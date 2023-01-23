20 самых ожидаемых сериалов 2023 года

Золотая эпоха стриминга наступила не только в США: например, на китайском сервисе WeTV представит свой авторский сериал легендарный Вонг Карвай — он ничего не снимал со времен «Великого мастера» 2013 года. Это будет ностальгическая, величественная сага о становлении миллионера на фоне экономического бума в Шанхае 90-х. Красочный и музыкальный трейлер смотрится столь же сочно, как и все классические работы режиссера. При этом сериал впору назвать долгостроем — работа началась еще до пандемии; первый постер и трейлер опубликовали два года назад. Все дело в том, что сезон будет состоять то ли из 24, то ли из 30 эпизодов, каждый из которых Вонг снимает «как маленький фильм» — даже Линч с восемнадцатисерийным третьим сезоном «Твин Пикса» таких амбиций не демонстрировал.