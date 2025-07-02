Мариса Абела снимется в новом «Горце»

Британская актриса мариса Абела, известная по байопику Эми Уайнхаус «Обратно во мрак» и сериалу «Индустрия», снимется в перезапуске «Горца». Об этом сообщил Deadline.
Какую роль исполнит Абела, держится в секрете. Она присоединится к актерскому составу, в которых входят Генри Кавилл и Рассел Кроу. Им достанутся роли бессмертного воина Коннора Маклауда и его наставника Рамиреса.
Режиссером фильма выступит Чад Стахелски («Джон Уик»). Он поставит картину по сценурию Майкла Финча («Джон Уик 4», «Хищники»). Съемки начнутся осенью.
Продюсерами картины станут Нил Х. Мориц, Cкотт Стубер, Ник Кесбитт, Стахелски, Джош Дэвид из Davis Panzer Productions и Луиза Роснер. Созданием ребута займется Lionsgate.
Стахелски недавно намекнул в интервью изданию, что новый «Горец» станет не просто ремейком, но эволюцией популярной саги. В ленте герой переместится из XVI века в современность — и не в Нью-Йорк и Гонконг, а в отдаленные уголки мира.
«Здесь есть больше возможностей для действия… и это будет немного история любви, но она будет не такой, как вы думаете», — поделился кинематографист.
В 2023 году сообщалось, что что перезапуск «Горца» находится в разработке уже несколько лет. По информации Deadline, студия Lionsgate выделит на производство более 100 млн долларов. Фильм, по словам Стахелски, будет создаваться с прицелом на трилогию.
В оригинальном фильме «Горец», вышедшем на экраны в 1986 г., Кристофер Ламберт сыграл роль Коннора Маклауда, шотландского воина, обнаружившего, что он принадлежит к редкой породе бессмертных, которых можно убить только путем обезглавливания. Ему приходится сражаться с другими бессмертными в многовековой битве за приз — таинственную силу, дающую последнему выжившему возможность формировать мир.
Фильм породил четыре продолжения, телесериал, мультсериал, комиксы и видеоигры, создав богатую и обширную мифологию, раскрывающую различные аспекты истории и культуры бессмертных. Однако качество и преемственность франшизы сильно различались, и поклонники надеялись на перезагрузку, которая бы оживила и упорядочила историю.