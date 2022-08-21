«Железное Сердце» и «Мадам Паутина»: фильмы и сериалы про супергероинь, которые нас ждут

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» («Black Panther: Wakanda Forever»)
В мировом прокате с 11 ноября 2022 года
Некоторых зрителей раздражает тот факт, что многие супергероини — не оригинальные персонажи, а всего лишь женские версии устоявшихся героев. Иногда, впрочем, сама жизнь не оставляет другого пути. После трагической гибели исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана режиссер Райан Куглер поспешил заявить, что к замене актера на эту роль или к компьютерному клонированию прибегать не намерен.
Судя по величественному тизеру сиквела, после скорбного восхваления безвременно ушедшего героя его костюм и звание Черной Пантеры примерит на себя та или иная девушка из ближайшего окружения Т’Чаллы: либо сестра-вундеркинд Шури (Летиша Райт), либо, например, его бывшая любовница-спецагент Накии (Лупита Нионго) — точная информация пока что не сообщается. Как бы то ни было, на этот раз женская версия героя — не дань пресловутой феминистической повестке, а просто наиболее логической решение: напомним, что речь идет о государстве Ваканда, где даже формирования особого назначения собраны исключительно из женщин-воинов.
«Марвелы» («The Marvels»)
В мировом прокате с 28 июля 2023 года
Капитан (Капитанесса?) Марвел (Бри Ларсон) и Мисс Марвел (Иман Веллани) объединят усилия в борьбе с инопланетянами в картине под не совсем изящным названием «Марвелы», поставленной режиссеркой Ниа ДаКостой («Лесок», ремейк «Кэндимена»). Это знаменательный первый случай, когда супергеройский дуэт образуют две независимые женщины, ведь во всех предыдущих случаях («Человек-муравей и Оса», «ВандаВижен», «Бэтмен против Супермена») не обходилось без заглавного мужского участия. Судя по трогательной совместной фотографии, которую Ларсон опубликовала в твиттере, об экранной химии между двумя девушками беспокоится и близко не стоит.
«Железное Сердце» («Ironheart»)
На Disney+ в 2023 году
Шокирующий спойлер для антифеминистов: место обаятельного франта Тони Старка во вселенной «Марвел» унаследует юная черная девушка Рири Уилльямс. Именно она теперь будет носить металлический костюм и вовсю щеголять своим гениальным интеллектом, а сыграет эту роль после Дауни-мл. юная Доминик Торн из «Иуды и черного мессии». За разработку сериала отвечает поэтесса, драматургиня и шоураннерка-дебютантка Чинака Ходж, а постановку разделят между собой Сэм Бейли (номинантка на «Эмми» за веб-сериал «Brown Girls») и Анджела Барнс (ассистентка режиссера на площадке сериала «Атланта»). Да, опыта этим кинематографистком может и не доставать, зато, хочется думать, они компенсируют это аутентичностью видения: все-таки четыре темнокожие женщины еще ни разу не работали над супергероикой вместе.
«Эхо» («Echo»)
На Disney+ в 2023 году
Студия Marvel продолжает разветвлять свою киновселенную до степени абсурда. Скажем прямо, Соколиный Глаз был далеко не самым популярным Мстителем, однако в прошлом году он получил свой спинофф-сольник. Теперь же в производство запущен спинофф спиноффа: сольник глухонемой супергероини, представительницы коренного американского населения по прозвищу Эхо — именно она сражалась с Соколиным Глазом будучи наемницей «мафии в трениках» (не спрашивайте). На сценарий и постановку снова отвечают без пяти минут дебютантки, но все равно невозможно не уважать стремление студии подарить минуту славы вообще всем, ведь дальше дело за последними. Не бывает маленьких спиноффов — бывают маленькие авторы.
«Мадам Паутина» («Madame Web»)
В мировом прокате с 6 октября 2023 года
Порой голливудская страсть к спин-оффам приводит не просто к сомнительным решениям, а к поистине безумным начинаниям. Очень сложно представить, как может сработать фильм про Мадам Паутину (менторша-телепатка из вселенной Человека-паука) без участия, собственно, Человека-паука: делать собственные фильмы с Пауком Sony не может из‑за разделения авторских прав. Ожидания от проекта откалибровать сложно: с одной стороны, главную роль играет неотразимая и востребованная, как никогда, Дакота Джонсон («Суспирия», «В ритме ча-ча-ча»). С другой — в титрах можно увидеть сценаристов «Морбиуса» и «Дракулы» (2014), а также чисто телевизионную режиссерку С.-Дж.Кларксон. Так или иначе, при удачном стечении обстоятельства может стать одним из страннейших фильмов по комиксам.
«Ген V» («Gen V»)
На Amazon Prime в 2023 году
Даже самый токсично-маскулинный сериал (пускай и в сатирическом ключе) «Пацаны» получил свой прогрессивный с гендерной точки зрения спинофф. «Ген V» расскажет про студенто_к академии супергероев (референс, разумеется, — «Люди Икс»), которые вынуждены сражаться насмерть друг с другом (еще один референс — «Голодные игры»). В разнообразном ансамбле девушки составляют как минимум половину, так что это уже не «Пацаны», а почти что «Пацанки». Шоураннерки, к слову, с супергеройским жанром уже знакомы не понаслышке (это, кажется, необходимое условие для успешной сатиры): Мишель Фазикас и Тара Баттерс ранее написали несколько эпизодов «Агента Картер».
«Агата: Дом Харкнесс» («Agatha: Coven of Chaos»)
На Disney+ в 2023 году
Некоторые спиноффы с порога выглядят более соблазнительными, чем другие, — особенно когда героиня новоиспеченного сольника даже будучи на втором плане успела украсть все внимание. Именно это произошло в случае с Агатой Харкнесс, сыгранной Кэтрин Хан в «ВандаВижен», — еще одной такой смешной, противной и коварной злодейки вселенная «Марвел» попросту не помнит. В комиксах ведьма Харкнесс чаще не сражалось с Вандой Максимофф, а помогала ей развить черномагические умения. По какому драматическому пути пойдут создательницы (создатели?) сериала пока что неизвестно, ведь даже их имена студия не называет. Но ждать этот неординарный проект мы будет в любом случае.
«Бессмертная гвардия 2» («The Old Guard 2»)
На Netflix в 2023 году
Женские супергеройские боевики — не обязательно что‑то радикальное и новаторское, ведь история жанра продолжается не первый год и в нем давно есть место просто крепким середнякам, состоящим из рабочих шаблонов. Именно такое описание подходит умеренно хитовой франшизе «Нетфликса» «Бессмертная гвардия», где Шарлиз Терон играет предводительницу неубиваемых воинов. В сиквеле кинокомикса к ней присоединится одна из самых знаковых звезд женского боевика всех времен — Ума Турман («Убить Билла»). Единственное сомнительное обстоятельство — новая режиссерка Виктория Махони в кресле постановщицы, ранее снявшая лишь социальную драму «Крик в небеса» и успевшая поработать вторым режиссером на диснеевских «Звездных войнах».
Персонаж комиксов «Марвел» Шелк — это юная американка корейского происхождения, которую укусил тот же радиоактивный паук, что и Питера Паркера. В жизни ее зовут, конечно, не Шелк, а Синди Мун, и одноклассница Паркера с таким именем уже появлялась в последних фильмах про «Человека-паука», хотя про ее сверхспособности ничего и не сообщалось. Планирующийся к релизу на стриминге Amazon Prime сериал «Шелк» (шоураннер — создатель «Эша против Зловещих мертвецов» Том Спезиали) — это очередная попытка студии Sony развить собственную супергеройскую вселенную на базе второстепенных героев из «Человека-паука».
Студия Sony сотрудничает не только с издательством «Марвел», но и независимым издательством Valiant Comics. Стартом новой киновселенной должен был стать «Бладшот», однако после кассового провала фильма Sony перепродала права на родственный комикс «Предвестник» конкурентам в лице Paramount. Еще один фильм по комиксам Valiant, остающийся под эгидой Sony, — это история про фанатку-супергероиню Веру. Это полная девушка, выросшая на комиксах и сериалах Джосса Уидона, которой судьба предоставляет шанс самой стать супергероиней (сверхспособности включают телекинез и полеты). Пожалуй, более близкого к аудитории персонажа фильмов по комиксам и не придумать.
Мадам Ксанаду (также известная как Мадам Икс) — бессмертная, благодаря сделке с самой Смертью, ясновидящая, вооруженная колодой карт Таро. Создатели сериала на HBO Max были выбраны под стать концепции этого мистического персонажа: исполнительный продюсер Джей Джей Абрамс (изобретатель концепции «таинственной коробки») и шоураннерка Анджела Робинсон (вампирская драма «Настоящая кровь»; история о создании супергероини «Профессор Марстон и Чудо-женщины»).
Феминистский ремейк старомодного боевика о Рыжей Соне (версия 1985 года уделяла много внимания Арнольду Шварценеггеру и объективировала героиню) находится в разработке уже целое десятилетие. В 2010 году Соню могла сыграть будущая предводительница движения #MeToo Роуз МакГоуэн; позже роль досталась молодой английской актрисе смешанной расы Ханне Джон-Кеймен, но и она недавно выбыла из проекта вместе с небинарным постановщиком Джои Солоуэем. Возможно, некоторым франшизам просто не суждено быть переосмысленными, а предстоит кануть в лету.
Востребованная темнокожая кинозвезда Тиффани Хэддиш разрабатывает в качестве продюсерки кинокомикс для «Нетфликса», в котором планирует сыграть заглавную роль. Постановщиком адаптации комикса от издательства Dark Horse выступит МакДжи («Терминатор: Да придет спаситель», «Няня»). Героиня Хэддиш — девушка-экстрасенс, страдающая от амнезии и расследующая убийство в Лос-Анджелесе (этим актриса уже занималась в недавнем сериале «Вечеринка»).
Конкретная причина, по которой студия DC положила «Бэтгерл» на полку не сообщается, но можно предположить, что они вряд ли были довольны эстетическими результатами 90-миллионного производства. Пожалуй, режиссеры Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах с самого начала выглядели нелогичным выбором, ведь снимать нужно было прогрессивную историю о супергероине, а они до этого в основном занимались эксплуатацией тестостероновых франшиз прошлого («Плохие парни навсегда»). С другой стороны, невозможно не сгорать от любопытства по поводу того, насколько это должно было выглядеть плохо, чтобы отправиться в топку (напомним, что даже «Флэша» с опальным Эзрой Миллером DC все еще готовятся выпустить). Как бы то ни было, история кино показывает, что все полочные фильмы рано или поздно добираются до зрителей — нужно лишь запастись капелькой терпения.