Чат-боты стали угрозой для поисковика Google, хотя поначалу техногигант не обращал на них внимание

Модель искусственного интеллекта LaMDA, засветившаяся в заголовках СМИ этим летом после того, как работавший с ней специалист заявил о ее сознании, была обучена имитации речи через анализ триллионов словосочетаний из интернета. Технология показала, насколько чат-боты улучшились за последние месяцы. Однако Google не спешила применять ее в деле, пока ChatGPT не подтолкнул ее к сложному выбору — сделать свой чат-бот и отказаться от рекламы, которая принесла компании 80% доходов в 2021 году, или ничего не менять.