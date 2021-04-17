Вышел новый сезон аниме «Атака титанов». Это не конец популярнейшей аниме-франшизы десятилетия (вторая половина финального сезона была анонсирована на следующий январь), но однозначно выход на финишную прямую. Время подвести некоторые итоги.

О чем Граждане города-государства живут за высокой стеной, защищающей их от зловещих титанов, пожирающих людей. Подростку Эрену предстоит пережить гибель семьи во время одного из нападений гигантов, вступить на службу в армию, обнаружить в самом себе сверхъестественные способности и, наконец, раскрыть серию заговоров на самом высоком, правительственном уровне. Почему стоит посмотреть «Атака титанов» — популярнейшая аниме-франшиза десятилетия. Это постапокалипсическая история в жанре подросткового фэнтези (солдаты-тинейджеры сражаются против пожирающих, как Сатурн своего сына, людей огромных титанов), которая при каждой возможности оказывалась на порядок интереснее, неожиданее и сложнее, чем вообще позволительно работе в таком низком жанре. Ближайший аналог «Атаки титанов» на западном телевидении — пожалуй, «Игра престолов» (и там, и там человечество отгородилось от монстров гигантской стеной; в обоих случаях политика оказывается важнее боевика и хоррора). Однако, в отличие от деградировавшей к концовке песни льда и пламени, «Атака титанов» добилась в последних сезонах завидной моральной неопределенности и пугающей актуальности. Этой весной великая франшиза подходит к финалу: в начале апреля завершилась манга-первоисточник и первая половина финального аниме-сезона.

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Разбор 4-го сезона Из года в год «Атака титанов» не перестает удивлять зрителя резкими сменами жанров и ориентиров. Так и финальный сезон встретил поклонников совершенно новой повествовательной формой. Теперь это сериал в жанре остросюжетного военного детектива . Это достаточно резко контрастирует с предыдущими сезонами, выступавшими на территории (по порядку) постапокалипсического хоррора, нелинейного боевика и политического фэнтези. Сценарий нового сезона перенес действие на несколько лет вперед, и на зрителя обрушился массив новой информации, заставляющей заново определиться с протагонистами серии и переосмыслить всяческие моральные ориентиры. Иногда мотивации оказывались такими путанными, а количество сюжетных откровений в минуту достигало такой концентрации, что за полным объемом экспозиции удавалось уследить лишь самым внимательным зрителям. С точки зрения идеологии «Атака титанов» теперь настолько сложна, что в общем-то больше никто не спешит озвучивать обвинения создателей в каком‑нибудь фашизме.

Трейлер 4-го сезона

Прежде чем делать выводы о прошедшем сезоне, предлагаем провести его небольшой итоговый рекап: на эпичное повествование вроде «Атаки титанов» всегда удобнее смотреть с некоторой дистанции. Незнакомые с сериалом читатели могут не остерегаться спойлеров: сюжет «Атаки титанов» не сводится к сухому перечислению событий и поворотов, а обладает достаточным объемом подтекстов и неоднозначностей, чтобы пересказ лишь подогревал интерес к просмотру. Итак, с событий третьего сезона миновало четыре года. На мир, населенный гигантами-людоедами, предлагается взглянуть с более широкой точки зрения: новыми главными героями становятся дети из армии страны Марлия — «почетные марлийцы» Фалко и Габи, готовящиеся к наследованию силы титанов. Во время официального объявления новой военной кампании против элдийского острова Парадиз происходит кровавый теракт, гибнут женщины и дети. Исполнитель теракта — не кто иной, как Эрен Йегер, бывший наивный протагонист саги, а ныне фигура, вызывающая ненависть новых юных идеалистов в центре повествования. На помощь Эрену приходят его бывшие товарищи с острова Парадиз, однако они же его и арестовывают во время отступления — теракт, который станет началом новой войны, был его своевольной операцией. Тем временем «почетные марлийцы» Фалко и Габи пробираются на дирижабль, направляющийся на остров. Они застреливают одну из центральных героинь из разведывательного отряда, а затем убивают тюремного охранника и совершают побег. Их действия симметричны поступкам юных бойцов в первых сезонах — Фалко и Габи всего лишь борются с врагами согласно собственным моральным ориентирам. Что, если мы все это время сами не понимали, кто в этой истории герои, а кто злодеи? Пока Эрен Йегер находится в заключении, среди военных на острове Парадиз набирает силу движение йегеристов, которые считают своими лидерами самого Эрена и его однокровного брата Зика. Выясняется, что марлийский командир Зик Йегер составил со своим братом секретный план по возрождению Элдийской империи с помощью силы Титана-прародителя. Вооружившись бомбами и отравленным вином, революционеры-йегеристы быстро берут под свой контроль весь остров. Однако они еще не знают, что истинный план братьев Йегеров — не возрождение империи, а, напротив, геноцид собственной расы во имя светлого будущего всего человечества. Вплотную приближаясь к финалу, «Атака титанов» наконец-то достигла близкой к идеалу романной формы. Это эффектный симбиоз впечатляющих батальных сцен (они брутальны и изобретательны, как никогда), по-взрослому сложных идеологических конфликтов (услышав подробности зловещего плана по «эвтаназии Эльдии», самый благодушный герой саги Армин искреннее восхищается благородностью замысла) и глубоких портретов ярких персонажей. Монолог революционера Эрена о свободе собственной личности от идеологий и, соответственно, несвободе бывших друзей — это натуральные «Бесы» в миниатюре.

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