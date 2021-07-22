QR-коды наконец отменили, и теперь в любимые заведения можно ходить без ограничений. Правда, пандемию никто не отменял, так что «Афиша Daily» предлагает не выходить из комнаты и заказывать еду на дом — или собирать корзины для пикников и наслаждаться прохладой в парках. Выбрали для вас хорошие рестораны, которые могут прийти к вам сами.

Фуд-холл «Гастрономическая улица Streat»

Фуд-холл «Гастрономическая улица Streat» в прошлом году запустил сайт, на котором можно заказать сборную доставку из разных корнеров (а их 30). Причем доставляют даже за МКАД. Привозят все идеально упакованное — отлично доезжают и супы, и горячие блюда. Выбрать можно как морскую кухню — мидии от «Сегодня мидии», дальневосточные морепродукты и рыбу от «Рыба-любовь» , так и мясные блюда (из корнера американской кухни «Мясо не мясо») или блюда национальных кухонь мира — знаменитый суп фо-бо (390 р. за 1010 г), немы и гой-куоны (по 350 р. за порцию) от вьетнамского кафе Bổ, восточные блюда от «Армянского переулка», «Уахтанга», Sabbia и Uzbekcha. На десерт можно заказать брауни от Brownie Mama или смузи от Bananas Freshbar. Здесь же можно заказать доставку от корнера «Праймбиф-бар» — Meatbox#1, 2 или 3, сочные бургеры в виде полуфабрикатов для приготовления дома или готовые; салаты, стейки, напитки. У «Праймбиф-бара» также действует собственная доставка через сайт.

Заказать сайт Телефон +7 985 228 66 33 Минимальная сумма заказа 1200 р. Стоимость доставки в пределах МКАД — 350 р., за МКАД в зависимости от расстояния

Бургерные «#FARШ»

Сеть бургерных «#FARШ» запустила доставку наборов для пикника или домашних встреч с друзьями. В составе бургер-боксов вам привозят полные наборы для самостоятельного приготовления пяти бургеров. В большой черной коробке — отдельно упакованные булочки, соусы, котлеты для бургеров, нарезанные и целые соленые огурчики, свежие, нарезанные кружочками томаты, слайсы сыра, салат и целую банку соуса — сырного или барбекю. К набору прилагается понятная иллюстрация по приготовлению и сборке бургера. Остается только пожарить на сковороде или мангале мясо. Кроме боксов можно заказать с доставкой практически все блюда по меню.

Заказать сайт Телефон +7 (800) 505 22 55 Минимальная сумма заказа 800 р. Стоимость доставки 99 р., при заказе от 1200 р. бесплатно

«Гаражане», «Хинкали Gali» и другие рестораны сети Horeca to Home Неаполитанская пицца, хинкали и карри

Гастрономический паб «Гаражане», кафе азиатской кухни Genco, пивной паб Leffe Café с эксклюзивными сортами Leffe, Porsche Café, «Пицца & Канноли» с неаполитанской пиццей на тонком тесте, кафе паназиатской кухни с акцентом на здоровое питание «Каррифан» и грузинский «Хинкали Gali» запустили сервис собственной доставки. Объединяет эти проекты группа учредителей с разными гастрономическими предпочтениями, но увлеченных ресторанным бизнесом и, как видно, автомобилями: «Гаражан» обустроили в брутальной стилистике гаража, а Porsche Café расположился в дилерском центре Porsche. В одну доставку заказать можно блюда только из одного ресторана, но, например, «Пицца & Канноли» находится дверь в дверь с «Гаражанами» и «Хинкали Gali», что делает возможным совмещение заказа.

Заказать сайт Минимальная сумма заказа нет Стоимость доставки При заказе до 1000 р. — 299 р., 1001–2000 р. — 199 р., от 2001 р. — 1 р.

EM Cake Кондитерское ателье

Михаил Мурзин, выпускник школы кондитерского искусства Le Cordon Bleu запустил проект доставки кондитерских изделий — кондитерское ателье EM Cake. Основное направление — изготовление тортов на заказ, причем сделать могут абсолютно любой торт, на который у заказчика хватит фантазии. Выбрать можно из 12 начинок, но если не найдете того, что хочется, обещают по индивидуальному заказу приготовить именно ваш вариант. Трудовые будни предлагают украсить красивейшими пирожными — муссовые, бисквитные пирожные, эклеры, макарон, тарталетки, чизкейки, капкейки. Эстетика на уровне произведения искусства, продумана каждая деталь: брендированная ленточка, коробочка, красивейшие эклеры (250–290 р. за шт.), пирожные (350–490 р.), капкейки (290 р.) и макарон (по 130 р.) — каждый на индивидуальной подставочке. И в завершении — надпись «Enjoy!» на внутренней стороне крышки.

Заказать сайт Телефон +7 925 059 05 64 Минимальная сумма заказа 2500 р. Стоимость доставки В пределах МКАД — 500 р., в Московскую область — 500 р. + 40 р. за каждый километр от границы области

Naomi Sushi Доставка премиальных блюд японской кухни

Naomi Sushi — новый онлайн-ресторан премиальной японской кухни, который работает только на доставку. Это авторский проект Олега Шина (Buba by Sumosan, Tokyo, Modus, Coba), где шеф в полной мере раскрывает свое видение японской кухни. Здесь тщательный отбор ингредиентов, безупречное качество и свежесть продуктов, оригинальные сочетания вкусов и эстетика в каждой детали — от декора блюд до упаковки. В меню более 200 авторских блюд японской и паназиатской кухни — от raw до запеченных в хоспере, необычные сорта рыб и морепродукты из разных стран и городов: лосось с Фарерских островов, крабы и гребешки — с Камчатки и Дальнего Востока, рыба (в том числе четыре вида тунца), рис, васаби, водоросли, японские устрицы и соусы из Японии, устрицы джоли — из Намибии, императорские — с Дальнего Востока, а живые морские ежи приезжают из Мурманска. Особенного внимания заслуживают роллы из коллекции Chef Special с трюфелем, фуа-гра, черной икрой, золотом и другими премиальными ингредиентами, а также сашими-роллы без риса: с лососем, дорадой и манго (900 р.), с лососем и острым крабом (1100 р.), с гребешком и трюфелем (1200 р.), с тунцом блюфин, лососем, трюфельным крабом и черной икрой с сусальным золотом (1800 р.). Цены на суши стартуют от 180 р. за 1 суши (сибас, дорада, креветка), роллы: с огурцом или авокадо — от 250 р., маринованный дайкон — 260 р., сеты из 10 суши от шефа — от 3500 р.

Заказать сайт Телефон +7 (495) 845 30 35 Минимальная сумма заказа 2500 р. Стоимость доставки Бесплатно

Krombacher Beer Kitchen, «Ku: рамен-изакая-бар», «Сибирьсибирь» Микс из разных направлений

В ресторанах Дениса Иванова еще в прошлом году запустили сервис собственной доставки didelivery.ru и адаптировали блюда под транспортировку. В «Ku: рамен-изакая-бар» можно заказать наборы полуфабрикатов для приготовления рамена дома — все упакуют по отдельности, дома нужно только в положенном порядке соединить ингредиенты. Запаянный в плотный пакет бульон разогреть, лапшу сварить (1:45 в кипятке), выложить все в миску, добавить овощи, приправы, нарезанное мясо, маринованные яйца и другие ингредиенты — их привозят уже подготовленными в вакуумных пакетах. Также можно заказать готовые рамены: сио-рамен (580 р.), острый утиный тонкоцу (780 р.) или пряный овощной с древесными грибами (680 р.). Но собрать самому, конечно, интереснее. Стейки и колбаски из пивного ресторана Krombacher Beer Kitchen могут привезти не только полностью приготовленными, но и в состоянии ресторанных полуфабрикатов, правильно замаринованных в специях, с авторскими соусами и подробными инструкциями по приготовлению на гриле или сковороде. Из необычного — подготовленные для запекания мозговые кости в соусе из черного перца (380 р., 18 минут в духовке или на решетке на открытом огне), морской окунь с соусом из соленого лимона (680 р., 8–10 минут на углях или на сковороде). Из готовых блюд здесь отличные фаршированные острые перцы халапеньо (480 р.) и знаменитые куриные крылышки в черничной глазури (480 р.). И, конечно, раки — по 3900 р. за кг, а по промокоду VOLGA дают скидку 10%.

Заказать сайт Телефон +7 (495) 845 30 35 Минимальная сумма заказа нет Стоимость доставки в пределах МКАД — до 390 р., за МКАД — 590 р.

«Уголек» Итальянская кухня, сезонные продукты

В ресторане «Уголек» недавно обновили меню. К лету появилось несколько блюд с черешней: гаспачо с креветками, страчателлой и черешней (720 р.), брускетта с куриным паштетом, черешней и пеканом (470 р.), буррата с копченой черешней, томатами и базиликом (790 р.). Также из сезонного и нового — ньокки из рикотты с сезонными лисичками и трюфелем (640 р.) и цветы цукини с черным трюфелем, фаршированные нежной рикоттой (690 р.), — #must. На десерт стоит попробовать кокосовый чизкейк манго-маракуйя с кокосовыми сливками и слайсом манго (490 р.) и шоколадные конфеты Earl Grey (150 р. за 3 шт.).

Заказать сайт Телефон +7 (495) 629 02 11 Минимальная сумма заказа нет Стоимость доставки до 450 р.

Mollusca Мидии и чебуреки с крабами

В меню Mollusca 101 вариант мидий в авторских соусах — говорят, в этом ресторане самый большой выбор соусов к мидиям в мире. Кроме них советуем брать чебуреки с крабом и лангустином (750 р.), равиолоне пашот с кремом шпинат-рикотта и крабом (650 р.) и черное ризотто с тартаром из томатов, бурратой, креветками и шрирачей (790 р.). Мало кто знает, но и завтраки тут потрясающие. Из них самые-самые — легкий зожный акаи-боул без сахара (800 р.), каша с грушей и пармезаном (всего 300 р.), похмельный томатный суп (600 р.) паппа-аль-помодоро с крабом и пашот — на случай тяжелого утра. За 450 р. приготовят омлет с каким‑то невероятным количеством краба и соусом сгущенка-васаби — таким же, как подают к «зеленым» мидиям. А блин по-женевски (300 р.) готовят с начинкой из ветчины, сыра и глазуньи.

Заказать приложение Телефон +7 (495) 297 22 22 Минимальная сумма заказа 2000 р. Стоимость доставки 149 р., при заказе от 5000 р. — бесплатно

Probka, Maritozzo и Mama Tuta Рестораны Арама Мнацаканова

У ресторанов Арама Мнацаканова в Москве появился онлайн-сервис — здесь можно оформить заказ навынос или на доставку. Собрать заказ можно из любого ресторана (Probka, Maritozzo или Mama Tuta) — как готовые блюда, так и заготовки из раздела «Приготовьте сами»: домашняя паста, в том числе и без глютена (от 400 р.), рыба, мясо и даже знаменитые мини-хинкали (690 р.) из Mama Tuta. Приготовление любого блюда дома займет не более 5–10 минут. Как именно готовить — подробно показывают в видеорецепте. Для пикников в Maritozzo подготовили летнее Menu Festivo по специальным ценам: наборы блюд для двоих Picnic Romantico (5900 р. вместо 7190 р.), или Maritozzo Pizzzza Party для пикника с друзьями (2950 р. вместо 3520 р.). Есть дополнительные опции к любому набору: большая тарелка «Фритто мисто» из хрустящих морепродуктов с айоли (2400 р. вместо 2900 р.), огромный летний салат (1500 р. вместо 1800 р.), лимонады со вкусами «Тархун» или «Малина и базилик» (850 р. за 0,5 л).

Заказать сайт Телефон +7 (499) 399 50 90 Минимальная сумма заказа 1500–2500 р. Стоимость доставки по тарифу такси

Эклерная «Клер» Доставка сладостей с букетами

В эклерной «Клер» даже сейчас радуют новостями — добавили новые позиции в меню и снова открыли кондитерскую на Спартаковской, 16, после пятнадцати месяцев реставрации в историческом здании. По-прежнему здесь доставляют не только красивые эклеры и пирожные, но и авторские букеты из ароматных трав и растений с сезонными цветами (от 1500 р.) и холодные напитки: морозный латте (от 280 р.) на бразильском зерне и любом молоке, ледяной «Роза-тоник» (250 р.) с красными ягодами, брусничным листом и розовой водой и холодный маття с малиной (также на любом молоке, от 250 р.). Среди новинок — миндальный дакуаз (570 р. за 2 шт.) без муки, с прослойкой из сырного крема с малиной или фисташкового крема с черничным соусом, тарт-тропезьен (350 р.), наборы эклеров с сезонными ягодами (940 р. за 4 шт.). Помимо сладостей здесь можно купить кофе в зернах, ароматические свечи и свечи для тортов на день рождения, чашки, чайные пары, вазы, а также упаковочную бумагу и брендированные пакеты.

Заказать сайт Минимальная сумма заказа нет Стоимость доставки 350 р.

Hands Необистро с собственным хлебом и блюдами для доставки

Необистро Hands в Хамовниках работает без веранды, но с доставкой: все хиты шеф-повара и владельца бистро Вячеслава Казакова теперь привозят бесконтактно домой или в офис. Заказывать стоит comfort food из основного меню: дзадзики с креветками и печеным перцем (340 р.), любимый гостями веганский салат из цветной капусты с ореховым «сыром» (570 р.), зожный морковный пирог без глютена и лактозы (410 р.). Из сезонных новинок — салат из арбуза с сыром страчателла и грецким орехом (540 р.), свекольник с черной смородиной (460 р.) и стрит-фуд-блюда, эксклюзивно созданные под доставку: сэндвичи с пастрами или лососем (420/590 р.) и бургер с говяжьей котлетой, моцареллой и соусом кимчи (420 р.). Каждое утро здесь сами выпекают хлеб и булочки, а меню завтраков доступно к заказу весь день. Сейчас можно заказать и блюда паназиатской кухни из готовящегося к открытию Hands Asian Bistro, это прекрасная возможность попробовать их первыми.

Заказать сайт Телефон +7 909 930 90 60 Минимальная сумма заказа 1000 р. Стоимость доставки бесплатно

J’Pan и Ra’men Классная японская кухня за разумный ценник

В J’Pan стоит взять донбури — популярный японский рис с топпингами: покедон (690 р.) с тунцом, лососем и авокадо и гюдон (490 р.) с мраморной говядиной в сладком соусе и яйцом онсэн-тамаго. Также доставляют приготовленные на теппане японские пончики такояки (300 р.) с начинкой (осьминог или креветки), соусом такояки и стружкой тунца и хиросимский тип окономияки (420 р.), для которого на тонкий блинчик из теста выкладывают обжаренную капусту, якисобу, водоросли аонори и дополняют королевскими креветками и/или беконом. Из рамен-бара Ra’men доставляют рамены. Они все большие — по 600 мл, стоят около 450–600 р. за порцию. К ним возьмите японские булочки бао — с курицей (320 р.) или с лососем (350 р.), гедза (380–450 р.), лапшу (480–630 р.) или боулы (490–590 р.), чтобы совсем наесться.

Заказать J’Pan, Ra’men Телефон J’Pan, Ra’men Минимальная сумма заказа 1200 р. Стоимость доставки бесплатно

Ribambelle Корзины для пикника, полуфабрикаты, сладости и даже «няня на час»

В семейных ресторанах Ribambelle предусмотрено все и для детей (вплоть до комнаты матери и ребенка), и для спокойного отдыха взрослых. То же самое и с доставкой: к летнему сезону подготовили корзины для пикника. Еще в доставке можно заказать полуфабрикаты, все для гриля, праздничного стола или готовые блюда из ресторанов. Если необходимо, можно также вызвать няню и/или аниматоров, доверить им детей и отдохнуть. Команда Ribambelle выезжает в любую точку Москвы и Московской области со всем необходимым оборудованием и инвентарем, с собственным штабом аниматоров и декораторов и организует любое праздничное мероприятие. Выбрать можно из 20 анимационных программ, 35 творческих и кулинарных мастер-классов и 20 шоу-программ, от мюзиклов до магии фокусов. Стоимость организации начинается от 4500 рублей.

Заказать сайт Телефон +7 (495) 085 18 59 Минимальная сумма заказа 2500 р. Стоимость доставки 300 р.

800°C Contemporary Steak, Il forno, Fornetto и «Лимончино» Собственная доставка и красивая упаковка

У ресторанов Генриха Карпина (холдинг Il Forno Group) уже много лет есть собственное приложение доставки, через которое можно заказать блюда из любого ресторана холдинга. Доставка здесь продумана до мелочей: заказ привозят в красивых брендированных пакетах, ингредиенты для салатов — в отдельных контейнерах, соусы прикрепляют к контейнеру с блюдом. Горячее — в термопакетах. Каждая упаковка подписана— точно не перепутаешь, что к чему относится. Дома остается только красиво все выложить на тарелку, и получаете свежее блюдо практически как в ресторане. Отлично доезжают (даже за МКАД) как тартар из тунца с гуакамоле и зеленым яблоком (959 р.), так и горячая пицца на тонком пшеничном тесте (с лососем, 30 см, 899 р.) или теплый салат с кальмарами (709 р.). В 800°C Contemporary Steak, в разделе «Приготовь сам», можно заказать наборы для бургеров (от 590 р. за микро-бургер до 1600 р. за фирменный бургер с ребром). Бонусом при заказе через приложение сделают скидку 10%. Такую же скидку дают на блюда навынос в 800°C Contemporary Steak, Il forno, Fornetto и «Лимончино».

Заказать сайт, приложение Минимальная сумма заказа 1500–2500 р. Стоимость доставки бесплатно

Touch & Drink Доставка премиксов для коктейлей от шеф-бармена

Шеф-бармен Touch Chef’s Place & Bar Василий Жеглов миксует отличные коктейли за барной стойкой, а к летнему сезону в ресторане подготовили красивые брендированные баночки с премиксами, чтобы все то же самое можно было повторить дома. Доставляют в радиусе 2 км от ресторана своими силами, или отправляют через «Яндекс Go». Кубики льда в вакуумном пакете тоже добавляют в доставку. В коллекции Touch & Drink доступны к заказу 4 вкуса премиксов (по 850 р. за бутылочку 500 мл): фруктово-цветочный «Яблоко и бузина», свежий ягодный «Сладкий перец и ягоды» с ароматом малины, терпкий «Черноплодная рябина и лаванда», освежающий «Цитрусовый». Ну а дальше — на что фантазии хватит. Можно просто развести в нужной пропорции с водой или тоником и получить отличные домашние лимонады, а можно по инструкции от шеф-бармена организовать дома или на даче бар с коктейлями, смешать премиксы с холодным игристым или белым или добавить что‑то покрепче. Например, «Черную рябину и лаванду» рекомендуют добавлять в белое невыдержанное вино, сухие итальянские или французские вермуты пить с цитрусовым миксом, креманом или кавой, а «Яблоко и Бузину» дополнить пино-гриджио или совиньоном.

Заказать сайт Телефон +7 (495) 055 06 44 Минимальная сумма заказа нет Стоимость доставки В пределах 2 км от ресторана — бесплатно, через агрегаторы — от 499 р.

М2 Organic Club Наборы для пикника с фермы