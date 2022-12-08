Майк Флэнаган задумал экранизацию цикла Стивена Кинга «Темная башня»

Американский режиссер Майк Флэнаган, снявший сериалы «Призраки дома на холме» и «Полуночная месса», задумал экранизировать фэнтези-цикл Стивена Кинга «Темная башня». Об этом он сообщил изданию Deadline.
Кинематографист приобрел права на адаптацию романов вместе со своим творческим партнером и продюсером Тревором Мэйси. Флэнаган признался, что экранизация «Темной башни» — это для него проект мечты и «священный Грааль».
Согласно планам режиссера, цикл ляжет в основу его нового сериала. В нем предположительно будет пять сезонов. Пока Флэнаган подготовил только сценарий первой серии — он был написан на основе книги «Стрелок».
В данный момент Флэнаган занимается тем, чтобы запустить сериал в производство. В дальнейшем кинематографист надеется снять еще и два полнометражных фильма. Они, как считает режиссер, могут стать завершением истории.
«Так как с мечтой об этом проекте я жил уже много лет, многие детали у меня в голове уже проработаны. Но сейчас у меня готов сценарий пилота, а также подробный план на первый сезон и более свободный план — на последующие сезоны», — добавил он.
Флэнаган признался, что мечтал о киноадаптации «Темной башни» «больше половины своей жизни». «Мы были потрясены тем, что Стивен Кинг доверил нам что‑то, чем так дорожит, и очень благодарны за это», — поделился режиссер.
Ранее Флэнаган и Мэйси уже работали над экранизациями других произведений Кинга. Они поставили фильмы «Доктор Сон» и «Игра Джеральда» по сочинениям писателя.