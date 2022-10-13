Мастер страшилок: разбираем «Клуб полуночников» и советуем, что смотреть у Майка Флэнагана

На Netflix состоялась премьера сериала «Клуб полуночников» по книгам писателя Кристофера Пайка, известного по серии «Страшилки». Рассказываем, почему новая работа ведущего хоррормейкера Майка Флэнагана заслуживает внимания, несмотря на упор на детско-юношескую аудиторию. А также раздаем советы на любой вкус из его выдающейся фильмографии.

Группа симпатичных школьников и школьниц разнообразных рас (главную героиню с польским именем Илонка Павлюк в экранизации играет темнокожая актриса, но никто не против) красиво умирает в детском хосписе. Почему красиво? Да просто в таком роскошном готическом особняке с каминами и выделенными уборными в каждой двухместной палате никто бы не отказался умереть, ну или, на худой конец, стать одним из людей Икс — хоспис подозрительно похож на поместье Чарльза Ксавье.

В отрыве от предков (да, действие происходит в 90-е) дети устраивают в библиотеке ночной бар, в котором за бокалами проводят заседания Клуба полуночников. Главное правило клуба — если член умирает, он обязан пустить все силы на то, чтобы подать остальным знак с того света, однако за десятилетия работы хосписа (и существования клуба) стопроцентного подтверждения такого случая не было. Содержание заседаний клуба — устные истории в жанре пионерских страшилок всех разновидностей. Днем же некоторые из полуночников сменяют напускной цинизм на эксперименты с альтернативной медициной и оккультными ритуалами. Даже в таком красивом месте ожидание неминуемой смерти — это все еще трагично и страшно.

Ведущий хоррормейкер своего времени Майк Флэнаган потратил львиную долю карьеры на то, чтобы вдыхать новую жизнь в жанры из категории заезженных (триллер про домашнее вторжение «Тишина»), полузабытых (готическая мелодрама «Призраки дома на холме») и просто очень стыдных (голливудский хоррор по игрушкам Hasbro «Уиджи. Проклятие доски дьявола»). На сей раз пришла очередь жанра, который одновременно заезженный (в свое время), полузабытый (сейчас) и стыдный (если вам не 13), а именно — книжных ужастиков для детско-юношеской аудитории. В основу «Клуба полуночников» легла не просто одноименная книга конкурента Р.Л.Стайна Кристофера Пайка, а целый пласт его внушительной библиографии (многие из книг автора издавались в России в рамках долгоиграющей серии «Страшилки»). Именно эти копеечные беллетристические сюжеты рассказывают друг другу подростки в каждой серии.

Среди этих историй находится и классический моральный хоррор, и детский сайфай про временные парадоксы, и детский нуар , и даже сюжет про школьника — серийного убийцу. Видно, что в эти истории, прочитанные в подростковом возрасте, Флэнаган до сих пор искренне влюблен, пускай он и передает постановочную эстафету после пары серий своим коллегам (согласитесь, что для концепции с пионерскими страшилками это более чем логичное решение).

Все истории, несмотря на любительскую драматургию (на детей-рассказчиков раздражаться не получается), сняты с невозможной искренностью и пафосом; лишь в пилоте Флэнаган откровенно издевается и пародирует жанр то ли J-хоррора, то ли голливудского ремейка J-хоррора, под завязку наполненного скримерами. И все равно пародийный ключ рассказа не помешал режиссеру принять вполне серьезную премию Гиннесса за самую большую концентрацию джампскейров в стриминговом эпизоде. Флэнаган давно существует в пространстве посткринжа: не притворяется тем, кем не является, не пытается превратить сборник детских страшилок в псевдоблокбастер (как делали авторы, скажем, «Очень странных дел» или «Оно»).

© EIKE SCHROTER/NETFLIX

Местами поразительно, как законченные истории внутри истории помогают раскрыть перед зрителями страхи, мечты и краши героев-подростков куда эффективнее, чем это возможно путем традиционного драматического повествования. Но это лишь в очередной раз подтверждает, что перед нами не настоящий хоррор, а все-таки слезливая подростковая мелодрама: дрожать от страха придется только самым юным зрителям, да и то вряд ли. Пускай ближе к финалу конспирология, ритуалы и призраки и мелькают в основной сюжетной линии все чаще, эти элементы не способны сами по себе впечатлить или захватить. Зато в качестве ностальгического трипа в детство, эмуляции просмотра чуть более взрослого, чем обычно, сериала по дачному телевизору «Клуб полуночников» работает на ура.

6 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого

Смотреть на Netflix (временно недоступен в России)

Вы посмотрели «Клуб полуночников» и хотите увидеть больше работ мастера хоррора Майка Флэнагана. Что смотреть дальше? Что‑то еще более детское — «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Студийный хоррор по игрушкам Hasbro (да, название доски для спиритических сеансов — товарный знак) с детским рейтингом, героями-детьми и детским содержанием. Необязательная работа в фильмографии.

Что‑то еще более сентиментальное — «Призраки дома на холме» В «Призраках дома на холме» Флэнаган тоже начинал со злоупотребления джампскейрами и даже снял сверхнапряженную серию (практически) одним дублем. Но в последние несколько часов повествования пустился в такую семейную мелодраму, что оригинальный готический шедевр «The Haunting» в сравнении выглядит эталоном лютости и беспощадности.

Что‑то одновременно и детское, и сентиментальное — «Сомния» Пролежавший несколько лет на полке хоррор про ребенка, чьи мечты и кошмары становятся физически реальными. Красивые спецэффекты и настолько же необязательное содержание.

Что‑то еще более кинговское — «Полуночная месса» Если «Клуб полуночников» — это легкий оммаж кинговским историям про детей (от «Тела» до «Оно»), то «Полуночная месса» — более чем явный плагиат вампирского «Жребия Салема». Конечно, это ни для кого не проблема — ни для самого писателя (который давно признается, что фанатеет от Флэнагана), ни для зрителей. Ведь «Месса» — психологически глубокое, до жути страшное (в центре повествования — продавший душу дьяволу священник и оторванный от мира приход) и филигранно поставленное зрелище, с которым большинство реальных адаптаций Кинга конкурировать не в силах.

Что‑то более кинговское, но менее лютое — «Доктор Сон» Разумеется, за последние несколько лет Флэнаган поставил пару вполне официальных экранизаций Стивена Кинга. «Доктор Сон» — это одновременно и адаптация одноименного романа, и сиквел к «Сиянию» Кубрика. В том, что касается переноса текста на экран, придраться здесь не к чему (сам автор остался доволен), но в кинематографическом плане Флэнаган все-таки не в силах тягаться с Кубриком. Ему не удается проникнуть в бессознательный человеческий ужас, в его руках история с маньяками и телепатией становится приключенческо-супергеройской сказкой.

Что‑то кинговское, но пожестче — «Игра Джеральда» Может показаться, что история про прикованную к кровати Карлу Гуджино по мотивам позднего Кинга — совсем беззубая вещь, но по факту это совсем не так. Только здесь крайне пугающая концепция (выживание в обнимку с трупом мужа) сочетается с самой невыносимой сценой членовредительства (опасайтесь спойлеров), самым впивающимся в подкорку образом призрака и, наконец, самой психоделической цветокоррекцией.

Что‑то более приземленное — «Тишина» Триллер про маньяка, пытающегося пробраться в дом глухонемой девушки, вообще не включает в себя неправдоподобных допущений. Увы, до степени полного гиперреалистичного погружения Флэнаган не доходит: немой он сделал лишь одну раннюю сцену, а потом принялся воспроизводить все жанровые клише категории «Б».

Что‑то еще более приземленное и сырое — «Отсутствие» Ранняя полнометражная работа режиссера, скромный бюджет которой был собран на Kickstarter. Здесь будущий мастер не просто доказал профпригодность, но и по-настоящему пощекотал зрительские нервы историей о таинственных исчезновениях, где главным злодеем оказывается обыкновенный пешеходный туннель.