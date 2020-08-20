Эми Сеймец — наиважнейшая актриса заокеанской независимой сцены 2010-х. Она снималась у Джо Сванберга , Лены Данэм, Кентакера Одли, Дэвида Роберта Митчелла, Адама Уингарда, Шейна Каррута, Тая Уэста, Рика Алверсона и Селии Роулсон-Холл. Попала к Ридли Скотту на последнего «Чужого» и в «Очень странные дела», перепридумала с автором сложной судьбы Лоджем Керриганом содерберговскую «Девушку по вызову» , которая, хочется верить, раздвинула границы телевидения в плане дозволенной раскованности.

Эта лента — натурально депрессия года . Ее странно кому‑то рекомендовать и советовать на вечер: в ней много печали и мало просвета. Давненько не было такого давящего зрелища, ставящего в тупик и разворачивающего на сто восемьдесят градусов, а еще метко, с изяществом садиста пускающего шутки между всей грустью. Даже писать про такое кино — дело неблагодарное. Актеры и без того произносят глагол «умру» не меньше сотни раз, так еще в каждом тексте, по идее, должно набраться с десяток.

Эми (Кейт Лин Шейл) пьет литрами все, что попадается на глаза, трогает стены и нежно гладит пол, потому что раньше он был живым, а теперь люди по нему ходят и не задумываются об этом, то есть даже паркет приносит пользу. Эми тоже хочет быть полезной — поэтому после того, как она объявит подруге Джейн, что завтра умрет, намеревается стать кожаной курткой. Тревожность Эми передастся и Джейн: та также завтра умрет. Затем Джейсон умрет завтра, Сьюзан умрет завтра, Брайан умрет завтра, и Тилли завтра умрет. В общем, все умрут завтра.

При этом вполне допустимо, что острые на язык диалоги Сеймец кому‑то покажутся глупыми (например, сказ про дельфинов-насильников), образы натужными, а ее вывернутая наизнанку душа — излишней, пустой и претенциозной. Американка заметно частит с антитезой: из‑за этого изящная девичья лирика постоянно спотыкается о рваный монтаж и эллиптический нарратив.

Много в этой психодраме приятных комментариев на полях исключительно для своих, что вряд ли считает совершенно случайный зритель. Начать можно прямо с кастинга: тут и артист-постановщик Крис Мессина, и актриса-режиссерка Кэтрин Эселтон (супруга Марка Дюпласса), и Адам Уингард в роли инструктора по багги, сначала предложившего, а потом отказавшийся целоваться с главной героиней. Внезапные Джош Лукас и Мишель Родригес, забежавшие в кадр буквально на минуту, с фразой, естественно, про смерть завтра. Главное же удовольствие — смотреть, как Кейт Лин Шейл и Кентакер Одли (артисты дебюта Эми «Солнце, не свети») снова вместе куда‑то едут: только теперь она не созависимая несчастная девушка, через раз повторяющая «я тебя все равно очень сильно люблю», а уверенная в своих силах женщина, планирующая декор в собственном доме. Да и он уже не распускает руки налево и направо, а предлагает помощь, заботу и расслабиться грибами. Одним словом, все свои, тусовочка в сборе .

Зарубежные критики дружно объявили кино постпандемичным (хотя, очевидно, оно было снято задолго до) — и для этого есть основания. Сеймец заложила в картину слишком много всего, поэтому и прочитать ее можно как угодно. Психоз пандемии — да . Меланхолия и одиночество от изоляции — конечно. В момент распространяющаяся психологическая зараза — парафраз понятно чего. Здесь даже фотографии бактерий висят прямо на стенах, а персонаж Джейн Адамс проводит дни напролет с микроскопом.

Хотя не хочется сильно спекулировать над частной жизнью, но дело имеет и обратную сторону, определенно повлиявшую на тональность ленты.

История такая: семь лет назад Шейн Каррут, автор-загадка «Праймера», дипломированный математик и немного затворник, представил один из самых обсуждаемых фильмов десятилетия «Примесь», где он сам и Эми Сеймец исполнили предельно чувственные роли, — а дальше, вероятно, завертелось и случилась любовь. Еще недавно они вместе пытались что‑нибудь найти поесть, а спустя годы на Каррута был наложен временный запретительный судебный приказ по причине многолетнего психологического, эмоционального и физического насилия над Сеймец , кроме этого — преследование после расставания, попытка удушения, угрозы убийства и другие страшные вещи.

Обсуждение началось, как сейчас принято, в твиттере, там всеми забытый аккаунт «Примеси» ответил пользователю по поводу саундтрека ленты изображением винила: в самом углу картинки при должном старании можно заметить еще один ордер. Прозорливые пользователи сети быстро все расшифровали и решили, что так Каррут вроде как попытался то ли оттенить выход «Она умрет завтра», то ли наоборот.