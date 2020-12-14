На выходных на стримингах одновременно вышли сразу две картины с Мерил Стрип в более или менее главной роли: у Содерберга и HBO Max актриса сыграла писательницу, а у Мерфи и Netflix — бродвейскую диву.
«Пусть говорят» («Let Them All Talk»)
Реж. Стивен Содерберг
Знаменитую писательницу Элис Хьюз (Мерил Стрип) зовут в Англию на вручение престижной награды. Она не летает, но соглашается поплыть на лайнере Queen Mary 2 — с условием, что издательство купит билеты ее любимому племяннику (Лукас Хеджес), а также двум старинным подругам, которых она не видела несколько десятилетий (Дайанна Уист и Кэндис Берген). Кроме того, тайком от Элис на корабль садится ее агент (Джемма Чан), которая пытается разузнать, над чем та в данный момент работает. Наконец, на борту обнаруживается еще один писатель (Дэниел Олгрант) — автор бестселлеров в низких жанрах.
Сценаристом в титрах, рядом с именем режиссера Стивена Содерберга и его многочисленными псевдонимами (он сам, как обычно, и снимал, и монтировал), значится Дебора Айзенберг — 75-летняя писательница, чей последний сборник рассказов чудесно называется «Твоя утка — моя утка» и чей опыт, очевидно, пригодился героине. При этом авторы утверждают, что большинство диалогов было в каких‑то заданных рамках сымпровизировано. Трудно сказать, насколько это правда, но, несомненно, «Пусть говорят» относится к тому типу фильмов Содерберга, что он снимает будто на бегу (из последних таким был отличный «Птица высокого полета» про баскетбольного агента). В этот раз не на айфон, но на легкую цифровую камеру, с которой он вместе с группой затерялся на Queen Mary во время обычного рейса и за две недели пути отснял почти весь фильм.
И это ощущение легкой необязательности, разбалансированности происходящего сообщает «Пусть говорят» волшебный освежающий эффект. Сама ситуация, откровенно, шита белыми нитками (зачем Элис понадобилось тащить экс-подружек через океан? На что всерьез рассчитывает агент?), диалоги действительно неряшливые, камера демонстративно служебная. Но все это оказывается совершенно не важно, когда в центре есть история с началом, серединой и концом, когда за кадром чувствуется, на самом деле, железная режиссерская хватка, а в кадре — такое изобилие таланта.
Это как бы «Земляничная поляна»: пожилой герой едет за призом, поглядывая в зеркало заднего вида на свою жизнь и работу. Но это Бергман, уже отразившийся в Вуди Аллене, чье определяющее влияние на «Пусть говорят» было бы очевидно и без его любимицы Дайанны Уист в одной из главных ролей. Роковые вопросы бытия и творчества переведены на почти ситкомовский язык. Племянник мечтает переспать с красавицей-агентом. Элис мучает окружающих какой‑то (выдуманной) валлийской романистикой. Из ее каюты по утрам выходит загадочный мужчина. Условный Джеймс Паттерсон оказывается милейшим господином. У Мерил Стрип невозможно украсть фильм, но это почти удается легендарной Кэндис Берген, которая играет продавщицу белья, убежденную, что Элис когда‑то вывела ее в своей самой знаменитой книге, и настроенную поквитаться, а по возможности еще закадрить попутчика побогаче.
И выясняется, что такой способ рассказа, который из ста режиссеров выбрал бы один Содерберг, подходит к такому содержанию превосходно. И напускная небрежность — не только не помеха, а наоборот, идеальная рифма к посланию фильма, тоже вполне алленовскому: нас окружает нелепый хаос, который кончается всегда одинаково, но и в нем есть место чудесам.
«Выпускной» («The Prom»)
Реж. Райан Мерфи
В маленьком городе в штате Индиана скандал: 17-летняя лесбиянка Эмма (Джо Эллен Пеллман) хочет пойти на выпускной вечер со своей возлюбленной. Либеральный директор (Киган-Майкл Ки) за, но влиятельная Ассоциация учителей и родителей против, и под напором возмущенной общественности последняя решает вовсе отменить праздник.
Об этом узнает компания бродвейских артистов — звезды только что с треском провалившегося мюзикла про Элеанору Рузвельт (Мерил Стрип и Джеймс Корден) и пара их совсем неудачливых коллег (Николь Кидман и Эндрю Рэннеллс) — и решает, что это хороший шанс исправить их имидж: они отправляются в Индиану на помощь к Эмме.
В принципе, все, что нужно знать про «Выпускной», — его поставил Райан Мерфи, человек-бренд, в рамках сделки с «Нетфликс» производящий, как здесь уместно будет выразиться, контент с несколько устрашающей скоростью. Хотя странным образом это его первая полнометражная режиссерская работа со времен «Ешь, молись, люби» и всего лишь третья в жизни.
В основе «Выпускного» — свежий бродвейский мюзикл, переехавший в кинопавильоны вместе со всеми своими песнями и танцами. Мерфи привычно добавил туда звезд и подобающую случаю гиперактивную камеру. В содержательном смысле все, мягко говоря, незамысловато: бродвейские нарциссы от фальшивого активизма переходят к искреннему, сердца раскрываются, нетерпимость оказывается посрамлена, а толерантность и любовь, наоборот, торжествуют. Сатира в первой половине удается авторам чуть лучше, чем проповеди во второй, но в целом и то, и другое сделано чрезвычайно тяжеловесно, хотя и, так сказать, с душой.
Очень много блесток, страз и пайеток. Шуток, особенно смешных, меньше, чем хотелось бы. Песенки в меру зажигательные. Девушка, играющая Эмму, тревожно похожа на Элизабет Мосс минус двадцать лет. У Кидман роль откровенно второстепенная, и на первом плане без помех царит Стрип. Понятно, что для нее сыграть вышедшую в тираж комическую диву — как для нас сходить в булочную. Но, конечно, она придает этому калорийному фастфуду чуточку класса, и тянущийся за Стрип шлейф ее ролей, исполненных примерно в том же духе, — не последняя деталь в нарядном гардеробе «Выпускного».