В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma

«Ростелеком» сообщил о запуске закрытого бета-тестирования графического редактора «Спектр». В пресс-релизе прямо говорится, что это российский аналог Figma — популярного инструмента для дизайна интерфейсов, сайтов, презентаций и других форматов.



Разработанный редактор уже внесен в реестр отечественного ПО. «Поэтому он подойдет для госучреждений и компаний критической информационной инфраструктуры, где необходимо обязательно использовать только российские решения», — говорится в пресс-релизе.