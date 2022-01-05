Редакторы «Афиши Daily» рассказывают, какие хорошие книги они читали в ушедшем году.

Никита Лаврецкий младший редактор раздела «Кино»

«Полуночники» Брехта Эвенса

На самом деле это книга, про которую совершенно неуместно говорить «читал» — правильнее будет сказать «смотрел». Эвенс рисует одну ночь кутежа из жизни нескольких ярких тусовщиков в виде цветастых разворотов, в которые хочется залипнуть именно глазами, не разумом. Диалоги здесь играют даже меньшую роль, чем в кино. С другой стороны, и сам текст в этом графическом романе написан с завидной драматической выверенностью и психологической достоверностью. В общем, это мой комикс года. «Стон сливной трубы» Дзюндзи Ито

Отличное издательство «Фабрика комиксов» продолжает проект по изданию собрания сочинений хоррор-мангаки Дзюндзи Ито. Читая рассказы Ито в англоязычных сборниках лучшего, я считал его гением хоррора, невероятно остроумным автором, не терпящим неудач. Теперь, читая все подряд рассказы из очередного 400-страничного тома от «Фабрики комиксов», я замечаю и самоповторы, и провисания, и откровенный мусор: немудрено, ведь Ито на протяжении многих лет писал эти рассказы для ежемесячного журнала, и теперь они изданы на русском все без исключения. Внезапно восьмой сборник «Стон сливной трубы» снова убедил меня в том, что Ито — гений. Это шесть больших историй (и пара бонусов), которые пугают и чернейшим образом смешат с неправдоподобным изяществом и интенсивностью. Наверное, в любом собрании сочинений есть один такой идеальный том — и вот он.

Егор Михайлов Культурный редактор

«Съест ли меня моя кошка» Кейтлин Даути

Есть три праздника: день рождения, Новый год и выход новой книги Кейтлин Даути, самой обаятельной женщины в похоронной индустрии. Эта книжка адресована в первую очередь детям и отвечает на нормальные детские вопросы, которые благонамеренного взрослого могут шокировать: что будет, если перед смертью и кремацией проглотить пачку зерен для попкорна? почему после смерти мы меняем цвет? можно ли устроить бабушке погребение викингов? На каждый вопрос Даути находит ответ — одновременно уморительный, но притом корректный и фактически точный (книга завершается списком использованной литературы на двадцать страниц). А еще в этой книге можно найти лучшую мотивационную цитату года: «Забудьте о том, как вы выглядите снаружи, важно лишь то, что у вас внутри (ваш скелет)».

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«Ответы и другие вопросы» Элли Брош

Если бы Элли Брош была экстравертнее, она была бы самой популярной стендаперкой в мире. Но вместо выступлений с монологами Брош записывает их и иллюстрирует: получаются невероятно смешные книги, которые отвлекают твое внимание тоннами текстовых и визуальных гэгов, а потом бьют под дых. Ведь на самом деле это истории не столько про смешных собак и забавную героиню-недотепу, сколько про неуверенность в себе, депрессию, переживание потери — и отчаянную попытку подружиться с самой собой. Ко второй книге это относится даже в большей степени, чем к первой, «Гиперболе с половиной»: «Ответы и другие вопросы» — самая уморительная книга из тех, над которыми я плакал.

Анна Махорина редактор раздела «Красота»

«Искатель» Таны Френч

Тана Френч — лучший детективный писатель нашего времени по скромному мнению человека, который читает главных представителей жанра от Ю Несбе до Роберта Гэлбрейта (aka Джоан Роулинг). Ее новый роман «Искатель» — не столько канонический детектив, сколько исследование деревенского уклада на примере ирландской глубинки. С параллельной детективной линией, конечно: главный герой, бывший следователь, бежал от своей работы аж из Америки, но она все равно его настигла даже в глуши Западной Ирландии. Отдельно хочется отметить потрясающий перевод Шаши Мартыновой. «Воздух, которым ты дышишь» Франсиш ди Понтиш Пиблз

Страстный роман — но не о партнерской любви, а о дружбе, которая по накалу эмоций может потягаться с любовными переживаниями. Чем‑то напоминает «Мою гениальную подругу» Элены Ферранте: так же дружба двух девочек/девушек/женщин, так же много ссор до слез и примирений — тоже до слез, много ревности, страха, зависти и все-таки любви, которая сильнее всего этого. Но которая все равно не защитит от ошибок. Действие происходит в Бразилии и охватывает несколько десятков лет от 1930-х до наших дней, так что будет интересно почитать, чем жило и живет местное население. Также через весь роман красной нитью проходит тема музыки, что понравится всем неравнодушным.

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Лизавета Шатурова шеф-редакторка раздела «Красота»

«Человек-комбини» Саяки Мураты

Успокаивающее олицетворение вопроса, который кружит в воздухе последние несколько лет: для кого мы делаем то, что делаем со своей жизнью? Во мне, человеке, который тоже находит умиротворение в упорядоченности на полках супермаркетов и предсказуемости вендинговых автоматов, книга отозвалась еще и приятными описаниями японских магазинов. «Сегодня последний день остатка твоей жизни» Улли Луст

Автобиографический комикс Улли Луст, в котором девушка рассказывает о своем путешествии автостопом из Вены в Италию в середине восьмидесятых. Вряд ли я удивлю читателя, если скажу, что с героиней и ее подругой произойдет почти все самое страшное, что только можно представить. Иногда события, которые по своей сути должны быть шокирующими, умещаются в один квадрат на странице, а после Улли продолжает буднично рассказывать о других моментах путешествия. Неприятно признавать, что спустя сорок лет все тяжелые эпизоды книги все еще воспринимаются нами чем‑то противоестественным, но, увы, ожидаемым.