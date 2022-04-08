В прокат вышел фантастический боевик «Все везде и сразу» про хозяйку прачечной, спасающую мультивселенную. Рассказываем, почему невозможно перехвалить этот крайне оригинальный и зрелищный второй фильм от режиссеров «Человека — швейцарского ножа».

Хозяйка захудалой прачечной по пути к налоговой инспекторке ( Джейми Ли Кертис ) узнает от доппельгангера своего мужа, что она — избранная, обладающая способностью свободно перемещаться между параллельными реальностями (у него, как и у нас, нет времени особо что‑либо объяснять). На первый взгляд тот факт, что судьба мультивселенной лежит на плечах китаянки среднего возраста, заваленной бумажками и домашними заботами (на носу — китайский Новый год), звучит комично. Но если немного разобраться, то такой расклад как минимум со статистической точки зрения выглядит куда достовернее, чем избранный статус айтишника Томаса Андерсона с верхнего этажа стильного небоскреба. Особенно, если подметить, что китаянку играет аутентичная легенда гонконгских боевиков Мишель Йео , а не голливудский косплеер Киану Ривз .

Сюжет «Все везде и сразу» набирает обороты со стремительностью музыкального клипа (режиссерский дуэт Daniels — бывшие клипмейкеры). Практически все два с половиной часа хронометража, в отличие от медленно раскачивающихся супергеройских фильмов Marvel, — одна большая кульминация, где сюжетная экспозиция раскрывается фоном к экшену. Вот муженек на глазах изумленной жены превращается в акробата-драчуна, не уступающего Джеки Чану (на ассоциации толкает и факт визуального сходства с Чаном Ке Хюи Квана, повзрослевшего паренька из «Индианы Джонса и Храма судьбы»). Вот и сама героиня с помощью блютус-гарнитуры закачивает себе умения своего кунг-фу-альтер эго из вселенной, где она — кинозвезда в вечернем платье. Вот она уже замедляет время почти до степени стоп-кадра и силой мысли превращает пули в игрушечные глазки-наклейки.

Дальше — круче, ведь режиссеры-тезки Дэн Кван и Дэниел Шайнерт (оттуда и название дуэта Daniels) нацелились не только на перепевку хитов гонконгских боевиков, но и на выпуск концентрированной версии вообще всех главных поп-культурных достижений нового века. Через удивительный сценарий сперва проходит след британских комиксистов-постмодернистов (Гранта Моррисона, Нила Геймана, Марка Миллара). Главной злодейкой оказывается обиженная дочь, чьи божественные суперспособности напрямую вытекают из семейной психологической травмы; кульминационная драка проходит в том числе в альтернативной реальности, где людьми управляют еноты-экстрасенсы ; кульминационный диалог — в той вселенной, где все люди — неподвижные камни на фоне живописного каньона.

Предельно сентиментальная развязка (спойлер: плакать придется неоднократно) — очевидная дань уважения новоискренним режиссерам-метамодернистам (Мишелю Гондри, Чарли Кауфману, Миранде Джулай). Чтобы принять каминг-аут собственной дочери, матери предстоит искренне признаться в любви той самой противной инспекторке и затянуться общим вейпом. Ключ к спасению брака — в принятии немужественного мужа таким, какой он есть. Спасение от всепоглощающего гигантского бейгеля, приготовленного из жизненных разочарований (опять же, не спрашивайте), — в неминуемом злом разговоре по душам. Все обиды выходят наружу, но при этом делается первый шаг навстречу проработке травм и построению хрупкого счастья взрослой коммуникации. Вот она — подлинная суперспособность, вот она супергероика, которую мы заслужили.