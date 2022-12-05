«Достать ножи: Стеклянная луковица»: сиквел детективного хита, за который не стыдно

«Смерть на Ниле» («Death on the Nile»)

Кеннет Брана снова примеряет на себя усы (да что там, усища!) великого бельгийского сыщика Эркюля Пуаро, как будто нам одного его «Убийства в Восточном экспрессе» было мало. Однако на этот раз за усами окажется спрятана страшная физиологическая и психологическая травма , полученная детективом в окопах Первой мировой войны (см. также «King’s Man: Начало» и «На западном фронте без перемен»), а большая часть неврозов Пуаро получит объяснение. Действие же фильма происходит на пароходе «Карнак», который бороздит воды Нила. Как водится, в его каюте будет совершено убийство, а сыщику вновь придется напрячь свои «серые клеточки». Однако, несмотря на роскошный актерский состав, это кино не дарит радости — все дело в том, что оно такое же искусственное, как и Египет, снятый в павильоне, а потом дорисованный на компьютере (то ли дело старая экранизация «Смерти на Ниле» (1978), которая была поставлена на натуре и до сих пор производит впечатление!). Брана, сам будучи «шекспировским» актером, умеет работать с артистами, но ему категорически не хватает чувства меры, а то и вкуса . Это один из тех режиссеров, который в кино прибегает к пошлому театральному символизму (скажем, превращает сетчатые кресла в исповедальню), из‑за чего картина начинает смотреться кринжово. Впрочем, кринж — основа творческого метода Браны, отличного актера, но чудовищного постановщика.