляют даже за МКАД. Привозят все идеально упакованное — отлично доезжают и супы, и горячие блюда.
Выбрать можно как морскую кухню — мидии от «Сегодня мидии», дальневосточные морепродукты и рыбу от «Рыба-любовь» , так и мясные блюда (из корнера американской кухни «Мясо не мясо») или блюда национальных кухонь мира — знаменитый суп фо-бо (390 р. за 1010 г), немы и гой-куоны (по 350 р. за порцию) от вьетнамского кафе Bổ, восточные блюда от «Армянского переулка», «Уахтанга», Sabbia и Uzbekcha. На десерт можно заказать брауни от Brownie Mama или смузи от Bananas Freshbar.
Здесь же можно заказать доставку от корнера «Праймбиф-бар» — Meatbox#1, 2 или 3, сочные бургеры в виде полуфабрикатов для приготовления дома или готовые; салаты, стейки, напитки. У «Праймбиф-бара» также действует собственная доставка через сайт.
Бургерные «#FARШ»
Сеть бургерных «#FARШ» запустила доставку наборов для пикника или домашних встреч с друзьями. В составе бургер-боксов вам привозят полные наборы для самостоятельного приготовления пяти бургеров. В большой черной коробке — отдельно упакованные булочки, соусы, котлеты для бургеров, нарезанные и целые соленые огурчики, свежие, нарезанные кружочками томаты, слайсы сыра, салат и целую банку соуса — сырного или барбекю.
К набору прилагается понятная иллюстрация по приготовлению и сборке бургера. Остается только пожарить на сковороде или мангале мясо.
Кроме боксов можно заказать с доставкой практически все блюда по меню.
«Гаражане», «Хинкали Gali» и другие рестораны сети Horeca to Home
Неаполитанская пицца, хинкали и карри
Гастрономический паб «Гаражане», кафе азиатской кухни Genco, пивной паб Leffe Café с эксклюзивными сортами Leffe, Porsche Café, «Пицца & Канноли» с неаполитанской пиццей на тонком тесте, кафе паназиатской кухни с акцентом на здоровое питание «Каррифан» и грузинский «Хинкали Gali» запустили сервис собственной доставки.
Объединяет эти проекты группа учредителей с разными гастрономическими предпочтениями, но увлеченных ресторанным бизнесом и, как видно, автомобилями: «Гаражан» обустроили в брутальной стилистике гаража, а Porsche Café расположился в дилерском центре Porsche.
В одну доставку заказать можно блюда только из одного ресторана, но, например, «Пицца & Канноли» находится дверь в дверь с «Гаражанами» и «Хинкали Gali», что делает возможным совмещение заказа.
EM Cake
Кондитерское ателье
Михаил Мурзин, выпускник школы кондитерского искусства Le Cordon Bleu запустил проект доставки кондитерских изделий — кондитерское ателье EM Cake. Основное направление — изготовление тортов на заказ, причем сделать могут абсолютно любой торт, на который у заказчика хватит фантазии. Выбрать можно из 12 начинок, но если не найдете того, что хочется, обещают по индивидуальному заказу приготовить именно ваш вариант.
Трудовые будни предлагают украсить красивейшими пирожными — муссовые, бисквитные пирожные, эклеры, макарон, тарталетки, чизкейки, капкейки. Эстетика на уровне произведения искусства, продумана каждая деталь: брендированная ленточка, коробочка, красивейшие эклеры (250–290 р. за шт.), пирожные (350–490 р.), капкейки (290 р.) и макарон (по 130 р.) — каждый на индивидуальной подставочке. И в завершении — надпись «Enjoy!» на внутренней стороне крышки.
Naomi Sushi
Доставка премиальных блюд японской кухни
Naomi Sushi — новый онлайн-ресторан премиальной японской кухни, который работает только на доставку. Это авторский проект Олега Шина (Buba by Sumosan, Tokyo, Modus, Coba), где шеф в полной мере раскрывает свое видение японской кухни. Здесь тщательный отбор ингредиентов, безупречное качество и свежесть продуктов, оригинальные сочетания вкусов и эстетика в каждой детали — от декора блюд до упаковки.
В меню более 200 авторских блюд японской и паназиатской кухни — от raw до запеченных в хоспере, необычные сорта рыб и морепродукты из разных стран и городов: лосось с Фарерских островов, крабы и гребешки — с Камчатки и Дальнего Востока, рыба (в том числе четыре вида тунца), рис, васаби, водоросли, японские устрицы и соусы из Японии, устрицы джоли — из Намибии, императорские — с Дальнего Востока, а живые морские ежи приезжают из Мурманска.
Особенного внимания заслуживают роллы из коллекции Chef Special с трюфелем, фуа-гра, черной икрой, золотом и другими премиальными ингредиентами, а также сашими-роллы без риса: с лососем, дорадой и манго (900 р.), с лососем и острым крабом (1100 р.), с гребешком и трюфелем (1200 р.), с тунцом блюфин, лососем, трюфельным крабом и черной икрой с сусальным золотом (1800 р.).
Цены на суши стартуют от 180 р. за 1 суши (сибас, дорада, креветка), роллы: с огурцом или авокадо — от 250 р., маринованный дайкон — 260 р., сеты из 10 суши от шефа — от 3500 р.
Krombacher Beer Kitchen, «Ku: рамен-изакая-бар», «Сибирьсибирь»
Микс из разных направлений
В ресторанах Дениса Иванова еще в прошлом году запустили сервис собственной доставки didelivery.ru и адаптировали блюда под транспортировку.
В «Ku: рамен-изакая-бар» можно заказать наборы полуфабрикатов для приготовления рамена дома — все упакуют по отдельности, дома нужно только в положенном порядке соединить ингредиенты. Запаянный в плотный пакет бульон разогреть, лапшу сварить (1:45 в кипятке), выложить все в миску, добавить овощи, приправы, нарезанное мясо, маринованные яйца и другие ингредиенты — их привозят уже подготовленными в вакуумных пакетах. Также можно заказать готовые рамены: сио-рамен (580 р.), острый утиный тонкоцу (780 р.) или пряный овощной с древесными грибами (680 р.). Но собрать самому, конечно, интереснее.
Стейки и колбаски из пивного ресторана Krombacher Beer Kitchen могут привезти не только полностью приготовленными, но и в состоянии ресторанных полуфабрикатов, правильно замаринованных в специях, с авторскими соусами и подробными инструкциями по приготовлению на гриле или сковороде. Из необычного — подготовленные для запекания мозговые кости в соусе из черного перца (380 р., 18 минут в духовке или на решетке на открытом огне), морской окунь с соусом из соленого лимона (680 р., 8–10 минут на углях или на сковороде). Из готовых блюд здесь отличные фаршированные острые перцы халапеньо (480 р.) и знаменитые куриные крылышки в черничной глазури (480 р.). И, конечно, раки — по 3900 р. за кг, а по промокоду VOLGA дают скидку 10%.
«Уголек»
Итальянская кухня, сезонные продукты
В ресторане «Уголек» недавно обновили меню. К лету появилось несколько блюд с черешней: гаспачо с креветками, страчателлой и черешней (720 р.), брускетта с куриным паштетом, черешней и пеканом (470 р.), буррата с копченой черешней, томатами и базиликом (790 р.).
Также из сезонного и нового — ньокки из рикотты с сезонными лисичками и трюфелем (640 р.) и цветы цукини с черным трюфелем, фаршированные нежной рикоттой (690 р.), — #must. На десерт стоит попробовать кокосовый чизкейк манго-маракуйя с кокосовыми сливками и слайсом манго (490 р.) и шоколадные конфеты Earl Grey (150 р. за 3 шт.).
Mollusca
Мидии и чебуреки с крабами
В меню Mollusca 101 вариант мидий в авторских соусах — говорят, в этом ресторане самый большой выбор соусов к мидиям в мире. Кроме них советуем брать чебуреки с крабом и лангустином (750 р.), равиолоне пашот с кремом шпинат-рикотта и крабом (650 р.) и черное ризотто с тартаром из томатов, бурратой, креветками и шрирачей (790 р.).
Мало кто знает, но и завтраки тут потрясающие. Из них самые-самые — легкий зожный акаи-боул без сахара (800 р.), каша с грушей и пармезаном (всего 300 р.), похмельный томатный суп (600 р.) паппа-аль-помодоро с крабом и пашот — на случай тяжелого утра. За 450 р. приготовят омлет с каким‑то невероятным количеством краба и соусом сгущенка-васаби — таким же, как подают к «зеленым» мидиям. А блин по-женевски (300 р.) готовят с начинкой из ветчины, сыра и глазуньи.
Probka, Maritozzo и Mama Tuta
Рестораны Арама Мнацаканова
У ресторанов Арама Мнацаканова в Москве появился онлайн-сервис — здесь можно оформить заказ навынос или на доставку. Собрать заказ можно из любого ресторана (Probka, Maritozzo или Mama Tuta) — как готовые блюда, так и заготовки из раздела «Приготовьте сами»: домашняя паста, в том числе и без глютена (от 400 р.), рыба, мясо и даже знаменитые мини-хинкали (690 р.) из Mama Tuta. Приготовление любого блюда дома займет не более 5–10 минут. Как именно готовить — подробно показывают в видеорецепте.
Для пикников в Maritozzo подготовили летнее Menu Festivo по специальным ценам: наборы блюд для двоих Picnic Romantico (5900 р. вместо 7190 р.), или Maritozzo Pizzzza Party для пикника с друзьями (2950 р. вместо 3520 р.). Есть дополнительные опции к любому набору: большая тарелка «Фритто мисто» из хрустящих морепродуктов с айоли (2400 р. вместо 2900 р.), огромный летний салат (1500 р. вместо 1800 р.), лимонады со вкусами «Тархун» или «Малина и базилик» (850 р. за 0,5 л).
Эклерная «Клер»
Доставка сладостей с букетами
В эклерной «Клер» даже сейчас радуют новостями — добавили новые позиции в меню и снова открыли кондитерскую на Спартаковской, 16, после пятнадцати месяцев реставрации в историческом здании.
По-прежнему здесь доставляют не только красивые эклеры и пирожные, но и авторские букеты из ароматных трав и растений с сезонными цветами (от 1500 р.) и холодные напитки: морозный латте (от 280 р.) на бразильском зерне и любом молоке, ледяной «Роза-тоник» (250 р.) с красными ягодами, брусничным листом и розовой водой и холодный маття с малиной (также на любом молоке, от 250 р.).
Среди новинок — миндальный дакуаз (570 р. за 2 шт.) без муки, с прослойкой из сырного крема с малиной или фисташкового крема с черничным соусом, тарт-тропезьен (350 р.), наборы эклеров с сезонными ягодами (940 р. за 4 шт.).
Помимо сладостей здесь можно купить кофе в зернах, ароматические свечи и свечи для тортов на день рождения, чашки, чайные пары, вазы, а также упаковочную бумагу и брендированные пакеты.
Hands
Необистро с собственным хлебом и блюдами для доставки
Необистро Hands в Хамовниках работает без веранды, но с доставкой: все хиты шеф-повара и владельца бистро Вячеслава Казакова теперь привозят бесконтактно домой или в офис. Заказывать стоит comfort food из основного меню: дзадзики с креветками и печеным перцем (340 р.), любимый гостями веганский салат из цветной капусты с ореховым «сыром» (570 р.), зожный морковный пирог без глютена и лактозы (410 р.).
Из сезонных новинок — салат из арбуза с сыром страчателла и грецким орехом (540 р.), свекольник с черной смородиной (460 р.) и стрит-фуд-блюда, эксклюзивно созданные под доставку: сэндвичи с пастрами или лососем (420/590 р.) и бургер с говяжьей котлетой, моцареллой и соусом кимчи (420 р.).
Каждое утро здесь сами выпекают хлеб и булочки, а меню завтраков доступно к заказу весь день.
Сейчас можно заказать и блюда паназиатской кухни из готовящегося к открытию Hands Asian Bistro, это прекрасная возможность попробовать их первыми.
J’Pan и Ra’men
Классная японская кухня за разумный ценник
В J’Pan стоит взять донбури — популярный японский рис с топпингами: покедон (690 р.) с тунцом, лососем и авокадо и гюдон (490 р.) с мраморной говядиной в сладком соусе и яйцом онсэн-тамаго. Также доставляют приготовленные на теппане японские пончики такояки (300 р.) с начинкой (осьминог или креветки), соусом такояки и стружкой тунца и хиросимский тип окономияки (420 р.), для которого на тонкий блинчик из теста выкладывают обжаренную капусту, якисобу, водоросли аонори и дополняют королевскими креветками и/или беконом.
Из рамен-бара Ra’men доставляют рамены. Они все большие — по 600 мл, стоят около 450–600 р. за порцию. К ним возьмите японские булочки бао — с курицей (320 р.) или с лососем (350 р.), гедза (380–450 р.), лапшу (480–630 р.) или боулы (490–590 р.), чтобы совсем наесться.
Ribambelle
Корзины для пикника, полуфабрикаты, сладости и даже «няня на час»
В семейных ресторанах Ribambelle предусмотрено все и для детей (вплоть до комнаты матери и ребенка), и для спокойного отдыха взрослых. То же самое и с доставкой: к летнему сезону подготовили корзины для пикника. Еще в доставке можно заказать полуфабрикаты, все для гриля, праздничного стола или готовые блюда из ресторанов. Если необходимо, можно также вызвать няню и/или аниматоров, доверить им детей и отдохнуть.
Команда Ribambelle выезжает в любую точку Москвы и Московской области со всем необходимым оборудованием и инвентарем, с собственным штабом аниматоров и декораторов и организует любое праздничное мероприятие. Выбрать можно из 20 анимационных программ, 35 творческих и кулинарных мастер-классов и 20 шоу-программ, от мюзиклов до магии фокусов. Стоимость организации начинается от 4500 рублей.
800°C Contemporary Steak, Il forno, Fornetto и «Лимончино»
Собственная доставка и красивая упаковка
У ресторанов Генриха Карпина (холдинг Il Forno Group) уже много лет есть собственное приложение доставки, через которое можно заказать блюда из любого ресторана холдинга. Доставка здесь продумана до мелочей: заказ привозят в красивых брендированных пакетах, ингредиенты для салатов — в отдельных контейнерах, соусы прикрепляют к контейнеру с блюдом. Горячее — в термопакетах. Каждая упаковка подписана— точно не перепутаешь, что к чему относится. Дома остается только красиво все выложить на тарелку, и получаете свежее блюдо практически как в ресторане.
Отлично доезжают (даже за МКАД) как тартар из тунца с гуакамоле и зеленым яблоком (959 р.), так и горячая пицца на тонком пшеничном тесте (с лососем, 30 см, 899 р.) или теплый салат с кальмарами (709 р.).
В 800°C Contemporary Steak, в разделе «Приготовь сам», можно заказать наборы для бургеров (от 590 р. за микро-бургер до 1600 р. за фирменный бургер с ребром). Бонусом при заказе через приложение сделают скидку 10%. Такую же скидку дают на блюда навынос в 800°C Contemporary Steak, Il forno, Fornetto и «Лимончино».
Touch & Drink
Доставка премиксов для коктейлей от шеф-бармена
Шеф-бармен Touch Chef’s Place & Bar Василий Жеглов миксует отличные коктейли за барной стойкой, а к летнему сезону в ресторане подготовили красивые брендированные баночки с премиксами, чтобы все то же самое можно было повторить дома. Доставляют в радиусе 2 км от ресторана своими силами, или отправляют через «Яндекс Go». Кубики льда в вакуумном пакете тоже добавляют в доставку.
В коллекции Touch & Drink доступны к заказу 4 вкуса премиксов (по 850 р. за бутылочку 500 мл): фруктово-цветочный «Яблоко и бузина», свежий ягодный «Сладкий перец и ягоды» с ароматом малины, терпкий «Черноплодная рябина и лаванда», освежающий «Цитрусовый». Ну а дальше — на что фантазии хватит. Можно просто развести в нужной пропорции с водой или тоником и получить отличные домашние лимонады, а можно по инструкции от шеф-бармена организовать дома или на даче бар с коктейлями, смешать премиксы с холодным игристым или белым или добавить что‑то покрепче. Например, «Черную рябину и лаванду» рекомендуют добавлять в белое невыдержанное вино, сухие итальянские или французские вермуты пить с цитрусовым миксом, креманом или кавой, а «Яблоко и Бузину» дополнить пино-гриджио или совиньоном.
М2 Organic Club
Наборы для пикника с фермы
У ресторанов М2 Organic Club на Патриках и на Соколе есть продуктовая лавка с органическими продуктами с собственной фермы в Подмосковье, в Волоколамском районе, и сезонными ягодами и фруктами с органических хозяйств: абрикосами из Армении (50 р. за 100 г), крымской черешней и клубникой. Кроме того, на ферме есть собственный колбасный цех, пекарня, производство сыров, органического пива и даже вина.
В магазинах М2 могут собрать корзины для пикника: лимонады без сахара (по 149 р. за бутылку 0,5 л), квас ржаной или пшеничный (по 99 р.), органический петнат, а к нему испанский козий сыр с белой плесенью и пару свежеиспеченных круассанов. Также можно заказать доставку из ресторанов М2 Organic Club через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а в пределах 1,5 км от ресторанов действует бесплатная собственная доставка. Еще бонус: на блюда навынос из ресторана дают скидку до 30% — очень удобно, когда хочется со всем готовым просто пойти гулять в парк.