Нейтан — вроде как наш босс. Его играет Кэри Элвес. И он мишень для всех наших шуток. Он наш папочка. Он вечно нас отчитывает. Журит, когда мы пьем слишком много дорогого вина. Рассказывает, в чем состоит наша миссия. Координирует нас издалека. Не очень поняла, что он конкретно делает. Я знаю, что он любит яичницу болтунью. Что он спит в пижаме. И, наверное, считает себя очень солидным, но Орсон и Сара все время над ним подшучивают. И закатывают глаза. Но все же они любят его. Все как с Кэри Элвесом в реальной жизни. Мы любим Кэри, но подшучиваем над ним.