25 самых ожидаемых фильмов 2023 года

«Бо боится» («Beau Is Afraid»)
Реж. Ари Астер
В мировом прокате в апреле
В 2019 году автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астер заявил, что его следующей картиной будет «комедия кошмаров». Газеты растиражировали цитату хоррор-режиссера о смене жанровой ориентации как сенсацию, однако поклонники и так всегда были в курсе, что изюминка его работ заключается в элементах кромешно черной сатиры. В трейлере фильма «Бо боится» тот самый Бо, «успешнейший предприниматель Америки» в исполнении неподражаемого Хоакина Феникса, много бегает в больничной робе, травмируется, таращится большими печальные глазами и попадает в сюрреалистические сны с картонными декорациями.
Кажется, это более экшен-ориентированное постмодернистское зрелище, чем многословные фильмы-романы прошлого года «Белый шум» и «Амстердам». Астеру такой режим работы весьма к лицу — еще по его ранним комедийным короткометражкам, не говоря уже про хоррор-хиты, было ясно, что конкурентов в вопросе построения мизансцен, заставляющих стынуть кровь в жилах из‑за чистой странности происходящего, у него вообще нет. Порой этот эффект потусторонности доходит до абсурда: чуть ранее газеты в качестве сенсации растиражировали предположение, что на постере и в трейлере можно увидеть омоложенного нейросетью Хоакина Феникса, хотя его юную версию играет вполне реальный актер-подросток Армен Нахапетян.
«Супер Майк: Последний танец» («Magic Mike’s Last Dance»)
Реж. Стивен Содерберг
В мировом прокате с 10 февраля
Самый ожидаемый сиквел нашего времени не «Индиана Джонс-5» и даже не «Аватар-3», а «Супер Майк: Последний танец», ведь только в этой саге остались большие и настоящие человеческие ставки: на кону мужская профессиональная состоятельность, романтическое женское счастье и просто восхождение к кульминации эротического танца. В главной роли талантливого стриптизера-неудачника — все еще самая нежно-маскулинная кинозвезда Голливуда Ченнинг Татум, постановщик — все еще минималист Содерберг. На этот раз Супер Майк знакомится с харизматичной женщиной (Сальма Хайек-Пино — да, она с прошлого года подписывается в титрах под фамилией мужа-миллиардера), которая помогает ему организовать большое танцевальное шоу в лондонском театре. Это кино — лучший подарок на День святого Валентина для кинозрителей всех гендеров, ориентаций и жанровых предпочтений.
«Сценарий мечты» («Dream Scenario»)
Реж. Кристоффер Боргли
Дата премьеры неизвестна
Николас Кейдж только что совершил энный в карьере голливудский камбэк: в том году сыграл самого себя в пародийном боевике от студии Lionsgate, а в этом выступил роли нового Дракулы для Universal. Однако самое интересное, что он делает, — все еще независимое и авторское кино. Каким‑то чудом его заманил в новый проект наш любимчик, постироничный норвежский сатирик Кристоффер Боргли (комедия про совриск и селфхарм «Тошнит от себя», комедия про рекламщиков и пранкеров DRIB). Ладно, у «чуда» есть имя — это вышеупомянутый Ари Астер, который выступает тут продюсером и к тому же привлек в фильм великого Майкла Серу. В «Сценарии мечты» лысеющий Кейдж сыграет профессора, который просыпается знаменитым после того, как необъяснимым образом приснился вообще всем людям в мире. Звучит, как всегда у Боргли, очень абсурдно и злободневно — все-таки всем нам время от времени и так снится Ник Кейдж.
В 2023 году поклонникам кино любых взглядов и вкусов должно быть болезненно очевидно, что Хаяо Миядзаки — художник такого масштаба, что каждый год, когда мы ходим с ним по одной земле, сродни чуду. Этот год будет особенно знаменательным, ведь мастер импровизированных сказок (Миядзаки не пишет сценарии, а сразу рисует раскадровки, которые анимируются в то же самое время, пока он придумывает концовку) представит первый за десятилетие мультфильм. «Как поживаете?» назван в честь одноименного романа 1937 года, но это не экранизация — просто эта книжка будет любимой у главного героя. О сюжете, кроме того, что это история взросления, ничего неизвестно, но фантазии, мудрости и остроумию Миядзаки на сегодняшний день следует доверять слепо.
«Rotting in the Sun»
Реж. Себастьян Сильва
Премьера на фестивале «Сандэнс» в январе
Чилийский хипстер Себастьян Сильва (если быть точным, 2010-е он провел в Нью-Йорке, а сейчас обосновался в Мехико) — самый свежий и важный режиссер XXI века, о котором вы могли ничего не слышать. Его любимый жанр можно назвать антихоррором: великий «Тайрел» был ответом на «Прочь» Джордана Пила, где саспенс на расовой почве приводил лишь к стрессу и неловкости, а не крови. «Противный ребенок», в свою очередь, — достоевщина поколения тиктока (снятая за пару лет до взлета тиктока) с самым нелепым преступлением и оставленным за скобками наказанием.
Фильм «Я на солнышке гнию» (наш вольный вариант перевода), который будет представлен на «Сандэнсе», обладает очень провокационной, но при этом естественной для эпохи инфлюэнсеров завязкой: режиссер Сильва играет самого себя, злоупотребляет наркотиками, гуглит методы самоубийства, а потом внезапно пропадает. Навязчивый видеоблогер, который мечтал о коллабе, начинает расследование исчезновения, под подозрение попадает звезда фильма Сильвы, за который он когда‑то номинировался на «Золотой глобус». Вот это настоящее инди-безумие, сделанное с редкой наглостью.
«Я видела, как светится телевизор» («I Saw The TV Glow»)
Реж. Джейн Шенбрун
Дата премьеры неизвестна
Хоррор взросления постановщицы Джейн Шенбрун «Мы отправимся на всемирную выставку» произвел настоящий фурор в среде кинолюбителей, выросших на скримерах с ютьюба, ролевых играх в соцсетях и дискорд-серверах с анонимными друзьями. Следующий фильм Шенбрун «Я видела, как светится телевизор» спродюсирует уже студия A24 и лично Эмма Стоун, но расскажет он все равно такую же интимно-ностальгическую страшилку: двое подростков начнут сходить с ума из‑за отмены любимого сериала. При этом во взрослых ролях задействовано невероятное музыкальное комбо из Фиби Бриджерс, Snail Mail и Фреда Дерста из Limp Bizkit. Чисто из‑за последнего артиста придется терпеливо считать дни до премьеры, а пока что хочется наверстать упущенное и любым способом посмотреть удаленный с видеоканала полнометражный дебют режиссерки «Самовнушенная галлюцинация». Пожалуйста, дайте знать, если у вас сохранилась копия!
«Бедные-несчастные» («Poor Things»)
Реж. Йоргос Лантимос
Дата премьеры неизвестна
Греческий мизантроп Йоргос Лантимос снял свою версию «Франкенштейна». Женщина из викторианской Англии (Эмма Стоун) топится во время побега от мужа-абьюзера, после чего безумный отец-ученый (Уиллем Дефо) пересаживает ей мозг нерожденного младенца и воскрешает. Помимо Стоун, Лантимос воссоединится с Тони МакНамарой (сценаристом «Фаворитки»). Кроме того, в актерском составе задействованы Марк Руффало и Кристофер Эбботт. До оскаровского триумфа «Фаворитки» Лантимос снимал по-настоящему странное кино, заключенное в вакуумную авторскую вселенную, где все герои действуют и разговаривают в особой скованной стилистике. Судя по жанровой завязке, именно к этому режиму Лантимос и вернулся — правда, и от вновь найденных ресурсов (актерских, драматургических) не отказался. Так что есть вероятность, что выйдет кино одновременно и странное, и страшное, и смешное, и трогательное.
Интересно, что недавно Лантимос успел снять еще один фильм с Эммой Стоун под названием «И», но это уже другая история — про 2024 год.
«Город астероидов» («Asteroid City») и «Чудесная история Генри Шугара» («The Wonderful Story of Henry Sugar»)
Реж. Уэс Андерсон
В мировом прокате с 16 июня и осенью на Netflix
Благодаря коронавирусным переносам Уэс Андерсон впервые в карьере готовится выпустить два фильма за один год. Первое на очереди — его возвращение к романной форме с местом действия где‑то в Испании; больше, впрочем, про сюжет фильма «Город астероидов» ничего неизвестно. Остается лишь завороженно перечислять участников, как всегда, впечатляющего ансамбля. В пятый раз у Андерсона снялись Тильда Суинтон и Эдриен Броди. Впервые в игрушечной вселенной режиссера будут задействованы такие голливудские звезды, как Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон и Марго Робби. Можно лишь понадеяться, что история у режиссера будет такая же красочная, как реквизит (что есть звезды у Андерсона, если не реквизит?).
Другое готовящееся кино Андерсона — детско-юношеский триптих «Чудесная история Генри Шугара» по Роальду Далю. Заглавного героя — современного Робин Гуда, кумира сирот во всем мире и грозу владельцев казино — сыграет Бенедикт Камбербатч. На вторых ролях англичане Дев Патель, Бен Кингсли, Ричард Айоади, Рэйф Файнс. После «Французского вестника» стало ясно, что альманах — идеальная форма для творчества Андерсона, поэтому и от этой картины ожидания самые высокие.
«Бойня в кинотеатре „Одесса“» («Showdown at the Odessa»)
Реж. Орсон Обловиц
Дата премьеры неизвестна
Тезка Уэллса Орсон Обловиц снял один из наших любимых фильмов позапрошлого года — старую бандитскую песню о главном «Пять правил успеха», где русский шансон на саундтреке соседствовал с кислотными ютьюбовскими монтажами и арт-перформансом вместо кульминации. Новый фильм «Бойня в кинотеатре „Одесса“» тоже берет стандартную завязку боевика и накладывает на нее, надеемся, безумную современную энергетику. Гордый владелец бизнеса (Терренс Говард, уволенный из вселенной «Марвел») объединяет усилия с экшен-звездой (Дольф Лундгрен), чтобы защитить легендарное место силы от подлых девелоперов.
«Мятежная луна» («Rebel Moon»)
Реж. Зак Снайдер
Дата премьеры на Netflix неизвестна
Кто‑то обожает короля слоумо Зака Снайдера (мы), кто‑то презирает его за прямолинейность сценариев и грубость метафор (что есть, то есть), но все согласны, что его визуальный стиль — чуть ли не самый узнаваемый в современном Голливуде. В этом году Снайдер приложит руку ради разнообразия не к супергероике и не к зомби-хоррору, а к новому жанру в фильмографии — космической опере. Что‑то подсказывает, что это идеальная комбинация: ведь именно в космоопере навязчивые визуальные красоты, безапелляционный пафос и некоторый идиотизм происходящего ценятся даже больше, чем здравый смысл и сдержанность. «Мятежная луна» — история о мирной колонии на галактической окраине, которой угрожает тиран по имени Балисариус (одного этого имени хватает, чтобы продать фильм). В главной роли — София Бутелла («Мумия»), на фоне — Эд Скрейн в роли тирана, Джимон Хунсу в роли генерала и Энтони Хопкинс, озвучивающий робота.
«Путь ветра» («The Way Of The Wind»)
Реж. Терренс Малик
Дата премьеры неизвестна
Свой новый фильм Терренс Малик снял еще до пандемии, но все равно премьеру в 2023 году никто гарантировать не может, остается только надеяться и ждать. Дело вовсе не в коронавирусных переносах, а в особом творческом процессе режиссера, который, подобно скульптору, высекает фильм на монтаже из многочасового импровизированного материала, то и дело норовя вырезать из картины половину звезд. Из фильма о сорокадневном посте Иисуса в пустыне, впрочем, вырезать особо некого, по крайней мере, из числа трех главных героев: в роли Сына Божьего — Геза Рериг из «Сына Саула», в роли апостола Петра — Маттиас Схунартс, а Марк Райлэнс сыграет сразу четыре версии Сатаны-соблазнителя. В нескольких последних работах Малик пытался наложить библейских масштабов духовные поиски на современность и автобиографические сюжеты, и потому особенно интересно, как он впервые расскажет философскую притчу, уже в самом буквальном смысле позаимствованную из Библии.
«Стук в дверь» («Knock At The Cabin»)
Реж. М.Найт Шьямалан
В мировом прокате с 3 февраля
Современный Хичкок М.Найт Шьямалан к концу третьего десятилетия карьеры развил поразительную чуйку на концепции триллеров, которые в теории звучат по-идиотски, а на практике тянут людей в кино, как магнит. «Стук в дверь» начинается так: к отдыхающей на летной даче семье заваливается группа сектантов (татуированный человек-гора Дейв Баутиста, рыжий неряха Руперт Гринт и две девушки), которые настаивают на том, что остановить апокалипсис может только жертвоприношение одного из дачников или их маленькой дачницы. Благодаря изысканным наплывам камеры, панорамам и нагнетательным зависаниям кадра перед закрытой дверью и пленники, и зрители в какой‑то момент начинают подозревать, что ахинея про апокалипсис — чистая правда.
«Наполеон» («Napoleon»)
Реж. Ридли Скотт
Дата премьеры на Apple TV+ неизвестна
Легенда зрелищного кино Ридли Скотт плюс легенда военного искусства Наполеон Бонапарт плюс легенда фриковой актерской игры (без негатива) Хоакин Феникс, разумеется, равняются автоматическому маст-вотчу. Можно еще упомянуть, что Скотт экранизировал сразу шесть масштабных исторических битв, притом что сценарий сфокусирован в первую очередь на битве между императором и его неверной женой (Ванесса Кирби). Но самую интересную деталь режиссер рассказал в недавнем интервью: оказывается, Скотт такой поклонник хаотического таланта Феникса, что не раздражался из‑за его недовольства каждой второй сценой из сценария, а все съемки переписывал сюжет на ходу. Настоящее возрождение Золотого Голливуда — в том смысле, что редко, когда в наше время именно кинозвезда имеет основную власть над фильмом (в блокбастерах такого не встретишь, пожалуй, со времен работы Эдварда Нортона над «Халком»).
«Один маленький ночной секрет»
Реж. Наталия Мещанинова
Премьера на кинофестивале в Роттердаме в январе–феврале
Девочка-подросток борется с родаками за право отпраздновать энге (Новый год) с подружкой. Неприятную динамику всей экранной коммуникации окрашивает в холодные тона тот самый не проговоренный ночной секрет.
Наталия Мещанинова — пожалуй, самая злая и неумолимая из режиссеров, которых принято относить к «новым тихим». Вот и ее новая картина — что‑то вроде черного зеркала, развенчивающего культ советского семейного праздника «Новый год»; премьера пройдет в этом месяце на кинофестивале в Роттердаме. Но главный твист фильма мы можем попытаться предсказать уже сейчас: делаем ставку, что, как и всегда у Мещаниновой, за колючестью и отстраненностью в решающий момент откроется бесконечная режиссерская эмпатия и чуткость.
«Аргайл» («Argylle»)
Реж. Мэттью Вон
Дата премьеры на Apple TV+ неизвестна
Мэтью Вон все еще самый изобретательный и стильный экшен-режиссер в Голливуде, пускай его шпионский китч эпохи Первой мировой «King’s Man: Начало» оценили не все (а мы оценили). Его грядущий стриминговый мегаблокбастер (имеет ли вообще такой жанр право на жизнь? «Серый человек» как будто бы показал, что нет) «Аргайл» — это тоже шпионский китч, но еще более аляповатого, пародийного вида. Генри Кэвилл играет супершпиона, который из‑за амнезии решил, что он всего лишь шпионский писатель; появление в сюжете нацистского сокровища, русского олигарха и упавшего самолета ЦРУ заставляет его таки взяться за старое. На втором плане засветятся и Брайан Крэнстон, и Сэмюэль Л.Джексон, и рестлер Джон Сина, и певица Дуа Липа, однако главная здесь звезда — все-таки Вон. Точнее, его безумные находки в постановке зрелищных сцен.
«Астронавт» («Spaceman»)
Реж. Юхан Рэнк
Дата премьеры на Netflix неизвестна
Союз, который никто не ждал и не просил, но теперь все мечтали бы увидеть. Режиссер «Чернобыля» Юхан Рэнк снимет Адама Сэндлера в роли богемского космонавта, который оставил жену ради дружбы с космическим арахнидом. После «Неограненных алмазов» всем стало очевидно, что Сэндлер не просто замечательный (траги)комик, но без преувеличения один из величайших актеров своего поколения. Что с ним удастся сделать бывшему рэперу и клипмейкеру, экранизирующему чешскую фантастику, — вопрос более чем открытый, но именно благодаря таким интригующим заявкам и стоит следить за свежим кинематографом.
«Бесконечный бассейн» («Infinity Pool»)
Реж. Брэндон Кроненберг
Премьера на фестивале «Сандэнс» в январе
Богатая пара (Александер Скарсгорд и Миа Гот) отправляется в отпуск на экзотический остров, где переживает череду личных кризисов. Это «Белый лотос» под самыми тяжелыми наркотиками: в какой‑то момент главный герой насмерть сбивает пешехода, его приговаривают к смерти, но предлагают за взятку казнить не его, а клона. Дальнейшая череда событий еще больше похожа на страшный сон, от которого не проснуться.
Брэндон Кроненберг не просто продолжает дело отца — изобретателя боди-хоррора Дэвида Кроненберга, — а вот уже в третьей своей картине отправляет старые жанровые мотивы в качественно новые бездны. Его фильмы гораздо менее сдержанные, более расхлябанные, чем фильмы отца: и предыдущий «В чужой шкуре», и грядущий «Бесконечный бассейн» похожи на безумные эксплуатационные фильмы с самой нижней и темной полки кассетного проката. Этим и ценны — ничего настолько безумного даже в фильмографии Кроненберга-старшего не найти.
«Новый Камен Райдер» («Shin Kamen Rider»)
Реж. Хидэаки Анно
В японском прокате в марте
Третье постмодернистское переосмысление классической токусацу-франшизы от Хидэаки Анно. Сначала это был демонически-бюрократический «Годзилла: Возрождение» (2016), потом непропорциональный и дезориентирующий «Новый Ультрамен» (2022), а в этом году зрителей ждет поэтический и живописный «Новый Камен Райдер» (Анно написал сценарии всех трех фильмов, но поставил первый вместе с давним соратником Синдзи Хигути, режиссуру второго отдал последнему, а третий, наоборот, поставит полностью сам). Чтобы понять культурную важность этого проекта для японской поп-культуры, предлагаем провести следующий мысленный эксперимент. Представьте, что на 50-летие фильмов о Железном человеке в 2058 году дорогую и зрелищную картину о нем поставит депрессивный классик-постмодернист Ари Астер. Это буквально то, что сейчас происходит с фильмом «Камен Райдер», поэтому даже зрителям, незнакомым с франшизой, удержаться от любопытства будет сложно.
«Затемнение» («Blackout»)
Реж. Ларри Фессенден
Дата премьеры неизвестна
Нет более важного режиссера для современной волны американского независимого хоррора, чем Ларри Фессенден. Это он когда‑то взял под свое крыло молодого Тая Уэста («X», «Перл»), увидев в нем единомышленника, снимающего такое же человеческое и расслабленное кино категории «Б», какое он сам делал в девяностые («Привычка»). Сам Фессенден и в наши дни продолжает привносить в грошовые сюжеты неожиданную глубину идей. Например, грядущее «Затемнение» расскажет не просто об оборотне, а об оборотне-живописце, орудующем в реальных локациях нью-йоркской области, снятых с документальной (согласно самому режиссеру) чуткостью.
«Monkey Man»
Реж. Дев Пател
Дата премьеры на Netflix неизвестна
После «Зеленого рыцаря» всем окончательно стало понятно, что Дев Пател — одна из главных инди-звезд современности, своей харизмой способный вытащить любую главную роль. Нам же стало ясно, что он может быть жанровым киногероем в классическом голливудском смысле, еще когда возмужавший Пател сыграл главную роль в тягучем экшен-триллере «Гость на свадьбе», целиком и полностью державшемся на уверенном виде главного героя. Как и любой уважающий себя актер, Пател в какой‑то момент решил дебютировать в режиссуре, и, кажется, он один из тех артистов, который и за камерой может оказаться гением (как Клинт Иствуд, Энтони Хопкинс или, например, Вуди Харрельсон). По крайней мере, жанровый выбор уже звучит крайне привлекательно: «Monkey Man» описывается не иначе как «Джон Уик в Мумбаи» и в главной роли задействует, естественно, самого Патела на пороге статуса общепризнанного героя боевика.
«Убийцы цветочной луны» («Killers Of The Flower Moon»)
Реж. Мартин Скорсезе
Дата премьеры на Apple TV+ неизвестна
Четырехчасовой 150-миллионный «Ирландец» был самой масштабной картиной в легендарной фильмографии Мартина Скорсезе, и тем удивительнее, что его следующее кино, «Убийцы цветочной луны», легко оставляет сагу о компьютерных гангстерах позади. 200 миллионов долларов бюджета на этот раз предоставит не «Нетфликс», а его конкурент Apple, а к Роберту Де Ниро в главной роли присоединится Леонардо ДиКаприо — две главные музы Скорсезе впервые снимутся в одном фильме режиссера. Кино расскажет о расследовании убийств индейцев осейджи в Оклахоме в 1920-х, которое в итоге вышло на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
Небывалая щедрость стриминга легко объяснима: в отличие от молодых конкурентов, Скорсезе все еще вполне в состоянии практически гарантированно выпустить главный фильм года, большое культурное событие — особенно если Лео тоже в деле.
«Барби» («Barbie»)
Реж. Грета Гервиг
В мировом прокате с 20 июля
Как и ее партнер Ной Баумбах, Грета Гервиг из обаятельной мамблкорщицы ныне переквалифицировалась в постмодернистку-щеголку, разве что за основу своего 100-миллионного фильма взяла не заумь Дона Делилло, а масскультурный феномен куклы Барби. Картина будет включать в себя масштабную кинопародию на Кубрика, экзистенциальное путешествие куклы в мир людей и ее встречу с создателем (в роли директора компании Mattel Уилл Феррелл), ну и, самое главное, большую галерею самых ярких костюмов на Марго Робби и Райане Гослинге. Для двух последних артистов кино станет проверкой звездного статуса, ведь Робби была звездой двух главных кассовых провалов 2022 года («Амстердам», «Вавилон»), а Гослинг в последний раз светился на большом экране пять лет назад в неприбыльном «Человеке на Луне». Ну пока все указывает на то, что у «Барби» есть шансы стать настоящей киносенсацией и заткнуть за пояс очередную понурую тягучку Кристофера Нолана, выходящую в тот же день.
«Феррари» («Ferrari»)
Реж. Майкл Манн
Дата премьеры неизвестна
Майкл Манн снимает первый фильм за восемь лет (за это время «Кибер» был переосмыслен как непонятый шедевр цифрового кино) — биографический проект мечты об Энцо Феррари с Адамом Драйвером в главной роли. Действие развернется в 1957 году, когда на фоне кризисов бизнеса и брака 59-летний Феррари (у Драйвера в этой роли стильная залысина и седина) решает поучаствовать со своей командой в легендарной гонке «Тысяча миль». Разумеется, это будет не стандартный костюмированный байопик, а бешеное и современное зрелище. Речь не только о чрезвычайно драматичном ходе гонки (не будем спойлерить), но и о постановочной технике Манна — действительно пионера большого цифрового кино, до сих имеющего мало конкурентов в шумящей и пульсирующей киносъемке (оператора на сей раз он одолжил у Дэвида Финчера).
«Гражданская война» («Civil War»)
Реж. Алекс Гарленд
Дата премьеры неизвестна
В прошлом году фантаст Алекс Гарленд по-настоящему переизобрел себя: впервые его режиссерско-сценарная работа говорила на стопроцентно визуальном языке — немые лесные пейзажи и клонированные злодеи «Рода мужского» устрашали практически без диалогов и драматического текста. Про сюжет следующего его фильма «Гражданская война» неизвестно почти ничего, кроме того факта, что действие развернется в США не столь отдаленного будущего, а главную героиню сыграет Кирстен Данст. Жанр фильма описывается как боевик, и хочется верить, что и здесь Гарленд откажется от многословных рассуждений о судьбе страны и мира, а вместо этого подарит чистый визуальный аттракцион, усиленный какой‑нибудь остросоциальной концепцией.
«Мегалополис» («Megalopolis»)
Реж. Фрэнсис Форд Коппола
Дата премьеры неизвестна
Слухи о хаосе на съемочной площадке «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы оказались преувеличены: сам Коппола сообщил, что действительно уволил художника-постановщика, арт-директора и всю команду мастеров визуальных эффектов, но это-де обычное дело для реструктуризации бюджета. Вероятно, у легендарного режиссера просто другие стандарты «хаоса», ведь с печально известными эпическими съемками «Апокалипсиса сегодня» мало что сравнится. Да и вложил он в давний проект мечты свои собственные деньги, вырученные от продажи виноградников, — хозяин, как говорится, барин.
Что касается содержания картины, то это масштабная антиутопия, населенная звездами в диапазоне от Адама Драйвера, Обри Плазы и Шайи ЛаБафа до Дастина Хоффмана и Джона Войта (да, Коппола пригласил ряд «закенселенных» артистов). Трудно сказать, получится ли что‑то путное из этой задумки, или амбиции задавят автора. Но памятной эта потенциальная лебединая песня будет точно, хотя мы и не были бы против, если бы последней работой классика остался чудесный готический хоррор «Между».
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