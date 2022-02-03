Реальные преступления и скандалы в последнее время стали частым материалом для производства топовых сериалов с голливудскими звездами. Рассказываем о грядущих новинках, где аферистов, убийц и их жертв сыграют среди прочих Джаред Лето, Джулия Робертс, Джозеф Гордон-Левитт, Эми Адамс, Эндрю Гарфилд, Элизабет Олсен и Колин Ферт.
«Пэм и Томми» («Pam & Tommy»)
2 февраля, Hulu
Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон, Себастьян Стэн в роли гитариста Mötley Crüe Томми Ли — кастинг получился поразительно правдоподобный.
Статья из журнала Rolling Stone «Пэм и Томми: Неизвестная история самого печально известного секстейпа в мире».
Озлобленный из‑за неоплаченной работы электрик (Сет Роген) украл и обнародовал любительское порно со звездами.
Автор «Тони против всех» и «Круэллы» Крейг Гиллеспи по сценарию Роберта Сигела («Рестлер», «Основатель»). Интересно, что изначально и ставить, и играть главную роль в сериале должен был Джеймс Франко, но сам угодил в сексуальный скандал и опалу.
«Изобретая Анну» («Inventing Anna»)
11 февраля, Netflix
Джулия Гарнер («Ассистентка») в роли уроженки Московской области Анны Сорокиной, известной в высшем нью-йоркском обществе под псевдонимом Анна Делви.
Статья из журнала New York «Может быть, у нее просто так много денег, что она потеряла им счет. Как молодая светская львица обвела вокруг пальца нью-йоркскую тусовку и банки».
Анна Сорокина отсидела три с половиной года за кражу услуг и мошенничество в крупном размере, провела три недели на свободе (успев дать скандальное интервью), после чего снова оказалась за решеткой из‑за нарушения миграционных правил.
Сериал снят в рамках 100-миллионного контракта шоураннерки Шонды Раймс и Netflix — ранее она же спродюсировала для сервиса «Бриджертонов». Режиссер пилота — автор «Дьявол носит Prada» Дэвид Фрэнкел.
«На низком старте: Битва за Uber» («Super Pumped: The Battle for Uber»)
27 февраля, Showtime/«Амедиатека»
Джозеф Гордон-Левитт в роли экс-руководителя Uber Трэвиса Каланика, Хэнк Азария в роли CEO Apple Тима Кука, Ума Турман в роли бизнесвумен и кризисной менеджерки Арианны Хаффингтон.
Одноименная нон-фикшен книга.
К уходу руководителя с должности привели обвинения в токсичной корпоративной культуре, системной мизогинии и сексуальных домогательствах внутри компании. Короче, это как сериал «Наследники», только в реальной жизни.
Шоураннеры — создатели «Миллиардов» Брайан Коппелман и Дэвид Левьен; постановщик пилота — многократный номинант на «Эмми» за эпизоды «Сопрано» Аллен Култер.
«Джо против Кэрол» («Joe vs. Carole»)
3 марта, Peacock
В роли эксцентричной активистки за права животных Кэрол Баскин — комедиантка Кейт МакКиннон. Не менее эксцентричного «короля тигров» Джо Экзотика играет гей-икона Джон Кэмерон Митчелл (автор и звезда транс-мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм»). Последнее кастинговое решение — менее очевидный и более остроумный вариант, чем выбывший в итоге из проекта-конкурента Николас Кейдж.
Формально — тру-крайм-подкаст «Через мой труп», по сути — документальный суперхит «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» на Netflix, породивший целую многосезонную франшизу со спешелами и спин-оффами.
Не будем сильно спойлерить, скажем лишь, что здесь буквально каждый из героев склонен к покушениям на убийства и безумным провокациям.
Шоураннер — дебютант Итан Френкель. Режиссеры — Натали Бейли («В гуще событий», «Вице-президент»), Джастин Типпинг («Кроссы»).
«Выбывшая» («The Dropout»)
3 марта, Hulu
Аманда Сейфрид в роли аферистки и CEO стартапа Theranos Элизабет Холмс; Стивен Фрай в роли главного ее подчиненного-ученого.
Одноименное журналистское расследование в форме подкаста. Хотя существует и номинированный на «Эмми» документальный фильм «Изобретательница».
Несмотря на сотни миллионов инвестиций и многомиллиардные оценки рыночной стоимости, в революционной технологии тестов крови, которую продавала Холмс, заведомо не было никакой научной подоплеки.
Шоураннерка — Элизабет Мериуэзер (создательница ситкомов «Новенькая» и «Благослови этот бардак»), среди режиссеров сезона — комедиограф Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь», «Глаза Тэмми Фэй»).
«Не сработало» («WeCrashed»)
18 марта, Apple TV+
Джаред Лето в роли Адама Неймана, CEO компании WeWork, предоставляющей гибкие рабочие пространства для стартапов. Энн Хэтэуэй играет его жену и подчиненную (и по совместительству кузину Гвинет Пэлтроу).
Документальный подкаст «WeCrashed: Взлет и падение WeWork».
Неудачный выход компании на биржу — один из самых оглушительных провалов в истории американских стартапов. Создатели сериала считают причиной произошедшего жадность и нарциссизм руководителей; в конце концов инвесторы сместили Адама Неймана с позиции CEO.
Шоураннер — выходец из сценарной комнаты «Офиса» Ли Айзенберг. Режиссеры пилота — Джон Рекуа и Гленн Фикарра («Я люблю тебя, Филлип Моррис»).
«Девушка из Плейнвилла» («The Girl from Plainville»)
Весна 2022 года, Hulu
Эль Фэннинг в роли жестокой девушки-подростка; Колтон Райан из «Дорогого Эвана Хансена» — снова жертва суицида; Хлоя Севиньи — мать жертвы.
Одноименный лонгрид Esquire. Права на документальный фильм по теме под звучным названием «Я люблю тебя, теперь умри» принадлежат конкурентам с HBO.
Этот кейс известен как «дело о доведении до суицида по смс».
Шоураннеры — создатель «Плохого доктора» Патрик МакМанус и сценаристка двух серий «Охотника за разумом» Лиз Ханна. Две серии поставила номинантка на «Оскар» Лиза Холоденко.
«Сантехники Белого дома» («The White House Plumbers»)
2022 год, HBO/«Амедиатека»
Вуди Харрельсон и Джастин Теру играют заглавных «сантехников Белого дома» — разумеется, не буквальных: так называли оперативников при администрации президента Никсона, которым было поручено расследовать источники различных утечек информации. Лена Хеди и Джуди Грир играют жен героев.
Нон-фикшен-книга «Принципиальность: Хорошие люди, плохой выбор и жизненные уроки в Белом доме».
Деятельность «сантехников» напрямую вылилась в знаменитый Уотергейтский скандал, который привел к фактическому импичменту Никсона.
Шоураннеры — Алекс Грегори и Питер Хайк, лауреаты «Эмми» за отдельные эпизоды «Вице-президента». Режиссер всех серий — Дэвид Мандел, постановщик серий того же сериала, а также сорежиссер «Евротура».
«Gaslit»
24 апреля, Starz
Шон Пенн играет генерального прокурора при президенте Никсоне, Джулия Робертс играет его жену, противостоящую мужу во имя справедливости. Дэн Стивенс — юридический советник президента. Да, это еще один сериал о людях, спровоцировавших Уотергейт.
Первый сезон подкаста «Слоуберн».
Именно в честь главной героини в психиатрии назван «эффект Марты Митчелл», когда ошибочный диагноз ставится врачом лишь на основании неправдоподобности заявлений пациента. Митчелл стала жертвой преследований и насилия со стороны мужа и президента, когда попыталась распространить попавшие ей в руки компрометирующие сведения.
Шоураннер — Робби Пикеринг, редактор сценариев «Мистера Робота» (сам Сэм Эсмейл — исполнительный продюсер). Режиссер всех серий — Мэтт Росс («Капитан Фантастик»).
«Лестница» («The Staircase»)
2022 год, HBO Max
Колин Ферт в роли писателя Майкла Питерсона, великая Тони Коллетт — жена писателя.
Одноименный документальный сериал 2004 года, классика жанра тру-крайм.
Спойлер: писатель убил жену, чье тело нашли у подножья лестницы. Ну или не убил — по этому делу прошло несколько независимых судебных процессов, затянувшихся на десятилетия.
Это давний проект мечты режиссера Антонио Кампоса («Кристина», «Дьявол всегда здесь»). Здесь он не только выступит шоураннером и сценаристом, но и поставит почти все серии — настоящий авторский проект.
«Монстр: История Джеффри Дамера» («Monster: The Jeffrey Dahmer Story»)
2022 год, Netflix
В кои-то веки постоянный кастинг Райаном Мерфи одних и тех же актеров оправдан: выбор Эвана Питерса на роль маньяка-каннибала Джеффри Дамера вполне тянет на гениальный.
Не сообщается.
В этой версии истории Дамера упор будет сделан не на кровавые ужасы и сенсационализм, а на изображение некомпетентности полиции: в основе сюжета десяток случаев, когда Дамер почти был пойман, но все-таки смог избежать правосудия и продолжил убивать.
Это очередной проект Райана Мерфи в рамках мегасделки с «Нетфликсом» (см. также: «Голливуд», «Рэтчед», «Парни в группе», «Выпускной», «Холстон»). Ни один из перечисленных сериалов, увы, не стал большим хитом, однако «Монстр» — первый из них, существующий в фирменном для Мерфи жанре американской истории преступлений (или, если угодно, ужасов).
«Расплата» («The Reckoning»)
2022 год, BBC
Стив Куган, снимавшийся в роли нелепого телеведущего Алана Партриджа последние 30 лет, играет телеведущего несколько иной степени нелепости — сэра Джимми Сэвила, известного по детским телепередачам и сотням жертв сексуального насилия.
Не сообщается.
Сэвил считается одним из самых активных сексуальных преступников-педофилов в истории Великобритании. Разумеется, он бы не мог продолжать этим заниматься так долго и безнаказанно, если бы не попустительство со стороны институций, — вероятно, даже корпорация BBC, где он работал, не станет обелять себя в собственном сериале на основе реальных событий.
Сценарист мини-сериала — Нил МакКей, давно набивший руку на историях серийных маньяков. Например, в этом году уже выходил его сериал «Четыре жизни», посвященный «убийце из грайндера» и снятый в аккуратном официально-деловом стиле.
«Любовь и смерть» («Love and Death»)
2022 год, HBO Max
Элизабет Олсен в роли отчаянной домохозяйки Кэнди Монтгомери, Джесси Племонс в роли ее рокового любовника.
Нон-фикшен-книга «Доказательство любви: Реальная история страсти и смерти в пригороде».
Убийство путем 41 удара топором.
Сценарист — мастер женского триллера Дэвид Э.Келли («Отыграть назад», «Большая маленькая ложь»), режиссерка — Лесли Линка Глэттер («Родина», «Утреннее шоу»).
«Кэнди» («Candy»)
В производстве на Hulu
Как можно догадаться из названия, этот сериал — близнец проекта, упомянутого пунктом выше. На этот раз в роли отчаянной домохозяйки по имени Кэнди — Джессика Бил.
Не указан. Так что непонятно, будет ли как‑то отличаться точка зрения в рассказе от сериала-конкурента.
Все еще убийство путем 41 удара топором.
Шоураннерка-дебютантка — Робин Вейт (отдельные эпизоды «Притворства»). Режиссер пилота — Майкл Аппендал («Американская история преступления: Импичмент»).
«Под знаменем небес» («Under the Banner of Heaven»)
В производстве на FX
Эндрю Гарфилд — сыщик-мормон, расследующий убийство внутри церкви Святых последних дней. Жертва — Дейзи Эдгар-Джонс из «Нормальных людей». Подозреваемые — Сэм Уортингтон и Уайатт Расселл.
Нон-фикшен-бестселлер «Под знаменем небес: История жестокой веры».
Мотивом двойного убийства стало «религиозное откровение». Вероятно, сериал, как и оригинальная книга, критически взглянет на саму природу веры.
Режиссер нескольких серий — Дэвид Макензи («Любой ценой»). Сценарист — бывший мормон, ЛГБТ-активист и обладатель «Оскара» за сценарий к фильму «Милк» Дастин Лэнс Блэк.
«В компании дьявола» («In With the Devil»)
В производстве на Apple TV+
Тэрон Эджертон играет бывшего спортсмена, приговоренного к 10 годам тюрьмы. Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») — его сокамерник-маньяк, чистосердечного признания которого прокурор (Грег Киннир) хочет добиться всеми правдами и неправдами.
Мемуары «В компании дьявола: Падший герой, серийный убийца и опасная сделка ради искупления грехов».
Ларри Холл, маньяк, о котором идет речь, — практически самый опасный (по числу жертв) серийный убийца в истории Среднего Запада. Поэтому понятно, почему в сравнении с вопросом его поимки грехи главного героя (автора мемуаров) блекнут.
Сценарист — писатель Деннис Лихэйн («Таинственная река», «Остров проклятых»). Среди режиссеров — Михаэл Р.Роскам («Общак» по сценарию все того же Лихэйна).
«Короли Америки» («Kings of America»)
В разработке на Netflix
Шестикратная номинантка на «Оскар» Эми Адамс играет главную роль в саге о сети супермаркетов Walmart, однако не уточняется, что именно это за роль. Согласно пресс-релизу, есть три варианта: наследница бизнеса Элис Уолтон, неназванная умелая функционерка из руководящего состава компании или же кассирша, которая подала рекордный иск против корпорации. Что бы ни говорил пресс-релиз, вряд ли Адамс играет последнюю — в реальности Бетти Дюкс была темнокожей.
Не уточняется.
В иске шла речь о систематическом сексизме, зашитом в рабочие процессы компании.
Режиссер пилота — Адам МакКей («Не смотрите наверх»). Шоураннерка — Диана Сон («13 причин почему»).