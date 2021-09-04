Станислав Зельвенский — о новичке супергероики Marvel Шан-Чи, которому предстоит репрезентовать азиатский жанр уся и спасать киновселенную в «четвертой фазе».

Молодой Шан-Чи (Лю Сыму) в компании подруги Кэти (Аквафина) паркует чужие машины в Сан-Франциско, пытаясь забыть, что он мастер кунг-фу и сын легендарного воина Вэньву (Тони Люн), обладателя десяти колец (скорее браслетов, по правде говоря), дающих ему сверхъестественную силу, многовековую жизнь и статус лидера одноименной боевой организации (запрещена, вероятно, в Российской Федерации). Обстоятельства, однако, об этом напоминают, и Шан-Чи вместе с Кэти отправляется на родину, где воссоединяется с боевой сестрой (Чжан Мэньер) и проблемным папашей, мечтающим попасть в волшебную деревню и найти там свою покойную жену, мать, соответственно, Шан-Чи. Марвеловский марафон, который из‑за прошлогодних ковидных переносов превратился сейчас в настоящий спринт, продолжается представлением новых участников «четвертой фазы». Мастер боевых искусств Шан-Чи был нарисован в начале 70-х, когда в Америке началось помешательство на кунг-фу имени Брюса Ли; сегодня марвеловский маркетинг упирает на то, что их фильм — веха в кинорепрезентации выходцев из Азии . На самом деле, в отличие от «Безумно богатых азиатов», это веха только для самого «Марвела»: боевики и комедии про китайских драчунов (в том числе голливудские) не теряли, разумеется, международной популярности все эти полвека. Иронии ситуации с «Кольцами» добавляет то, что в самом Китае фильм, похоже, не выйдет — тамошняя цензура сочла его нежелательным.

Ничего похожего на критику государства в «Кольцах», разумеется, нет (подпольные бои в Макао, что ли?), поэтому можно предположить, что кино забанили за общую матрешечность: репрезентация — это прекрасно, но Китай в «Шан-Чи» примерно такой же, как Россия в «Черной Вдове». Энергия ци, храм распускающегося лотоса, драконы и фонарики . Из абсолютных местных ценностей — 60-летние азиатские мегазвезды Тони Люн и Мишель Йео; оба, впрочем, широко известны и на Западе благодаря Вонгу Карваю, Энгу Ли и другим. Так что это тоже скорее экспортная история. Люн, без усилий переигрывающий всех окружающих, обеспечивает фильму что‑то вроде фрейдистского драматизма. Аквафина, как всегда, отвечает за comic relief. Есть еще смешная небольшая роль у европейского артиста из детства MCU (если получится, пусть будет сюрприз). Главный герой, малоизвестный канадец Лю, несколько разочаровал: он, разумеется, не лишен обаяния и прекрасно подготовлен физически, но и харизма, и актерская техника у него вполне скромных масштабов — не совсем понятно, как из него будут делать звезду с собственной франшизой (рискованное предсказание: никак).

© The Walt Disney Studios

Бывший инди-режиссер Дестин Дэниел Креттон (он поставил картину «Я не хипстер» и, что важнее, работал с Райаном Куглером и Бри Ларсон) не демонстрирует ничего похожего на авторский почерк. Хореография драк — на крепкую четверку . Ритмически фильм не по-марвеловски провисает во втором акте благодаря бесконечным сентиментальным флешбэкам. Вообще, «Шан-Чи» по большей части не слишком похож на «Марвел»: обычный ориентальный экшен с шутками, немножко мелодрамой и немножко волшебством. Впрочем, в последние полчаса авторы спохватываются и зачем‑то вываливают на наши бедные глаза все оставшиеся спецэффекты из папки «Спецэффекты». На марвеловскую продукцию давно уже давит ее собственный вес: в рамках origin story можно было сделать просто симпатичное жанровое кино (уся в данном случае), но студия начинает ставить галочки во всех клеточках, и фильм разбухает до какого‑то монстра, с трудом влезающего в экран. Не говоря уже о том, что сама идея еще одной Ваканды, теперь азиатской, идея мира, состоящего из Ваканд, крохотных островков этнически окрашенного и разукрашенного тайного знания, — ленивая, лицемерная и, чего уж там, по-настоящему колониальная.

5 / 10 Оценка

Станислава Зельвенский