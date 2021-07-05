В рубрике «Кино уже онлайн» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает самые заметные стриминговые премьеры. В этом выпуске — новое ограбление Содерберга, «Звездный десант» с Крисом Праттом, хоррор про кинокритика и ужасы про грибы.

«Без резких движений» («No Sudden Move»)

Пролетело всего полгода с «Пусть говорят», а у Стивена Содерберга на HBO Max уже новый фильм, на этот раз преимущественно мужской, в одном из его любимых жанров — то, что по-английски называется caper, фильм-ограбление. Из прошлого его наследия больше всего похоже (в том числе абстрактным олдскульным названием) на «Вне поля зрения». В Детройте начала 1950-х два мелких гангстера (Дон Чидл и Бенисио Дель Торо) оказываются в центре сложной интриги, связанной с автопромом. Как всегда у Содерберга, куча звезд (Дэвид Харбор, Мэтт Деймон, Джон Хэмм, Рей Лиотта и другие), вызывающе экономный монтаж, формальные фокусы (Содерберг-оператор экспериментирует с широкоугольными объективами, несколько раздражающе), деконструкция нуара и критика капитализма. Те, кто готов получать удовольствие от самого процесса, от кино как такового, останутся довольны, а то и счастливы. В то же время зритель, который просто ищет развлечения в духе «Друзей Оушена», может быть несколько разочарован: игра мутная, ставки неясные, правила меняются на ходу, у героев один на всех покер-фейс.

Онлайн-источник HBO Max

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«Война будущего» («The Tomorrow War»)

Фантастический боевик с Крисом Праттом, очередной двухсотмиллионный блокбастер, пролетевший из‑за пандемии мимо кинотеатров. Классический «хай-концепт»: человечество узнает, что через тридцать лет его уничтожит армия инопланетных чудовищ, и с помощью, грубо говоря, машины времени посылает призывников в будущее. Сама идея хорошая, но исполнение на тройку. Режиссура пришедшего из анимации Криса МакКея обескураживающе плоская. Диалоги ужасные. Пратт зачем‑то в ущерб своему обычному слегка нескладному обаянию играет Тома Круза. Фильм нещадно эксплуатирует спилберговскую тему блудных отцов (в роли одного из них — Дж.К.Симмонс), но в кино Спилберга от этого не превращается. Большую часть времени похоже на «Звездный десант», только снятый всерьез, без всякой задней мысли. Правда, ближе к концу начинается уже скорее Роланд Эммерих — взрывы, Россия, предельный идиотизм и такая же сентиментальность, — и это чуть симпатичнее.

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«Улица страха. Часть 1: 1994» («Fear Street Part One: 1994»)

Новая находка нетфликсовского алгоритма: «Американская история ужасов» плюс «Очень странные дела» . На этот раз не сериал, а три фильма, выходящие с разницей в неделю. В основе — бесконечная серия детских страшилок писателя Р.Л.Стайна. Режиссер всей трилогии — Ли Янияк, постановщица неплохого хоррора «Медовый месяц» и жена одного из братьев Даффер (что важно, поскольку они создали «Stranger Things»). Тинейджеры, живущие в депрессивном городке Шейдисайд, где не переводятся маньяки, пытаются побороть старинное проклятье. Поскольку первый фильм происходит в 1990-е (второй — в 1970-е, третий — в 1666 году), у него пролог в духе «Крика» (вместо Дрю Бэрримор — Майя Хоук), за кадром без конца играет то Garbage, то Radiohead, а действие перемещается между моллом и школой. При этом герои — довольно неприятные, сверхъестественная линия написана лениво и небрежно, романтическая — фальшиво, для слешера не хватает изобретательности, и в целом вкус у «Улицы» откровенно пластиковый, что в сочетании с ностальгическим подмигиванием изрядно бесит.

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«Порочное удовольствие» («Vicious Fun»)

А вот что‑то из этой же серии, но поинтереснее: маленькая хоррор-комедия, тоже привет Уэсу Крейвену и компании. Тут в кадре начало 1980-х, поэтому все утоплено в неоне и синти-попе. Юный лузер, работающий в хоррор-журнале и изнывающий от страсти к соседке, напивается в баре и, очнувшись, попадает на психотерапевтическую встречу серийных убийц (фамилии актеров ничего не скажут, но лица вы знаете). Немного слишком «мета-», и минут десять-пятнадцать лишних, но вообще — остроумный, кровавый, по-хорошему попсовый, немножко даже страшный, отлично сделанный, несмотря на скромные ресурсы, фильм.

Онлайн-источник Shudder

«Последняя из нас» («Gaia»)

Для разнообразия — хоррор из ЮАР, вполне серьезный фильм на тему, которой невозможно сопротивляться: грибница-убийца. Женщина-лесник идет в чащу искать дрон, ранит ногу и оказывается в избушке с двумя отшельниками, отцом и сыном, которые открывают ей глаза на грибную активность. Это такой психоделический эротико-экологический трип : причитания о природе и цивилизации, библейские аллюзии, многозначительные дупла, галлюцинации — а вдобавок в дверь колотят люди-грибы. Темп чересчур неторопливый, зато неожиданно качественные спецэффекты. Идеальная пара к последнему Бену Уитли, «В Земле», — если вы хотите провести вечер, слегка зажмуриваясь от страха и одновременно задумываясь о судьбах планеты.