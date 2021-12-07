В Японии (в России — на Wakanim) продолжается аниме-сериал «Рейтинг королей». Несмотря на то что сезон едва перевалил за треть, мы заявляем, что это лучшее аниме года, затыкающее за пояс таких мощных конкурентов в жанре фэнтези, как «Атака титанов» и «Аркейн». В качестве подтверждения тезиса вспоминаем еще 5 отличных тайтлов за год.

Добродушный мальчик Бодзи — наследный принц сказочного королевства, старший сын монарха с говорящим именем Босс. Несмотря на то что его отец — сильнейший человек в мире и вообще гигант (буквально), Бодзи выглядит даже младше своих малых лет, а еще он глухонемой, что, мягко говоря, не укрепляет его политические позиции в качестве наследника . Вместо того чтобы унывать, принц сбегает на целый день от мачехи и сварливого брата, проводя беззаботное время в компании маленькой черной тени с глазами мошенника, которому Бодзи готов отдать любые сокровища даже без угроз. Увы, дворцовая жизнь никаких скидок на милость главного героя или сказочный жанр здесь не делает, и вскоре в сюжете начинают закручиваться чудовищные заговоры с участием честолюбивых родственников, скрытных придворных, а также самого дьявола и его прислужников, продавших души. Сможет ли блаженный Бодзи когда‑нибудь доказать, что в континентальном рейтинге королей он бы занял верхнюю строчку вопреки циничным злопыхателям? Ну, все зрители точно только за него и болеют с первых минут.

Завязку «Рейтинга королей» приходится раскрывать в довольно обтекаемых формулировках, ведь большое достоинство этого сериала — то, как он умудряется обманывать ожидания и удивлять зрителя вообще без передышки . Все отдельные элементы сюжета вроде бы должны быть знакомы по канонам жанра фэнтези, но здесь они складываются в такие эффектные и причудливые комбинации, что звучат абсолютно свежо, как в первый раз. Создатели (трудно сказать, кто именно, — ни автор веб-комикса, ни режиссер, ни сценарист ничем особым неизвестны) вообще делают все возможное, чтобы не дать заскучать. За восемь серий сюжет достигает на несколько порядков большей глубины, размаха и интриги, чем могли бы обещать самые оптимистичные ожидания насмотренного наблюдателя. Фундаментом этого чуда опережения зрительских надежд служит классический безотказный прием: за милой и красочной оболочкой, возвращающей к просмотру мультиков субботним утром, скрывается абсолютно недетской сложности сюжет. На этом строился успех и экзистенциальной драмы с роботами «Евангелион», и всех шедевров Хаяо Миядзаки — сказочника в классическом, то есть жестоком и готическом, смысле. Несмотря на большие глаза принца Бодзи и его неловкую детскую улыбку, интрига этого сериала не уступает в брутальности «Игре престолов» , а оккультный подтекст происходящего пускает мурашки не слабее «Берсерка». К слову, популярный в этом сезоне мультсериал «Аркейн» все делал ровно наоборот: за нарочито мрачной формой «анимации для взрослых» и деталями, позволившими выставить возрастное ограничение (секс, мат, наркотики), скрывался более-менее стандартный сценарий, с которым заранее знакомы уже все старшие школьники. Впрочем, достоинства «Рейтинга королей» тоже простираются за пределы стимулирующей воображение истории. Анимация здесь, возможно, не такая новаторская, как в «Аркейне», но без труда радует глаз в каждой серии, а не только в пилоте, как бывает обычно.

Вообще ни один сюжет в аниме не мог бы ожить без выдающейся экспрессии движущихся рисунков — создатели «Рейтинга королей» понимают это лучше многих. Исход боев здесь определяется не требованиями сюжета, а остервенелым танцем линий и фигур , за которым приходится следить, вплотную прильнув к экрану. При этом в дизайн даже тех эксцентричных персонажей, которые попадаются на пути главного героя лишь на пару моментов, вложено столько фантазии, что они оживают на экране вообще без всяких слов и объяснений (как, например, в «Ван-Писе»). Хочется надеяться, что с такой мощнейшей первой третью сериал не сбавит обороты и в дальнейшем. Ну пока что для этого нет никаких предпосылок — самое время бежать смотреть моментальный классический шедевр.

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Еще 5 отличных аниме, которые вы могли пропустить в 2021 году «Атака титанов» (4-й сезон) Вплотную приближаясь к финалу, «Атака титанов» наконец-то достигла близкой к идеалу романной формы. Это эффектный симбиоз впечатляющих батальных сцен (они брутальны и изобретательны как никогда), по-взрослому сложных идеологических конфликтов (услышав подробности зловещего плана по «эвтаназии Эльдии», самый благодушный герой саги Армин искренне восхищается благородностью замысла) и глубоких портретов ярких персонажей. Монолог революционера Эрена о свободе собственной личности от идеологий и, соответственно, несвободе бывших друзей — это натуральные «Бесы» в миниатюре. В своей содержательной эволюции «Атака титанов» остается эффективнее любых фэнтези-конкурентов на современном телевидении. Накануне финального сезона этот сериал сменил режиссера и анимационную студию, но новые авторы старательно сохранили повествовательные достижения предшественников и сберегли сагу от примитивизации, свойственной другим долгоиграющим сериям.

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«Евангелион: 3.0+1.01. Как‑то раз» Масштаб замысла Анно стал понятен только сейчас. Когда в 2007 году он запустил серию кинотеатральных ремейков своего главного детища, это выглядело в первую очередь как коммерческий ход. С третьим и особенно четвертым фильмами выяснилось, что ремейки (точнее, ребилды) не просто пересказывают старый сюжет с обновленной анимацией, а переписывают историю заново, полностью меняя ее посыл. Оригинальный сериал «Евангелиона» заканчивался созданием антиутопии, где все герои лишались индивидуальности в пользу слияния в единое сознание. Анно признается, что его главным вдохновением тогда служила собственная клиническая депрессия. В концовке «Евангелиона 3.0+1.01» Каору сообщает Синдзи, что они уже неоднократно переживали эту циклическую историю. Выходит, это кино вовсе не ремейк, а сиквел. Однако в этот раз Синдзи удается преодолеть свою психологическую отстраненность, признать ошибки в общении и, наконец, наладить контакт со сверстниками без форсированного слияния сознаний. Все заканчивается несравненно более положительным образом, чем в первый раз.

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«Приоритет чудо-яйца» Да, это бред, но бред вдохновенный. Начинается аниме «Приоритет чудо-яйца» и вовсе волшебно: гуща страннейших событий, никто ничего не объясняет, балом правит логика сна, как у Дэвида Линча или Сатоси Кона. Со временем, конечно, появляются и флешбэки на целую серию, и комедийные эпизоды про дружбу, а взбесивший всех финал (вышедший на два месяца позже основного сезона) и вовсе вместо закрытия вопросов по матчасти выдает двадцать минут отборных мелодраматических соплей. На самом деле беситься не стоит, ведь современной классикой мозговзрывающего аниме (а это, как известно, лучший сорт аниме — от «Евангелиона» до Масааки Юасы) этот сериал делает вовсе не сценарий. Бои с монстрами в мире снов подчиняются не законам физики, а исключительно полету фантазии аниматоров, они неизменно плавные, динамичные, жестокие — смотреть да не насмотреться. Дизайны, как уже было сказано выше, — это чистый суперфлэт, практически каждый кадр достоин крупнейших музеев современного искусства.

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«Sonny Boy» Все это очень и очень странно. Так странно, что сюр «Приоритета чудо-яйца» рядом с «Sonny Boy» покажется вам цветочками, а предыдущий психоделический сайфай режиссера Синго Нацумэ «Космический Денди» — позорной попсой. Честно говоря, осознанно следить за происходящим бесконечно сложно, целые отдельные эпизоды вроде серии про бейсбол с невидимыми обезьянами (не спрашивайте) ускользают от рационального понимания. Зато в качестве гипнологического опыта (под это аниме идеально засыпать), эмуляции трипа сериал действует безотказно. Анимация, хоть и скованна в движении, выдержана в прекрасной ретроэстетике, раз в пару минут сериал стабильно ошеломляет ракурсами и образами. Иногда стоит отключить рациональное полушарие, расслабиться и поплыть по течению авторской фантазии, ровным счетом ничего не понимая в происходящем.

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«Звездные войны: Видения» Если брать за золотой стандарт аниме-альманахов великолепную «Аниматрицу», то «Звездные войны: Видения» до этого уровня, разумеется, недотягивают. Здесь слишком много скучных, проходных сегментов, филлеров и режиссерских неудач. С другой стороны, есть и пара-тройка бриллиантов, которые выгодно отличаются от прошлых работ аниме-студий на экспорт вроде «Легенд Halo» и «Бэтмена: Рыцаря Готэма».