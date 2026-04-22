СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Российские телеком-операторы предложили Минцифры РФ отсрочить введение платы за VPN-трафик, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным СМИ, ввести дополнительную плату планировалось с 1 мая.

«Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты», — пишут «Ведомости».

СМИ отмечает, что каждая телекомпания по-своему трактует требование, вопрос все еще обсуждается. Кто-то готов выполнять требование с 1 мая, а кому-то нужно время до осени.

Ранее издание Forbes писало, что на совещании с участием операторов связи и цифровых платформ предлагалось ввести дополнительную плату за использование международного VPN-трафика сверх лимита (15 Гб в месяц). Позже глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN.

Расскажите друзьям