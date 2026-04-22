Канье Уэсту запретили въезд в Польшу

Канье Уэст теперь не может приехать в Польшу. Политик Магдалена Беят и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский опубликовали в соцсетях совместное заявление по поводу отмены концерта рэпера. Музыкант должен был выступить в Хожуве на фестивале Superauto в июне.
Беят и Сикорский заявили, что решение связано с прошлыми антисемитскими заявлениями рэпера. «Демократия имеет право защищаться от радикалов. Господин Канье Уэст не въедет в Польшу. Фашисты должны сидеть в тюрьме», — заявил министр.
За последние несколько лет музыкант сделал ряд антисемитских, расистских и пронацистских высказываний. Из-за них компания Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless из-за приглашения на него Канье Уэста.
Незадолго до выхода нового альбома, «Bully», артист объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Он утверждает, что сейчас работает над своим ментальным состоянием и просит терпения и понимания.
Недавно въезд в страну для Канье Уэста запретила Великобритания. Рэпер должен был выступить в качестве хедлайнера на фестивале Wireless в Лондоне этим летом.