20 самых ожидаемых сериалов 2023 года

«Ретрит» («Retreat»)
FX
Закрытие «Нетфликсом» потрясающего сайфая «ОА» на самом интересном месте — все еще величайшая сериальная трагедия десятилетия. Новый сериал от тех же создателей «Ретрит» может не только приглушить фанатскую боль, но и оказаться не менее замечательной вещью.
Это герметичный детектив, где действие происходит на ретрите одного миллиардера (Клайв Оуэн), а расследование убийства ведет девушка по имени Дарби Харт (Эмма Коррин из «Короны»). По сути имеем альтернативную версию второй части приключений Бенуа Бланка с поправкой на возраст и пол. Зал Батманглидж и Брит Марлинг, как и в случае с «ОА», выступят режиссером и сценаристкой соответственно, последняя также сыграет одну из главных ролей. Самым ожидаемым сериалом года это шоу делает не жанр и не сюжет, а именно уникальная авторская интонация — этим создателям всякий раз удается сделать что‑то по-настоящему магическое и невиданно свежее на знакомом жанровом материале.
«Проклятие» («The Curse»)
Showtime
Комик Нейтан Филдер заработал культовую славу благодаря своим иронически-экзистенциальным реалити-шоу «Нейтан спешит на выручку» и «Репетиция», где он помогал обывателям безумными бизнес-планами и масштабными инсценировками их психологических травм соответственно. Всякий раз это было ни на что не похожее зрелище, производившее впечатление невиданной в жанре реалити ручной выделки, — пожалуй, подобного эффекта стоит ждать и от его нового игрового ситкома «Проклятие».
По сюжету муж и жена, ведущие собственное реалити-шоу, пытаются зачать ребенка, но им мешает таинственное проклятие. Нейтан Филдер напишет, поставит и исполнит главную роль в сериале, а его экранной партнершей выступит Эмма Стоун. Это еще не все звезды, вовлеченные в этот удивительный проект: соавтором сценария, продюсером и актером здесь также числится Бенни Сафди — режиссер «Хорошего времени» и «Неограненных алмазов». В 2017 году Сафди назвал две серии «Нейтана, спешащего на выручку» двумя лучшими фильмами года — лучшее доказательство, что этот неожиданный союз кинематографиста и авангардного комика (по мнению самого Сафди — не меньшего кинематографиста) должен сработать.
«Спираль» («Uzumaki»)
Adult Swim
Долгострой «Спираль» — экранизация легендарной манги мастера хоррора Дзюндзи Ито (за последние несколько лет на русском издали полтора десятка его томов, но до этой работы так и не добрались) не менее именитым аниме-режиссером Хироси Нагахамой («Знаток муси», «Детройт, город метала»). В «Спирали» рассказывается сюрреалистическая история одного городка, люди которого становятся одержимы спиралями вплоть до членовредительства: кто‑то вырезает спираль из собственного внутреннего уха, кто‑то ломает все свои кости, чтобы самому стать спиралью.
Нагахама раньше никогда не снимал хоррор, но за продолжительную карьеру успел доказать, что умеет работать вообще с любыми жанрами (например, его последним сериалом была тормознутая супергероика «Отражение», придуманная совместно с самим Стэном Ли). При этом в выдающейся экзистенциальной драме «Цветы зла» этот режиссер уже раскрывал самые мрачные проявления человеческой психологии.
«Спираль», спродюсированная американским каналом Adult Swim, должна была выйти на экраны сначала в 2020 году, потом в 2021-м и в 2022-м (тизер-трейлер и вовсе был опубликован в 2019-м), но из‑за производственных трудностей сроки множество раз переносились (сейчас на официальном сайте указан 2023-й год премьеры, на него и ссылаемся). Дело в том, что аниматоры поставили перед собой невыполнимую доселе задачу: достигнуть детализации каждого отдельного кадра, не уступающую статичному оригиналу из печатной манги (да, это черно-белое аниме!). Именно благодаря сумасшедшим амбициям гениев вроде Нагахамы зрители и получают время от времени по-настоящему особенные произведения.
«Замкнутый круг» («Full Circle»)
HBO Max
Стивен Содерберг — выдающий жанровый ремесленник, удовольствие от работ которого лежит в области технических деталей вроде уникальных широкоугольных объективов, авангардных монтажных решений (режиссер сам лично снимает и монтирует все свои фильмы) и гениального кастинга (в нынешнем десятилетии Содерберг уже успел возродить карьеру Брендана Фрейзера и дать лучшие роли за многие годы Мерил Стрип и Рею Лиотте).
Но настоящие хиты у этого режиссера получаются тогда, когда он работает с остроумным материалом (его режиссерское остроумие сложно переоценить, но сценарии — это тоже важно). Новый остросюжетный мини-сериал «Замкнутый круг» написал Эд Соломон — автор интерактивного детектива «Мозаика» и неонуара «Без резких движений», фактически двух лучших работ Содерберга за пятилетку. Ожидания и от новой истории про похищение в Нью-Йорке, идущее не по плану (в ансамбле — Зази Битц, Клэр Дейнс, Деннис Куэйд и другие), максимально высоки.
«Дисклеймер» («Disclaimer»)
Apple TV+
После оскароносной автобиографической драмы «Рома» Альфонсо Куарон возвращается в жанровое кино — причем многосерийное. Он выступит сценаристом и режиссером всех шести эпизодов триллера «Дисклеймер» для Apple. Сюжет такой: журналистка, расследующая корпоративные секреты (Кейт Бланшетт), сталкивается с писателем, раскрывающим ее собственный скелет в шкафу (Кевин Клайн). В съемках задействованы сразу два легендарных оператора: Эмманюэль Любецки («Древо жизни», «Гравитация») и Брюно Дельбоннель («Фауст», «Внутри Льюина Дэвиса»).
В былые времена такой трансфер большого режиссера на малый экран сам по себе был бы сенсацией, а во времена стриминговой гонки вооружений выглядит вполне обыденно. Мы живем в новой кинематографической реальности, когда авторы свободно чередуют полнометражные и многосерийные проекты, при этом ни на секунду не жертвуя высотой стиля и художественной целостностью.
«The Gallows Pole»
BBC One
Шейн Медоус — редкий режиссер, который не просто успешно выступил в телевизионном формате, но чей талант расцвел небывалым образом на малом экране. Сериальное продолжение его главного фильма «Это Англия» оказалось на порядок тоньше и психологичнее оригинала, а последняя работа «Чужие грехи» и вовсе выглядела как полноценный карьерный пик опытного мастера.
Грядущий сериал «The Gallows Pole» уже на уровне заявки демонстрирует небывалую для Медоуса амбициозность: он впервые снимет костюмированную драму. Это будет история реальной банды фальшивомонетчиков в Англии XVIII века, в главных ролях задействованы как постоянные актеры Медоуса (Майкл Соча, Томас Тургус), так и новые звезды (Джордж МакКей из «1917», Том Берк из «Сувенира»). Сюжетная завязка звучит как идеальный материал для этого автора — он, как никто другой, может довести анархию и свободу бандитской жизни до душераздирающего финала.
«Идол» («The Idol»)
HBO
Секты и музыкальная индустрия, таинственный гуру (The Weeknd) и юная старлетка (Лили-Роуз Депп), автор «Эйфории» Сэм Левинсон в качестве создателя и мамблкорщица Эми Сеймец в кресле режиссера. «Идол» выглядит как заведомо идеальный поп-культурный хит, и тем страшнее, что буквально все здесь может пойти не так. Все-таки The Weeknd — еще не проверенный актер, особенно на главную роль; Лили-Роуз Депп в основном знаменита как дочь своих родителей; Левинсон ничего серьезнее подростковой мелодрамы пока не писал, а Сеймец может быть довольно невыносима (ее пандемийная драма «Она умрет завтра» — пик претенциозности).
И все равно комбинация из ультрасвежей тематики и востребованных лиц исполнителей заставляет задрать ожидания до небес и надеяться на большую художественную удачу.
«Цветы Шанхая» («Blossoms Shanghai»)
WeTV
Золотая эпоха стриминга наступила не только в США: например, на китайском сервисе WeTV представит свой авторский сериал легендарный Вонг Карвай — он ничего не снимал со времен «Великого мастера» 2013 года. Это будет ностальгическая, величественная сага о становлении миллионера на фоне экономического бума в Шанхае 90-х. Красочный и музыкальный трейлер смотрится столь же сочно, как и все классические работы режиссера. При этом сериал впору назвать долгостроем — работа началась еще до пандемии; первый постер и трейлер опубликовали два года назад. Все дело в том, что сезон будет состоять то ли из 24, то ли из 30 эпизодов, каждый из которых Вонг снимает «как маленький фильм» — даже Линч с восемнадцатисерийным третьим сезоном «Твин Пикса» таких амбиций не демонстрировал.
«Нолли» («Nolly»)
ITVX, февраль
Драма о закулисье мыльных опер: звезду популярнейшего сериала для домохозяек Ноэль Нолли Гордон увольняют без объяснения причин. Она, будучи яркой и сильной женщиной, просто так этого не оставляет.
Величайший британский теледраматург нашего времени Расселл Т.Дэвис («Доктор кто», «Это грех») объединил усилия с большой звездой Хеленой Бонэм Картер. Надо ли еще что‑то знать, чтобы просмотр стал обязательным? Ведь этот автор просто не умеет писать не душераздирающе и не остроумно, а эта артистка не может играть нехаризматичных героинь.
«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher»)
Netflix
Это должно было случится: главный хоррормейкер нашего времени Майк Флэнаган, автор готических хитов «Призрак дома на холме» и «Полуночная месса», взялся за экранизацию Эдгара Аллана По. Сюжета знаменитого рассказа «Падение дома Ашеров» (стены семейного поместья убивают последних членов некогда великого клана) едва ли хватает на сериал (ранее по нему снимали фильмы классики Жан Эпштейн и Роджер Корман, и оба уложились менее чем в 80 минут). Поэтому Флэнаган обещает использовать в сюжете элементы и мотивы других произведений По (в прошлом году он уже снял сериал «Клуб полуночников» сразу по 28 книгам автора подростковых страшилок Кристофера Пайка).
Как и полагается проекту про бесславное падение клана, этот сериал уже омрачают невеселые вести с производственных полей. Сначала пал великий Фрэнк Ланджелла, которого обвинили в неподобающем поведении (подробности не сообщаются), уволили и заменили на другого актера. А потом оказалось, что потрескалось и рассыпалось сотрудничество Флэнагана и Netflix: этот проект будет последним, в дальнейшем шоураннер и режиссер планирует работать на Amazon (в частности, грозится взяться за «Темную башню» Кинга). Кажется, с этим сериалом уходит эпоха, и это делает его особенным событием.
«Американец китайского происхождения» («American Born Chinese»)
Disney+
Каждый год голливудские студии стараются выпустить если не универсальный блокбастер, то как минимум оскаровского лауреата про такие животрепещущие проблемы, как иммиграция, культурная ассимиляция и этническое разнообразие. На бумаге под эту задачу идеально подошел графический роман «Американец китайского происхождения» одного из главных американских комиксистов современности Гэньлуэнь Яна. Это три истории под одной обложкой, которые оказываются переплетены ошеломительным образом (обойдемся без спойлеров): роман воспитания про неуклюжего школьника, миф об обезьяньем царе-драчуне Суне Укуне и, наконец, похабный расистский ситком «Все любят Сунь-Выня». Ничего подобного по уровню зрелищности, искренности и чистого выноса мозга голливудская махина для раскрытия обозначенных выше проблем ранее произвести не могла, разве что инди-производитель A24 подошел близко со «Все везде и сразу».
Получится ли у стриминга Disney+ перенести на экран этот бумажный комикс-блокбастер, не растеряв его достоинства? Есть все основания полагать, что да: Дестин Дэниел Креттон ранее ставил марвеловский боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец», сценарист Чарлз Ю — лауреат Национальной книжной премии за роман «Interior Chinatown». Вишенка на торте — экранное воссоединение трех звезд из «Все везде и сразу», по которым мы уже успели соскучиться: Ке Хюи Квана, Мишель Йео и Стефани Шу.
«Миссис Дэвис» («Mrs. Davis»)
Peacock, 20 апреля
Король умопомрачительных сюжетных концепций Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Оставленные») возвращается с самой злободневной и безумной заявкой из возможных. По сюжету сериала «Миссис Дэвис» в противостояние с самым могущественным искусственным интеллектом в мире (имя ChatGPT никто произносить не будет, но все понимают, о ком речь) вступит обычная монашка (Бетти Гилпин, в которую мы влюбились после ее эксцентричного перформанса в «Охоте»). От сериала стоит ожидать парадоксальной постироничной тональности: заявлен он как драма, но соавторка Линделофа Тара Эрнандес ранее написала 116 серий «Теории большого взрыва».
«Король и Шут»
«Кинопоиск»
Музыкальный байопик, который мы заслужили. Без всякой иронии. Пока американцы снимали кино про звезду рок-н-ролла Элвиса, а англичане делали сериал про Sex Pistols, в России сняли историю восхождения к народной славе Горшка и Князя из хоррор-панк-группы «Король и шут». В главных ролях — свежие лица (как, впрочем, было и в вышеуказанных работах), постановщик — режиссер фэнтези «Скиф» Рустам Мосафир, обещающий и здесь переплести реалистичное повествование со сказочными фантазиями, «где оживают персонажи песен». Остается только надеяться, что непосредственные участники группы, сыгранные молодыми актерами, на экране тоже оживут.
«Сочувствующий» («The Sympathizer»)
HBO
Экранизация шпионского романа «Сочувствующий», завоевавшего Пулитцера и рассказывающего про приключения северовьетнамского шпиона во время и после Вьетнамской войны, сама по себе могла бы стать событием. Но так случилось, что компанию неизвестным актерами вьетнамского происхождения на экране составит Роберт Дауни-мл., играющий сразу всех американцев-злодеев, — папарацци уже сфотографировали его на съемочной площадке и рыжим, и лысым, и голым. А за постановку отвечает автор «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан Ук (он уже снимал неплохой шпионский сериал «Маленькая барабанщица»). В итоге имеем дело со, скажем так, событием в кубе.
«Ничегошеньки» («Bupkis»)
Peacock
Стендап-комик, актер и бывший парень крупнейших знаменитостей (от Арианы Гранде до Ким Кардашьян) Пит Дэвидсон недавно ушел из варьете-шоу Saturday Night Live, чтобы пуститься в свободное творческое плавание. Как и полагается стендап-комику, в качестве первого самостоятельного телепроекта он делает автобиографический ситком «Ничегошеньки» (ранее такие ситкомы делали, разумеется, Сайнфелд и Луи Си Кей). Стоит отметить, что Дэвидсон уже выпустил совместный с Джаддом Апатоу автобиографический фильм, поэтому может показаться, что этот сериал — что‑то вроде повторение пройденного этапа. Однако здесь комик обещает не просто заново пересказать общеизвестные факты своей биографии (тот факт, что отец Дэвидсона погиб во время тушения пожара 11 сентября, кажется, упоминается в каждой его работе), но и дополнить их нарочито неправдоподобным нарративом в жанре боевика. Деталь, больше всего здесь интригующая, — потрясающий выбор актеров на вторые роли: мать Дэвидсона сыграет Эди Фалко («Клан Сопрано»), а дедушку — Джо Пеши (первая его роль со времен «Ирландца»).
«Всемирная история: Часть 2» («History of the World Part 2»)
Hulu, 6 марта
Запоздалый сиквел, который точно никто не ждал. 96-летний Мел Брукс возвращается с продолжением своего комедийного альманаха «Всемирная история: Часть 1». В том классическом фильме в жанре идиотской комедии для умниц слова «Часть 1» в названии, как всем известно, была шуточной; в конце фильма даже был фейковый трейлер с обещанием показать «Гитлера на льду» и «евреев в космосе». Тот факт, что сиквел все-таки состоится, — то ли метаирония нового уровня, то ли просто предательство оригинального панчлайна. В трейлере, к слову, ледовая арена присутствует, но Гитлера мы не приметили. В остальном подход тот же — Фрейд, Марко Поло и Иисус (в первой части остановились на Моисее) валяют дурака и сыплют анахронизмами.
Мел Брукс, как ни удивительно, указан и создателем, и сценаристом, и продюсером, и актером нового сериала, но есть подозрение, что он здесь все-таки свадебный генерал: в трейлере, например, появляется лишь в качестве самого себя, а все основные роли передает современным комедиантам. Список камео знаменитостей даже начинать перечислять нет смысла — тут есть примерно все, кто когда‑либо появлялся в Saturday Night Live и комедиях Джадда Апатоу. Капустник как он есть, однако капустник в компании живой легенды Брукса все-таки дорогого стоит.
«Сантехники Белого дома» («White House Plumbers»)
HBO, март
Недооцененные в качестве комедийных актеров Вуди Харрельсон и Джастин Теру играют заглавных «сантехников Белого дома» — разумеется, не буквальных: так называли оперативников при администрации президента Никсона, которым было поручено заниматься сливами, фейками и шпионажем ради того, чтобы обеспечить начальнику переизбрание. Финальный итог их работы был ровно противоположный: деятельность «сантехников» напрямую вылилась в знаменитый Уотергейтский скандал, который привел к фактическому импичменту Никсона.
К экранизации «Уотергейта» канал HBO подошел со стороны авантюрной комедии: смешные усы и парики, фанк на саундтреке, много неуместной ругани. Имена в титрах соответствующие: шоураннеры — Алекс Грегори и Питер Хайк, лауреаты «Эмми» за отдельные эпизоды «Вице-президента». Режиссер всех серий — Дэвид Мандел, постановщик серий того же сериала, а также сорежиссер «Евротура». Что ж, это вполне работоспособный авторский состав и выбор жанра, пускай и не самый неожиданный относительно материала.
«Рипли» («Ripley»)
Showtime
Аферист-психопат Том Рипли из романов Патриции Хайсмит неоднократно становился героем классических экранизаций. Стоит упомянуть «На ярком солнце» с Аленом Делоном, «Талантливого мистера Рипли» с Мэттом Деймоном, «Американского друга» с Деннисом Хоппером и «Игру Рипли» с Джоном Малковичем. Теперь же всеобъемлющей экранной версией книжного цикла готовится стать сериал на канале Showtime с Эндрю Скоттом в главной роли (его вы можете помнить как Мориарти из «Шерлока» и священника из «Дряни»; в прошлом году он блестяще сыграл самого трогательного папу в фильме «Кэтрин по прозвищу Птичка»).
За режиссуру и сценарий отвечает Стивен Зейллиан (сценарист «Списка Шиндлера» и «Ирландца», режиссер «Однажды ночью»). Это и есть тот серьезный оскароносный автор, который способен превратить выдающуюся беллетристику в очередной классический образец киноискусства.
«Властелины воздуха» («Masters of the Air»)
Apple TV+
Настоящее телевидение А-класса: духовный сиквел «Братьев по оружию» и «Тихого океана», рассказывающий о действиях авиации союзников во время Второй мировой и обладающий бюджетом в четверть миллиарда долларов. Среди продюсеров — снова Стивен Спилберг, среди постановщиков — Кэри Фукунага, из узнаваемых лиц в гигантском ансамбле — Остин Элвис Батлер, Барри Джокер Кеган и Шути Доктор Кто Гатва. После «1917» и «На Западном фронте без перемен» стало казаться, что в тренде бессмысленные и беспощадные ужасы Первой мировой, но Голливуд поспешил напомнить, что превращать в большое зрелище военный героизм он переставать не планирует.
«Агата: Ковен хаоса» («Agatha: Coven of Chaos»)
Disney+
Если и ждать с предвкушением одно из многочисленных диснеевских шоу по «Звездным войнам» и вселенной «Марвел», то только такое. Ведь ведьма Агата Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан — такая второплановая героиня, которая в лучшем марвеловском сериале «ВандаВижен» украла все внимание. Еще одной такой смешной, противной и коварной злодейки мультивселенная попросту не помнит. Сообщается, что в своем сольнике (снова с шоураннеркой Жак Шеффер) Агата попытается зажить нормальной жизнью, но будет вынуждена сражаться с еще более коварной чародейкой, которую сыграет Обри Плаза. Кажется, более гениального кастинга придумать невозможно: на противостояние этих двух харизматичных женщин мы готовы смотреть вообще при любых обстоятельствах — пускай даже и во вселенной «Марвел».
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