«Решение уйти» Пак Чхан Ука: любовное настроение (с пистолетами)

В прокат вышло «Решение уйти» Пак Чхан Ука — эстетский южнокорейский неонуар, похожий на «Любовное настроение» Вонга Карвая, только с детективами и перестрелками. Гордей Петрик рассказывает, чем прекрасно это кино.

В «Служанке», предыдущем фильме Пак Чхан Ука, имел место взгляд камеры из влагалища. Здесь же мы наблюдаем муравьев из человеческого глаза. Дело в том, что у подъема на гору найден труп пожилого мужчины Ки До Су (Ю Сын Мок) — продажного бюрократа из миграционной службы. Мы видим его одутловатое, искореженное предсмертным шоком лицо. По глазным яблокам вальяжно пробегают муравьи — они поедают личинки, которые в первые минуты после смерти откладывают в трупе мухи.

Жена убитого, Сон Со Рэ (Тан Вэй), гораздо моложе его. Обладает гордой осанкой и ослепляющей сексуальностью. Она бывшая медсестра, которая подрабатывает сиделкой. Живые старики, по словам героини, для нее важнее мертвого мужа — и уже на следующий день после его внезапной кончины место на ее безымянном пальце оказывается вакантно.

Ки До Су ее избивал, заклеймил своими инициалами, как корову, идущую на убой. А она вовсе не корова. Она женщина со своей загадкой, судьбой и драмой. Китаянка в Корее — дочь генерала корейской армии освобождения, подростком убившая тяжелобольную мать, молившую облегчить ей муки. Много лет назад Ки До Су нашел ее в отчаянном состоянии, выслушал и понял бедняжку. Она вышла за него замуж, но чувство благодарности небесконечно. Конфуций говорил: «Мудрые люди подобны воде, а доброжелательные — горам» . Сон Со Рэ, по ее же словам, не особо доброжелательна, но мудра. Она ненавидит горы и любит море.

Чан Хэ Чжун (Пак Хэ Ил) тоже предпочитает море горным высотам. Он человек долга. Самый молодой инспектор в Корее, который взялся расследовать это дело: самоубийство или убийство — неважно. Лучшим из лучших Хэ Чжун стал от перманентной бессонницы, которая по ночам гонит инспектора наблюдать со сладострастием вуайериста за преступниками и теми, кто ими может оказаться. Шесть дней в неделю он стоит на страже порядка, ведет дела и только по воскресеньям возвращается к супруге в пригород. Брак многолетний и отвечает мещанским представлениям о счастливой семейной жизни. Ни ссор, ни страсти, взаимоподдержка в отсутствие взаимной открытости.

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Жена Хэ Чжуна, Ан Чжон Ан (Ли Чжон Хен), в течение всего фильма поддерживает исключительно гомеопатический дискурс (например, от героини можно узнать, что сок мягкотелой черепахи вроде бы излечивает мужчин среднего возраста от депрессии) и загорается на мужа злобой, только если от того веет табачным дымом. Супруги занимаются сексом стабильно раз в неделю в миссионерской позе под включенный телевизор.

«А будет ли потрясена моей смертью жена?» — задается вопросом Хэ Чжун, отметив невозмутимость Сон Со Рэ, которая потеряла мужа. И без сожаления сам себе отвечает: не будет.

«Решение уйти», в отличие от других картин Пак Чхан Ука, непровокативно и отчасти поэтому бьет в самое сердце . В фильме отсутствует эпатаж, связанный с отрубленными частями тела и радикальными постмодернистскими кульбитами в повествовании. Как отсутствует, кстати, и свойственный режиссеру мифологический морализм, драматургически подкрепленный обращениями к архетипическим литературным конструкциям. Ведь чем его «Олдбой» и вся «Трилогия о мести»В нее, помимо «Олдбоя», также входят «Сочувствие господину Месть» и «Сочувствие госпоже Месть». не побратимы «Графу Монте-Кристо», вампирская «Жажда» — не переложение «Терезы Ракен»Роман Эмиля Золя., а «Stoker» — не оммаж популярной хоррор-литературе XX века в диапазоне от Роберта Блоха до Стивена Кинга?

«Решение уйти» — история любви, облаченная в жанр истового полицейского нуара с неуклюжими напарниками, висякамиНераскрытыми делами. и одной-единственной перестрелкой. История о горькой, фатальной, невозможной любви. Фильм-погоня. Представитель закона Хэ Чжун преследует предполагаемую преступницу Сон Со Рэ, и с течением времени она становится объектом его любви. Затем объектом влюбленности и преследования становится сам следователь, а бывшая подозреваемая — настигающей.

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«Решение уйти», как и «Служанка», имеет трехактную повествовательную структуру. В последней части фильма содержится и кульминация, и финал одновременно. Позже, следуя за Хэ Чжуном, Сон Со Рэ попытается вырваться из круговорота обмана — но она обречена на провал. Порок в кино Пак Чхан Ука втягивает героев в себя, как дьявольская воронка.

Месть берет в плен, за убийством следуют убийства — вот, если чуть огрубить, основная мораль фильмов режиссера. В «Решении уйти» это просто данность, на которой Пак Чхан Ук уже не зацикливается. Но все еще аксиома, из которой приходится исходить.

Главный герой в силу специфики своей профессии пару раз (с некоторым даже автоматизмом) повторяет фразу: «Убить человека — как закурить, трудно исключительно в первый раз» . Ослепленный любовью, Хэ Чжун хочет в нее верить. В первую его встречу с Сон Со Рэ он пугается ее холодности. Она просит показать снимки мертвого мужа и, взглянув на них, хихикает ненароком. Позже Хэ Чжун отмечает, что тогда ему показалось, будто они с Сон Со Рэ похожи. Такие они, люди воды. Якобы в тот момент герой открыл в себе Другого.

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По Пак Чхан Уку, женщина и мужчина — существа с разных планет, редко обнаруживающие возможность духовной связи. По идеологу феминизма Симоне де Бовуар, влюбленные женщина и мужчина существуют в перманентной конфронтации, поочередно занимая сторону силы. По теологу и великому философу Серену Кьеркегору, после грехопадения мужчина все время занят познанием: он нечетность, неделимость, воплощенный диссонанс и вопросительный знак. Женщина куда гибче, она проще адаптируется к любой ситуации, но в большей степени подвержена страху и поэтому расторопнее в принятии поворотных решений, в то время как мужчина может увязнуть в сомнениях и рефлексии.

В «Решении уйти» все происходит именно так. Сон Со Рэ — воплощенная женщина, Лилит и Афродита. Хэ Чжун — воплощенный мужчина, Геракл и Адам. «Страх перед грехом сам создает грех» , — писал Кьеркегор. В бессилии страха индивид распадается, становясь виновным и невинным одновременно. «Решение уйти» — как раз фильм о том, каково это быть невинным и виновным одновременно и мужчине, и женщине.

В «Служанке» Пак Чхан Ук с отчаянием искал ответ на то, существует ли такая женская любовь, которая не мертвеет, превращаясь в памятник сиюминутным чувствам, и проходит сквозь траншеи и баррикады. Такая, за которую умирают, убивают или силятся обмануть весь мир (в существовании мужской режиссер, к слову, никогда не сомневался). В «Решении уйти» Пак Чхан Ук убедился: бывает. Центральное утверждение фильма, однако, справедливо и равнозначно для обоих полов: любовь — это все же боль. Вселенская любовь состоит из боли .

9 / 10 Оценка

Гордея Петрика