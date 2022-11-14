Что смотреть в сети: хоррор про Первую мировую и комедия про Вьетнам

Стоит сказать, что формально «За пивом!» — комедия, но такая, от которой хочется немножко удавиться. Это не смех сквозь слезы, а скорее слезы сквозь смех . Эфрон играет обывателя, роль которого каждый может примерить на себя. Со своей непростой миссией он отправляется сквозь джунгли, где его поджидает уйма опасностей, из которых герой каждый раз выходит с высоко поднятой головой. Чики настолько неправдоподобно, фантастически везет (то его принимают за цээрушника, то его пули не берут — с войны он возвращается чумазым, но без единой царапины), что становится все труднее поверить в правдивость этой истории. Впрочем, Фаррелли на этом и не настаивает, потому что снимает по большей части сказку про доброго молодца, которого ждет урок . Кстати, Чики со своей бездонной сумкой пива похож не только на отправившегося за тридевять земель Иванушку-дурачка (напомним, что Иван по-английски как раз Джон), но и на магрибинца из сказки про Аладдина: у того ведь тоже был бездонный мешок.