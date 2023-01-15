25 самых ожидаемых фильмов 2023 года

Николас Кейдж только что совершил энный в карьере голливудский камбэк: в том году сыграл самого себя в пародийном боевике от студии Lionsgate, а в этом выступил роли нового Дракулы для Universal. Однако самое интересное, что он делает, — все еще независимое и авторское кино. Каким‑то чудом его заманил в новый проект наш любимчик, постироничный норвежский сатирик Кристоффер Боргли (комедия про совриск и селфхарм «Тошнит от себя», комедия про рекламщиков и пранкеров DRIB). Ладно, у «чуда» есть имя — это вышеупомянутый Ари Астер, который выступает тут продюсером и к тому же привлек в фильм великого Майкла Серу. В «Сценарии мечты» лысеющий Кейдж сыграет профессора, который просыпается знаменитым после того, как необъяснимым образом приснился вообще всем людям в мире. Звучит, как всегда у Боргли, очень абсурдно и злободневно — все-таки всем нам время от времени и так снится Ник Кейдж .