«Горец» с участием Генри Кэвилла и режиссера Чада Стахелски запланирован на 2026 год

Рассказывая о «Горце» в интервью Collider, Стахелски говорил, что Lionsgate попросили сделать «Джона Уика с мечами». «Наверное, схватки в «Горце» будет сложно удержать в рамках возрастного рейтинга для подростков. Мы хотим сделать нечто эстетичное и крутое, и пока студия нам не мешала. Они лишь сказали нам: «Мы видели «Джона Уика», мы хотим, чтобы вы сделали нечто похожее, но с мечами. Нечто такое, чего зрители еще никогда не видели».