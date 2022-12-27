Чат-боты стали угрозой для поисковика Google, хотя поначалу техногигант не обращал на них внимание

Американский техногигант Google объявил красный код (его объявляют при наличии серьезной проблемы) из‑за роста популярности чат-бота ChatGPT, зарекомендовавшего себя как аналог поисковика. The New York Times рассказывает, как боты принципиально иначе подходят к поиску информации и почему они стали угрозой для больших корпораций.
ChatGPT на основе искусственного интеллекта выпустила исследовательская лаборатория OpenAI 30 ноября. Чат-бот предоставляет информацию не в виде списка из ссылок, как это делает Google, а отвечает на запрос четкими и простыми предложениями. Он может объяснять сложные вещи так, чтобы пользователи легко их поняли, а также умеет генерировать идеи с нуля — бизнес-стратегии, предложения рождественских подарков, темы для блогов или планы на отпуск.
При этом руководитель лаборатории искусственного интеллекта Google Brain Зубин Гахрамани в прошлом месяце, когда релиз ChatGPT еще не состоялся, говорил, что принцип диалога с пользователем «не изменит общество» и не станет продуктом, который «люди будут использовать каждый день». Бывшая работница отдела ИИ в Google Маргарет Митчелл считает, что компания «пытается не испортить работающую систему» и оставить все как есть.
ChatGPT — не единственный такой чат-бот, но на слуху именно он. ChatGPT анализирует огромные объемы данных из интернета, а еще в нем нет рекламы. Однако бот работает неидеально — порой он выдает вымысел за факты, предвзятую в отношении женщин, национальностей и рас информацию, генерирует токсичные и ненавистнические высказывания.
У ChatGPT много недостатков, но его появление уже заставило руководство Google созывать совещания, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Некоторые с горечью полагают, что компания приближается к моменту, которого страшатся гиганты Силиконовой долины, — наступлению глобальных технологических изменений, которые могут разрушить бизнес.
Из‑за новой технологии чат-ботов, готовой заново изобрести или даже заменить традиционные поисковые системы, Google может столкнуться с первой серьезной угрозой своему основному бизнесу. Один из руководителей компании назвал этот момент решающим для дальнейшего существования.
Google несколько лет работал над чат-ботами и, как и другие крупные технокомпании, активно развивал направление искусственного интеллекта. Google уже создал чат-бота, который может составить конкуренцию ChatGPT. Если быть точнее, технология, лежащая в основе чат-бота OpenAI, была разработана исследователями из Google.
Модель искусственного интеллекта LaMDA, засветившаяся в заголовках СМИ этим летом после того, как работавший с ней специалист заявил о ее сознании, была обучена имитации речи через анализ триллионов словосочетаний из интернета. Технология показала, насколько чат-боты улучшились за последние месяцы. Однако Google не спешила применять ее в деле, пока ChatGPT не подтолкнул ее к сложному выбору — сделать свой чат-бот и отказаться от рекламы, которая принесла компании 80% доходов в 2021 году, или ничего не менять.
«Если Google даст вам идеальный ответ на каждый запрос, вы не будете нажимать ни на одну рекламу», — указал на проблему в бизнес-модели Google бывший работник и глава стартапа по созданию чат-ботов Амр Авадалла. Google не хочет выпускать свой чат-бот, потому что он будет делать те же ошибки, что и ChatGPT, и может нанести урон репутации, пишет газета.
The New York Times узнал, что исполнительный директор Google Сундар Пичаи организовывал уже несколько совещаний из‑за ChatGPT. На них обсуждались стратегии развития Google в области ИИ. Сотрудникам поручили создать сервисы на основе нейросетей, например генерирующих изображения по принципу DALL-E.
«Не существует непобедимых компаний, у всех есть уязвимости. Компаниям, которые добились необычайного успеха, занимаясь все время одним делом, трудно участвовать во втором акте с чем‑то совершенно другим», — сказала профессор Вашингтонского университета Маргарет О’Мара. Эксперты отрасли считают, что по мере развития технологий Google должна решить, будет ли она пересматривать свой поисковик и создавать полноценный чат-бот, который станет ее главным сервисом.
Пять лет назад Microsoft представила чат-бот Tay, который принялся генерировать расистские, ксенофобские и другие непристойные выражения. Компании пришлось навсегда удалить его из открытого доступа.