Кто кого играет

Шестикратная номинантка на «Оскар» Эми Адамс играет главную роль в саге о сети супермаркетов Walmart, однако не уточняется, что именно это за роль. Согласно пресс-релизу, есть три варианта: наследница бизнеса Элис Уолтон, неназванная умелая функционерка из руководящего состава компании или же кассирша, которая подала рекордный иск против корпорации. Что бы ни говорил пресс-релиз, вряд ли Адамс играет последнюю — в реальности Бетти Дюкс была темнокожей.