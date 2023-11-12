«Горец» с участием Генри Кэвилла и режиссера Чада Стахелски запланирован на 2026 год

Перезапуск «Горца» c Генри Кэвиллом в главной роли и режиссером Чадом Стахелски запланирован на 2026 год, сообщил инвесторам председатель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк, узнал ComicBook.com.
Проект находится в разработке уже несколько лет, однако пока о нем известно мало деталей. По информации Deadline, студия выделит на съемки больше 100 млн долларов, а производство картины начнется в 2024 году.
Рассказывая о «Горце» в интервью Collider, Стахелски говорил, что Lionsgate попросили сделать «Джона Уика с мечами». «Наверное, схватки в «Горце» будет сложно удержать в рамках возрастного рейтинга для подростков. Мы хотим сделать нечто эстетичное и крутое, и пока студия нам не мешала. Они лишь сказали нам: «Мы видели «Джона Уика», мы хотим, чтобы вы сделали нечто похожее, но с мечами. Нечто такое, чего зрители еще никогда не видели».
Также постановщик поделился, что сценарий проекта разрабатывается с прицелом на трилогию, а над саундтреком работает композитор «Джона Уика» Тайлер Бейтс.
В оригинальном фильме «Горец», вышедшем на экраны в 1986 г., Кристофер Ламберт сыграл роль Коннора Маклауда, шотландского воина, обнаружившего, что он принадлежит к редкой породе бессмертных, которых можно убить только путем обезглавливания. Ему приходится сражаться с другими бессмертными в многовековой битве за приз — таинственную силу, дающую последнему выжившему возможность формировать мир.
Фильм породил четыре продолжения, телесериал, мультсериал, комиксы и видеоигры, создав богатую и обширную мифологию, раскрывающую различные аспекты истории и культуры бессмертных. Однако качество и преемственность франшизы сильно различались, и поклонники надеялись на перезагрузку, которая бы оживила и упорядочила историю.