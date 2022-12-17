Комедийный шпионский экшен обожаемого в России режиссера-хулигана Гая Ричи рассказывает в этот раз о наемном убийце Орсоне Форчуне (Джейсон Стэтем), которого рекрутирует международный разведывательный альянс «Пять глаз». Задача Орсона — выявить место, в котором планируется сделка по продаже смертоносного оружия, чтобы впоследствии предотвратить ее. Втереться в доверие к злодею-миллиардеру Форчуну поможет эксперт ЦРУ в области высоких технологий (Обри Плаза).
«Операция „Фортуна“» стала юбилейным проектом для Стэтема: он уже в пятый раз сыграл у своего друга-режиссера. Вместе с ним в картине снялись Джош Хартнетт, рэпер Багзи Мэлоун, Хью Грант и Кэри Элвес. Сценарий написали Марн Дэвис и Айван Эткинсон, работавшие над «Джентльменами».
Обри Плаза, исполнительница роли Сары Фидель:
О том, что ее привлекло в этом проекте
Думаю, больше всего меня привлекал шанс поработать с Гаем Ричи. И, конечно, со Стэтемом. Еще я прежде не снималась в подобных фильмах. Когда мне рассказывали о нем, то говорили: «Ну, это такой шпионский фильм, а-ля Джеймс Бонд и с хорошим юмором». Я сказала: «Да!» Ведь прежде я не снималась в боевиках. Решила, что будет весело.
О своей героине
Мою героиню зовут Сара Фидель. Она наемниица. А в плане специализации, она технарь. Ее голос звучит у героя Джейсона Стэтема в наушнике. Она говорит ему, куда идти, где сейчас плохие парни. И взламывает компьютеры. И развлекается. Это точно! У нее отличное чувство юмора. Я бы назвала ее Джеймсом Бондом в юбке. Она очень хороша в своем деле. Но при этом всегда наводит суету и шутит. И ты думаешь: «Неужели, она реально справится с задачей?» Но она всегда справляется. Потому что такова Сара Фидель. Она спасает мир, потягивая вино. Как и Джеймс Бонд.
О мотивации своей героини
Думаю, в ней силен дух соперничества. В начале фильма она попадает в команду Орсона Форчуна — героя Стэтема. Думаю, она хочет показать себя. Она постоянно окружена мужчинами. Мы знаем, каково это. И, да, думаю, ею движут собственные амбиции и стремление к успеху. С ней явно что‑то случилось в детстве, после чего она решила: «Я должна всегда быть номером один». Даже когда ее ставят в команду Форчуна — лучшего из лучших, она такая: «А, может, я еще лучше? Посмотрим». Ей движет дух соперничества.
О команде Нейтана
Нейтан — вроде как наш босс. Его играет Кэри Элвес. И он мишень для всех наших шуток. Он наш папочка. Он вечно нас отчитывает. Журит, когда мы пьем слишком много дорогого вина. Рассказывает, в чем состоит наша миссия. Координирует нас издалека. Не очень поняла, что он конкретно делает. Я знаю, что он любит яичницу болтунью. Что он спит в пижаме. И, наверное, считает себя очень солидным, но Орсон и Сара все время над ним подшучивают. И закатывают глаза. Но все же они любят его. Все как с Кэри Элвесом в реальной жизни. Мы любим Кэри, но подшучиваем над ним.
Орсон Форчун — наемник номер один. Секретный агент. Шпион. Убийца. Ходячее оружие. Он загадка. Человек-загадка. Не уверена, в чем заключается его мотивация. Думаю, он просто хочет улететь в отпуск и пить дорогое вино. Да, в основном, им движет тяга к дорогому вину.
А Джей — его играет Багзи Мэлоун — у нас по стрельбе. Он снайпер. Профи. Может застрелить кого угодно с большого расстояния. Но в целом приятный и надежный парень. Очень милый. Он не вполне доверяет Саре Фидель. Смотрит на нее и думает: «Не знаю пока, что из этого выйдет». Однако под конец он проникается симпатией к ней. В общем, у нас очень разношерстная команда. Может, работаем мы странно, но своих целей достигаем: спасаем мир. Ведь кто‑то нам это поручил.
«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» выйдет в российский прокат 5 января 2023 года.