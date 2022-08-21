«Железное Сердце» и «Мадам Паутина»: фильмы и сериалы про супергероинь, которые нас ждут

Этим летом мы в основном наблюдали за приключениями супергероев Marvel женского пола: сначала это была «Мисс Марвел», а на этой неделе состоялась премьера сериала «Женщина-Халк: Адвокат». При этом студия DC положила женский блокбастер «Бэтгерл» на полку. Вот 14 примеров, доказывающих, что будущее супергеройского жанра все-таки принадлежит женщинам.

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» («Black Panther: Wakanda Forever») В мировом прокате с 11 ноября 2022 года

Некоторых зрителей раздражает тот факт, что многие супергероини — не оригинальные персонажи, а всего лишь женские версии устоявшихся героев. Иногда, впрочем, сама жизнь не оставляет другого пути. После трагической гибели исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана режиссер Райан Куглер поспешил заявить, что к замене актера на эту роль или к компьютерному клонированию прибегать не намерен.

Судя по величественному тизеру сиквела, после скорбного восхваления безвременно ушедшего героя его костюм и звание Черной Пантеры примерит на себя та или иная девушка из ближайшего окружения Т’Чаллы: либо сестра-вундеркинд Шури (Летиша Райт), либо, например, его бывшая любовница-спецагент Накии (Лупита Нионго) — точная информация пока что не сообщается. Как бы то ни было, на этот раз женская версия героя — не дань пресловутой феминистической повестке , а просто наиболее логической решение: напомним, что речь идет о государстве Ваканда, где даже формирования особого назначения собраны исключительно из женщин-воинов.

«Марвелы» («The Marvels») В мировом прокате с 28 июля 2023 года

Бри Ларсон поздравляет экранную партнерку Иман Веллани с праздником: «Поздравляю с прошедшим днем рождения мою подружку-суперзвезду, обожающую Билли Джоэла, не снимающую кроксы и мудрую не по годам. Давай будем петь песни из „Гамильтона“ во весь голос еще много-много лет».

Капитан (Капитанесса?) Марвел (Бри Ларсон) и Мисс Марвел (Иман Веллани) объединят усилия в борьбе с инопланетянами в картине под не совсем изящным названием «Марвелы», поставленной режиссеркой Ниа ДаКостой («Лесок», ремейк «Кэндимена»). Это знаменательный первый случай, когда супергеройский дуэт образуют две независимые женщины , ведь во всех предыдущих случаях («Человек-муравей и Оса», «ВандаВижен», «Бэтмен против Супермена») не обходилось без заглавного мужского участия. Судя по трогательной совместной фотографии, которую Ларсон опубликовала в твиттере, об экранной химии между двумя девушками беспокоится и близко не стоит.

«Железное Сердце» («Ironheart») На Disney+ в 2023 году

Первое просочившееся со съемочной площадки фото Доминик Торн в роли Железного Сердца.

Шокирующий спойлер для антифеминистов : место обаятельного франта Тони Старка во вселенной «Марвел» унаследует юная черная девушка Рири Уилльямс. Именно она теперь будет носить металлический костюм и вовсю щеголять своим гениальным интеллектом, а сыграет эту роль после Дауни-мл. юная Доминик Торн из «Иуды и черного мессии». За разработку сериала отвечает поэтесса, драматургиня и шоураннерка-дебютантка Чинака Ходж, а постановку разделят между собой Сэм Бейли (номинантка на «Эмми» за веб-сериал «Brown Girls») и Анджела Барнс (ассистентка режиссера на площадке сериала «Атланта»). Да, опыта этим кинематографистком может и не доставать, зато, хочется думать, они компенсируют это аутентичностью видения: все-таки четыре темнокожие женщины еще ни разу не работали над супергероикой вместе.

«Эхо» («Echo») На Disney+ в 2023 году

© Disney+

Студия Marvel продолжает разветвлять свою киновселенную до степени абсурда. Скажем прямо, Соколиный Глаз был далеко не самым популярным Мстителем, однако в прошлом году он получил свой спинофф-сольник. Теперь же в производство запущен спинофф спиноффа : сольник глухонемой супергероини, представительницы коренного американского населения по прозвищу Эхо — именно она сражалась с Соколиным Глазом будучи наемницей «мафии в трениках» (не спрашивайте). На сценарий и постановку снова отвечают без пяти минут дебютантки, но все равно невозможно не уважать стремление студии подарить минуту славы вообще всем, ведь дальше дело за последними. Не бывает маленьких спиноффов — бывают маленькие авторы.

«Мадам Паутина» («Madame Web») В мировом прокате с 6 октября 2023 года

Пользователь твиттера сливает фото со съемочной площадки: «Дамы и… Крис [Мартин, партнер Дакоты Джонсон], представляю вашему вниманию Дакоту Джонсон в роли Мадам Паутины».

Порой голливудская страсть к спин-оффам приводит не просто к сомнительным решениям, а к поистине безумным начинаниям . Очень сложно представить, как может сработать фильм про Мадам Паутину (менторша-телепатка из вселенной Человека-паука) без участия, собственно, Человека-паука: делать собственные фильмы с Пауком Sony не может из‑за разделения авторских прав. Ожидания от проекта откалибровать сложно: с одной стороны, главную роль играет неотразимая и востребованная, как никогда, Дакота Джонсон («Суспирия», «В ритме ча-ча-ча»). С другой — в титрах можно увидеть сценаристов «Морбиуса» и «Дракулы» (2014), а также чисто телевизионную режиссерку С.-Дж.Кларксон. Так или иначе, при удачном стечении обстоятельства может стать одним из страннейших фильмов по комиксам.

«Ген V» («Gen V») На Amazon Prime в 2023 году

Актриса Джаз Синклер на съемочной площадке «Ген V». © theboystv

Даже самый токсично-маскулинный сериал (пускай и в сатирическом ключе) «Пацаны» получил свой прогрессивный с гендерной точки зрения спинофф. «Ген V» расскажет про студенто_к академии супергероев (референс, разумеется, — «Люди Икс»), которые вынуждены сражаться насмерть друг с другом (еще один референс — «Голодные игры»). В разнообразном ансамбле девушки составляют как минимум половину, так что это уже не «Пацаны», а почти что «Пацанки» . Шоураннерки, к слову, с супергеройским жанром уже знакомы не понаслышке (это, кажется, необходимое условие для успешной сатиры): Мишель Фазикас и Тара Баттерс ранее написали несколько эпизодов «Агента Картер».

«Агата: Дом Харкнесс» («Agatha: Coven of Chaos») На Disney+ в 2023 году

© MARVEL

Некоторые спиноффы с порога выглядят более соблазнительными, чем другие, — особенно когда героиня новоиспеченного сольника даже будучи на втором плане успела украсть все внимание. Именно это произошло в случае с Агатой Харкнесс, сыгранной Кэтрин Хан в «ВандаВижен», — еще одной такой смешной, противной и коварной злодейки вселенная «Марвел» попросту не помнит. В комиксах ведьма Харкнесс чаще не сражалось с Вандой Максимофф, а помогала ей развить черномагические умения. По какому драматическому пути пойдут создательницы (создатели?) сериала пока что неизвестно, ведь даже их имена студия не называет. Но ждать этот неординарный проект мы будет в любом случае.

«Бессмертная гвардия 2» («The Old Guard 2») На Netflix в 2023 году

Шарлиз Терон публикует фото со съемочной площадки «Бессмертной гвардии 2»: «Время взяться за работу».

Женские супергеройские боевики — не обязательно что‑то радикальное и новаторское, ведь история жанра продолжается не первый год и в нем давно есть место просто крепким середнякам , состоящим из рабочих шаблонов. Именно такое описание подходит умеренно хитовой франшизе «Нетфликса» «Бессмертная гвардия», где Шарлиз Терон играет предводительницу неубиваемых воинов. В сиквеле кинокомикса к ней присоединится одна из самых знаковых звезд женского боевика всех времен — Ума Турман («Убить Билла»). Единственное сомнительное обстоятельство — новая режиссерка Виктория Махони в кресле постановщицы, ранее снявшая лишь социальную драму «Крик в небеса» и успевшая поработать вторым режиссером на диснеевских «Звездных войнах».

Еще 6 проектов про супергероинь, которые придется подождать чуть дольше «Шелк» («Silk») Персонаж комиксов «Марвел» Шелк — это юная американка корейского происхождения , которую укусил тот же радиоактивный паук, что и Питера Паркера. В жизни ее зовут, конечно, не Шелк, а Синди Мун, и одноклассница Паркера с таким именем уже появлялась в последних фильмах про «Человека-паука», хотя про ее сверхспособности ничего и не сообщалось. Планирующийся к релизу на стриминге Amazon Prime сериал «Шелк» (шоураннер — создатель «Эша против Зловещих мертвецов» Том Спезиали) — это очередная попытка студии Sony развить собственную супергеройскую вселенную на базе второстепенных героев из «Человека-паука».

«Вера» («Faith») Студия Sony сотрудничает не только с издательством «Марвел», но и независимым издательством Valiant Comics. Стартом новой киновселенной должен был стать «Бладшот», однако после кассового провала фильма Sony перепродала права на родственный комикс «Предвестник» конкурентам в лице Paramount. Еще один фильм по комиксам Valiant, остающийся под эгидой Sony, — это история про фанатку-супергероиню Веру. Это полная девушка, выросшая на комиксах и сериалах Джосса Уидона , которой судьба предоставляет шанс самой стать супергероиней (сверхспособности включают телекинез и полеты). Пожалуй, более близкого к аудитории персонажа фильмов по комиксам и не придумать.

«Мадам Икс» («Madame X») Мадам Ксанаду (также известная как Мадам Икс) — бессмертная, благодаря сделке с самой Смертью, ясновидящая, вооруженная колодой карт Таро . Создатели сериала на HBO Max были выбраны под стать концепции этого мистического персонажа: исполнительный продюсер Джей Джей Абрамс (изобретатель концепции «таинственной коробки») и шоураннерка Анджела Робинсон (вампирская драма «Настоящая кровь»; история о создании супергероини «Профессор Марстон и Чудо-женщины»).

«Рыжая Соня» («Red Sonja») Феминистский ремейк старомодного боевика о Рыжей Соне (версия 1985 года уделяла много внимания Арнольду Шварценеггеру и объективировала героиню) находится в разработке уже целое десятилетие . В 2010 году Соню могла сыграть будущая предводительница движения #MeToo Роуз МакГоуэн; позже роль досталась молодой английской актрисе смешанной расы Ханне Джон-Кеймен, но и она недавно выбыла из проекта вместе с небинарным постановщиком Джои Солоуэем. Возможно, некоторым франшизам просто не суждено быть переосмысленными, а предстоит кануть в лету.

«Загадочная девушка» («Mystery Girl») Востребованная темнокожая кинозвезда Тиффани Хэддиш разрабатывает в качестве продюсерки кинокомикс для «Нетфликса», в котором планирует сыграть заглавную роль. Постановщиком адаптации комикса от издательства Dark Horse выступит МакДжи («Терминатор: Да придет спаситель», «Няня»). Героиня Хэддиш — девушка-экстрасенс, страдающая от амнезии и расследующая убийство в Лос-Анджелесе (этим актриса уже занималась в недавнем сериале «Вечеринка»).

«Бэтгерл» («Batgirl») Конкретная причина, по которой студия DC положила «Бэтгерл» на полку не сообщается, но можно предположить, что они вряд ли были довольны эстетическими результатами 90-миллионного производства. Пожалуй, режиссеры Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах с самого начала выглядели нелогичным выбором, ведь снимать нужно было прогрессивную историю о супергероине, а они до этого в основном занимались эксплуатацией тестостероновых франшиз прошлого («Плохие парни навсегда»). С другой стороны, невозможно не сгорать от любопытства по поводу того, насколько это должно было выглядеть плохо, чтобы отправиться в топку (напомним, что даже «Флэша» с опальным Эзрой Миллером DC все еще готовятся выпустить). Как бы то ни было, история кино показывает, что все полочные фильмы рано или поздно добираются до зрителей — нужно лишь запастись капелькой терпения.