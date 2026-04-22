«Не та легенда, которую вы помните»: вышел новый тизер «Смерти Робин Гуда» от A24

Студия A24 представила новый промотрейлер к триллеру «Смерть Робин Гуда». Мрачная интерпретация средневековых английских баллад о благородном разбойнике выйдет в зарубежный прокат 19 июня.
В тизере вновь показали Хью Джекмана в роли постаревшего Робин Гуда. Заканчивается ролик словами: «Не та легенда, которую вы помните. Не та легенда, которую вам рассказывали».
Официальный синопсис гласит: Робин Гуд, преследуемый «жизнью, полной преступлений и убийств», получает тяжелое ранение в битве, которую считал последней. После этого он оказывается на попечении загадочной женщины, предлагающей ему шанс на спасение.
Режиссером фильма выступил Майкл Сарноски, известный по картинам «Свинья» и «Тихое место: День первый». В актерский состав, помимо Джекмана, вошли Джоди Комер («Убивая Еву»), Билл Скарсгорд («Оно»), Мюррей Бартлетт («Опус») и Ноа Джуп («Ford против Ferrari»).
Съемки проходили в Северной Ирландии в феврале — марте 2025 года. Фильм был снят на 35-миллиметровую пленку. Ранее вышел трейлер.