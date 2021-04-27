Яйцо по-шотландски — классический рецепт: яйцо оборачивают в картофельное пюре и жарят во фритюре. Но что будет, если вместо картофеля взять, например, батат? Об этом мы спросили шеф-повара петербургского кафе «Бабагануш» Даниила Смирнова. Оказывается, это простой рецепт: понадобится только вилка.

«Блюдо очень простое. История этого рецепта начинается с нашего старшего брата, „Бекицера“ (израильское бистро на улице Рубинштейна открыла та же команда, что и „Бабагануш“ — Прим. ред.), и бейца бе хациль — яйца в баклажане. Это был как раз твист на шотландское яйцо с панировкой из жженых баклажанов. Я держал этот рецепт в голове и думал, как его ещё можно раскрутить. В очередной раз обновляя завтраки в „Бабагануше“, я вспомнил о нем, и попробовал использовать для панировки батат. В Израиле батат очень любят, и мы тоже. Так что ничего удивительного, что получилось шикарно».

Ингредиенты на 3 яйца

— Батат — 200 г

— Чеснок — 10 г

— Яйца — 3 шт.

— Оливковое масло — 10–15 мл

— Лимонный сок — 10 мл

— Соль — по вкусу

— Перец — по вкусу

— Сушеный орегано — щепотка

Для соуса

— Термостатный йогурт — 150–200 г

— Кунжут — 20 г

— Лимонный сок — 5 мл

— Соевый соус — 6 мл

— Базилик — 30 г

Если йогурт слишком жидкий, его можно смешать в пропорции 1:1 с творожным сыром.

Дополнительно понадобится растительное масло для фритюра и панировочные сухари, чтобы обвалять яйцо в батате перед приготовлением.