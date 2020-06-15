Каждую неделю Станислав Зельвенский отслеживает интересные фильмы, которые доступны для домашнего просмотра. В новом выпуске: новый Армандо Ианнуччи, провальный фильм «Диснея», комедия Джадда Апатоу, Гордон-Левитт в самолете и польские «50 оттенков серого».
«История Дэвида Копперфилда» («The Personal History of David Copperfield»)
Диккенс в постановке Армандо Ианнуччи; вроде бы не самое очевидное сочетание, но кто разберет этих британцев. Один из главных романов воспитания глазами одного из главных специалистов по невоспитанности. Впрочем, фильм оказался на удивление милым и даже, страшно сказать, миленьким. Драмы, сопровождающие взросление Дэвида (Дев Пател), ловко упакованы в два часа и по большей части превращены в комедию. Злой отчим и Урия Гип (его играет Бен Уишоу с прической из «Тупого и еще тупее») на месте, но в основном героя окружают силы эксцентричного добра: Хью Лори с Питером Капальди выглядят, как близнецы-братья, Тильда Суинтон раз в жизни играет тетушку-благодетельницу. Вовсю применяется «color-blind» кастинг, который так развлек всех в «Великой»; начиная, разумеется, с Патела, который чрезвычайно хорош и фактически тащит фильм на себе. Поскольку вообще-то не все идеально: постмодернизм плоский (надо было отдать Уинтерботтому), скоростная искрометность слегка утомительная, социальные комментарии — нехарактерно для автора беззубые, и в целом все это несколько отдает Марком Захаровым.
«Артемис Фаул» («Artemis Fowl»)
Чуть ли не единственный потенциальный блокбастер, сброшенный из‑за пандемии на стриминг. Но как выяснилось, это не щедрость «Диснея», а жест отчаяния, поскольку «Артемис» Кеннета Браны, стомиллионная экранизация серии романов Оуэна Колфера, задуманная как начало франшизы (о ней можно забыть) — полный провал, невообразимая позорная чушь, которую не заслужил ни один ребенок и тем более родитель.
В теории это такой ирландский «Гарри Поттер»: вундеркинд, сын пропавшего миллионера (небольшая роль Колина Фаррелла), выясняет, что под землей есть страна фей, гоблинов и троллей. Кому‑то грозит опасность, нужно найти какой‑то артефакт, и так далее — понять, что к чему, сложно, да и не нужно: сюжетный салат все равно густо залит майонезом спецэффектов, убивающим все живое. Главный герой, маленький самоуверенный мажор, раздражает нечеловечески. Гном и заодно рассказчик Джош Гад со своими шуточками в этом смысле на втором месте. Джуди Денч в изумрудном костюмчике и с накладными ушами играет генеральшу-лепрекона — тут можно только руками развести. Судя по несерьезному полуторачасовому хронометражу, «Артемиса» тщетно пытались спасти сокращениями. Этот фильм будут изучать в киношколах — подростковое фэнтези, в котором вроде бы все на месте, но не работает вообще, совсем ничего.
«Король Стейтен-Айленда» («The King of Staten Island»)
Фильм Джадда Апатоу, традиционная для него смесь грубоватой комедии и сентиментальной мелодрамы про семейные ценности. Новый фаворит и соавтор — молодой комик Пит Дэвидсон (потренировавшийся во «Взрослеть на полную») в квазиавтобиографической роли обаятельного татуированного губошлепа, в семь лет потерявшего отца-пожарного, и 17 лет спустя продолжающего из‑за этого грустить. Для прозрачной рифмы мама (Мариса Томеи), с которой он до сих пор живет, начинает встречаться с пожарным (Билл Берр).
Ничего сенсационного, но работать, так сказать, с молодежью заматеревший Апатоу не разучился. Кое-где, может быть, чуть слащаво (за слащавость, как ни странно, отвечает в основном Стив Бушеми), но вообще-то — и смешно, и трогательно, и парень отличный, и Томеи замечательная, и, как всегда у этого автора, удачный второй план. В конечном счете, на редкость славный фильм.
«7500» («7500»)
Первая за четыре года возможность увидеть Джозефа Гордона-Левитта — удивительным образом этот маленький европейский триллер, дебют немца, дошедшего с короткометражкой до шорт-листа «Оскара». Весь фильм — за исключением титров, снятых как бы камерами наблюдения в аэропорту — мы не покидаем кабину пилота в пассажирском самолете, который летит из Берлина в Париж. Самолет захватывают трое мусульманских горе-террористов. Гордон-Левитт играет второго пилота, американца (большая часть фильма поэтому — на английском), которому приходится принимать трудные решения; кроме прочего, стюардесса — его герлфренд.
Собрано по-немецки крепко, ничего не шатается: саспенс, клаустрофобия, много интересной технической информации. Другое дело, что все это уже, конечно, мы много раз видели, и ближе к концу фильм, как и герои, совсем выдыхается. Но в принципе — неплохая бэха.
«365 дней» («365 dni»)
Интернет-феномен, о котором много писали в последнюю неделю: польский фильм, ставший суперхитом «Нетфликса» после того, как его приметили пользователи «Тиктока». Восхитительная находка: мы недавно прославляли польского Финчера, а это — польские «50 оттенков серого», экранизация трилогии, которую написала косметолог. Горячий, как сицилийское солнце, молодой мафиозо похищает польку, несчастную в личных отношениях, и дает ей год на то, чтобы она в него влюбилась.
Это странная полуэротическая, полуконсумеристская фантазия на тему подчинения (и итальянцев): собственно секса не так много — хотя есть знаменитая уже камасутра на яхте — зато много тачек, дискотек, дворцов с бассейнами, и раза три героиня долго ходит по магазинам. Посыл не очень, мягко говоря, феминистский, хотя и автор, и режиссер — женщины, причем в Польше-то это хит настоящий, не шуточный, что любопытно с социологической точки зрения. Неопрятная глянцевая (в понимании начала нулевых) картинка, почти безостановочный евродэнс за кадром. Два часа сложно выдержать, но вообще-то это фантастически, невероятно смешно. Когда герой, привычно обнажив торс, пытается соблазнить героиню на фоне огромного портрета, где он запечатлен в компании льва, многое понимаешь о жизни, что не расскажут в школе.